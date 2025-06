The Accountant: la spiegazione del finale

The Accountant è stato un successo inaspettato, dovuto in gran parte alla straordinaria interpretazione di Ben Affleck e al finale a sorpresa che ha elevato il film al di sopra dei soliti film d’azione. Diretto da Gavin O’Connor (Warrior), The Accountant (la nostra recensione) segue Christian Wolff (Ben Affleck), un brillante matematico affetto da autismo che offre i suoi servizi a clienti criminali di alto profilo. Intrecciando una complessa rete di corruzione e intrighi, The Accountant fonde abilmente la sua premessa orientata all’azione con una trama misteriosa davvero efficace. Il film ha anche segnato il ritorno alla ribalta di Affleck, che negli anni 2010 era diventato una sorta di star dei film d’azione.

The Accountant ha ricevuto recensioni generalmente mediocri dalla critica, che ha criticato le incongruenze della trama e si è detta insoddisfatta della storia contorta (via Rotten Tomatoes). Tuttavia, il film è stato un successo inaspettato e ha superato di gran lunga le aspettative incassando oltre 150 milioni di dollari (via Box Office Mojo). Sebbene il film sia uscito nel 2016, The Accountant 2 è stato confermato per il 2023 e il thriller sottovalutato è destinato a diventare un franchise con il ritorno di molti collaboratori chiave. Anche se non è chiaro come andrà il sequel, il finale di The Accountant ha sicuramente lasciato molti spettatori con la voglia di vedere ancora di più.

Il significato dei dipinti

Ogni dipinto rappresenta una parte del carattere di Christian

Sebbene The Accountant fosse un film più intelligente dei soliti film d’azione di bassa lega, non era necessariamente ricco di simbolismo. Tuttavia, il film ha utilizzato tre famosi dipinti per affrontare temi molto più ampi presenti nel sottotesto della storia. Attraverso i suoi affari loschi, Christian ha ricevuto notevoli opere d’arte come pagamento dai suoi ricchi clienti criminali, la prima delle quali è stata Free Form di Jackson Pollock. L’opera di Pollock è nota per il suo stile spruzzato e apparentemente disorganizzato, che rappresenta il mondo imprevedibile che Christian cerca costantemente di sistemare attraverso la sua rigida organizzazione.

Il secondo dei tre dipinti presenti in The Accountant è Donna con parasole e bambino su una collina soleggiata di Pierre-Auguste Renoir, un classico dell’arte impressionista. Con i suoi colori idilliaci e la sua morbidezza, il dipinto simboleggia il rapporto interrotto di Christian con sua madre, ciò che alla fine lo ha portato a diventare “The Accountant”.

A Friend In Need (parte della serie Dogs Playing Poker) è stato dipinto nel 1903.

Infine, in modo umoristico, l’ultimo dipinto è A Friend in Need di Cassius Marcellus Coolidge, meglio conosciuto come “Dogs Playing Poker”. Sebbene l’opera sia piuttosto ingegnosa, è stata a lungo un simbolo dell’arte popolare, in contrasto con l’incapacità di Christian di comprendere l’umorismo degli altri. Inoltre, è degno di nota il fatto che questo è il dipinto della serie noto per gli aspetti di imbroglio dei giocatori di poker.

Il legame di Ray con la voce misteriosa

Ray e Christian hanno ricevuto suggerimenti dalla stessa voce

Nel corso del film, Ray King (J.K. Simmons) è un antagonista minore che collabora con la collega Marybeth, agente del Dipartimento del Tesoro, per scoprire l’identità di “The Accountant”. Non è chiaro il motivo del suo rancore fino a quando non viene rivelato che Ray ha avuto un incontro con Christian dopo l’attacco di quest’ultimo al nascondiglio della mafia. Il film rivela anche che Ray riceveva informazioni dalla stessa voce misteriosa di Christian, il che collegava i due uomini. Come Christian, la voce ha aiutato Ray a migliorare nel suo lavoro, e lui è passato da agente mediocre a direttore del FinCEN.

