Gen V – Stagione 2: il nuovo trailer dal SDCC!

Il trailer ufficiale della seconda stagione di Gen V è stato finalmente pubblicato e rivela che un personaggio importante di The Boys recluta Marie Moreau (Jaz Sinclair). La prima stagione si è conclusa con Marie e i suoi amici catturati da Vought, anche se il teaser trailer della seconda stagione aveva già mostrato che Marie, Emma Meyer (Lizze Broadway) e Jordan Li (London Thor e Derek Luh) sono tornati alla Godolkin University.

Al panel della seconda stagione di Gen V al San Diego Comic-Con, Prime Video ha quindi presentato il trailer ufficiale, che mostra Annie January/Starlight (Erin Moriarty) di The Boys che recluta Marie. Dopo aver salvato Marie da un altro supereroe, Annie spiega che ha bisogno che Marie torni alla Godolkin University per scoprire e fermare un’iniziativa di ricerca letale chiamata Progetto Odessa.

Annie rivela che il Progetto Odessa è stato creato da Thomas Godolkin (Ethan Slater), che avrà un ruolo ricorrente nella seconda stagione. Nel frattempo, Dean Cipher (Hamish Linklater) crede che Marie sia la sua arma, e lei lo usa per cercare di scoprire la verità sul Progetto Odessa. Si intravedono anche Abisso (Chace Crawford) e Black Noir II (Nathan Mitchell).

Con Cate Dunlap (Maddie Phillips) e Sam Riordan (Asa Germann) che fanno parte dell’esercito di Homelander in The Boys, la seconda stagione di Gen V era già destinata ad essere profondamente legata alla serie principale. Tuttavia, il collegamento più importante è la sorprendente apparizione di Annie e la sua missione per Marie.

Gen V continuerà a concentrarsi principalmente su Marie e i suoi amici alla Godolkin University, ma la posta in gioco per fermare il Progetto Odessa va ben oltre loro. La ricerca non solo è un pericolo per i supereroi della Godolkin, ma ha anche il potenziale per essere utilizzata da Homelander per distruggere tutti coloro che si oppongono a lui, rendendo ancora più imperativo che Marie e i suoi amici la fermino.

Basandosi sul teaser trailer, ci sono nuove immagini di Polarity, che è stato promosso a personaggio fisso della serie per la seconda stagione. La morte di Andre sembra essere legata al Progetto Odessa, il che dà a Polarity molte motivazioni per collaborare con gli amici di suo figlio per smascherare la verità e impedire che la ricerca venga utilizzata per scopi malvagi.

La sinossi di Gen V – Stagione 2

Secondo la prima sinossi di Gen V: “Mentre il resto d’America si adatta al pugno di ferro di Patriota, alla Godolkin University, il misterioso nuovo preside predica un programma che promette di rendere gli studenti più forti che mai. Cate e Sam sono eroine acclamate, mentre Marie, Jordan ed Emma tornano a malincuore al college, oppresse da mesi di traumi e perdite. Ma feste e lezioni sono difficili da gestire con la guerra che incombe tra Umani e Supereroi, sia dentro che fuori dal campus. Il gruppo viene a conoscenza di un programma segreto che risale alla fondazione della Godolkin University e che potrebbe avere implicazioni più grandi di quanto pensino. E, in qualche modo, Marie ne fa parte.”