Lamar era dietro a tutto

Lamar rubava denaro all’azienda per reinvestirlo e aumentare il valore delle azioni

Sebbene The Accountant sia uno dei migliori film di Ben Affleck, è stato anche sostenuto dalle ottime interpretazioni del cast di supporto. John Lithgow è Lamar Blackburn, il CEO di Living Robotics, che assume Christian per aiutarlo a risolvere il mistero finanziario dei 60 milioni di dollari scomparsi dai libri contabili della sua azienda. Sebbene il lavoro fosse stato inizialmente presentato a Christian come un’opportunità “legittima”, l’esperto contabile capì che c’era qualcosa di più grande in ballo. Con il direttore finanziario dell’azienda morto per un’apparente overdose intenzionale e l’aggressione alla sua partner Dana, Christian è costretto a mettere a frutto le sue altre abilità.

Nell’atto finale del film, si scopre che Lamar era dietro al complotto fin dall’inizio, una conclusione a cui Christian è giunto ricordando gli affari loschi di un’azienda di elettronica del suo passato. Lamar rubava dalla società solo per investire lo stesso denaro nell’azienda, facendo così aumentare il valore delle azioni. Lamar era disposto a tutto pur di proteggere il suo segreto, perché lo giustificava come la cosa giusta da fare. Affermava di aiutare le persone, una scusa che anche Christian aveva usato per sostenere le sue azioni.

L’identità dell’assassino

Braxton era il fratello di Christian

Apparendo occasionalmente in The Accountant per seminare il caos, un misterioso assassino teneva in ostaggio delle persone e uccideva persino su ordine del suo datore di lavoro. Mentre il datore di lavoro si è rivelato essere Lamar, l’identità dell’assassino è stata un altro grande shock che ha sconvolto il terzo atto del film. L’assassino era in realtà Braxton (Jon Bernthal), il fratello di Christian da cui si era allontanato, che aveva seguito lo stesso addestramento intensivo. I ruoli cinematografici e televisivi di Jon Bernthal lo vedono spesso interpretare personaggi duri, e lui calza a pennello nei panni del killer temprato dalle battaglie, ma il suo personaggio ha qualche sfumatura in più.

Braxton si è rivoltato contro i suoi scagnozzi per proteggere Christian.

Rendendosi conto che il suo nemico era in realtà suo fratello, Braxton si è rivoltato contro i suoi scagnozzi per proteggere Christian. Come si vede nei flashback, Braxton ha sostenuto suo fratello quando erano più giovani e ha imparato insieme a Christian a rifiutare il ruolo di vittima. All’inizio Braxton poteva sembrare un cattivo, ma non era poi così diverso da suo fratello, che anche lui usava tattiche violente per ribaltare la situazione a danno di chi lo sfidava.

Perché Christian ha dato i quadri a Dana

Christian ha mostrato il suo affetto per Dana

Christian e Dana hanno collaborato durante le indagini finanziarie sui fondi mancanti alla Living Robotics e sono diventati ancora più vicini quando le loro vite sono state minacciate dall’assassino. Christian provava qualcosa per Dana, ma non sapeva come affrontare la situazione a causa della sua ASD. Come dimostra la loro interazione imbarazzante nell’hotel di lusso, Christian voleva conoscerla, ma si è comportato in modo strano. Alla fine, Christian è in fuga, ma lascia a Dana un regalo d’addio che è un commovente omaggio alla loro amicizia e rivela qualcosa del suo carattere.

Christian ha regalato a Dana la sua copia originale di A Friend in Need, ma ha nascosto segretamente il Pollock dietro di essa.

In precedenza, Dana aveva commentato il fatto che lui possedeva un quadro di Jackson Pollock e aveva scherzato dicendo che l’idea di arte alta di suo padre era “Dogs Playing Poker”. Pertanto, con un gesto umoristico ma premuroso, Christian ha regalato a Dana la sua copia originale di “A Friend in Need”, ma ha nascosto segretamente il Pollock dietro di essa. Simbolicamente parlando, la scelta era piuttosto eloquente, poiché il Pollock dietro il Coolidge rappresentava il caos dietro l’ordine. Era anche il modo di Christian di mostrare affetto, dato che Dana aveva commentato in precedenza di apprezzare Pollock.

La spiegazione della svolta alla Justine

Anche dopo una serie di colpi di scena scioccanti, The Accountant ha riservato un’ultima grande rivelazione per la scena finale, che ha ricontestualizzato il film. In precedenza, un flashback aveva introdotto l’ASD di Christian e spiegato il suo periodo alla Harbor Neuroscience da bambino. Nelle scene del flashback, Christian incontra e fa amicizia con una ragazza non verbale nella struttura. Insieme, costruiscono un puzzle del famoso pugile Mohammed Ali mentre i genitori di Christian discutono se mandarlo nella struttura per curarlo. Quel momento ha spiegato un filo conduttore che era presente in tutto il film.

The Accountant presentava una voce misteriosa onnipresente che dava consigli a Christian e Ray. Tuttavia, quella voce si rivela essere più di una semplice espediente narrativo quando l’ultima scena del film torna all’Harbor Neuroscience ai giorni nostri con un’altra famiglia curiosa. Un bambino incontra una donna che non parla e il medico spiega che è sua figlia e che comunica tramite un computer. Viene mostrato di nuovo il puzzle di Mohammed Ali, suggerendo che la donna che non parla, Justine, è la voce misteriosa.

Il vero significato del finale di The Accountant

Sebbene The Accountant sia stato criticato per la sua rappresentazione del disturbo dello spettro autistico, questo tema era comunque parte integrante del film e non era un ripensamento. Christian è destinato a essere un eroe perché il suo ASD non lo ostacola, ma lo rende più forte. The Accountant si conclude con una nota che conferma questo tema, poiché Justine è la mente che ha aiutato Christian e Ray e, sebbene non parli, ha imparato a compensare la sua mancanza. Il punto non è glorificare l’ASD, ma mostrare che un eroe è tale per ciò che riesce a superare.

Come è stato accolto il finale di The Accountant

​​​​​​The Accountant ha ricevuto molte critiche. Tuttavia, la maggior parte delle critiche non era dovuta alla trama, alla recitazione o al finale, ma al fatto che Ben Affleck interpretava un uomo con ASD e che l’ASD era trattato come un superpotere. La critica gli ha dato un punteggio appena positivo del 53% su Rotten Tomatoes, mentre il pubblico è stato più indulgente, assegnandogli un punteggio del 77%. Uno spettatore ha apprezzato ciò che il film cercava di fare, scrivendo: “Ci sono alcuni cliché qua e là, ma nel complesso mi è sembrato più incoraggiante di quanto alcuni articoli vogliano far credere.”

I critici sono stati spietati con il film, con Peter Travers di Rolling Stone che ha scritto: “Assurdo può essere definito in molti, molti modi. Ma per ora, usiamo i dettagli della trama di The Accountant come prova A… L’ultimo terzo del film, dove arrivano le spiegazioni, degenera in puro camp, evocando altri sinonimi di assurdo – i miei preferiti sono sciocco, insensato e fottutamente stupido”.

C’è stato anche un thread su Reddit in cui i fan del cinema hanno espresso sorpresa per la qualità del film e sembravano per lo più apprezzare il finale di The Accountant. Un utente di Reddit ha scritto: “Il film non ha trattato il pubblico come se fosse idiota. Fondamentalmente l’esposizione è stata ridotta rispetto a quello che è lo standard odierno, e il film ne ha guadagnato… In sostanza i personaggi si sono comportati come esseri umani, ottimizzando se stessi e senza cambiamenti di personalità inspiegabili e incredibili”.