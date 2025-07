The Boys – Stagione 5: la descrizione del trailer mostrato in anteprima al SDCC!

I fan del Comic-Con che venerdì hanno partecipato al panel nella Hall H dedicato a Gen V di Prime Video hanno ricevuto una gradita sorpresa quando è stato mostrato in anteprima il trailer della quinta stagione della serie di punta The Boys. La reazione del pubblico ha risuonato fuori dalle porte della sala cavernosa non appena sono state mostrate le immagini, che hanno segnato la prima anteprima della quinta e ultima stagione della singolare serie sui supereroi di Eric Kripke.

Le immagini includevano un’immagine di Homelander (Antony Starr), ora leader de facto dell’America, in piedi in una sala affollata che proclamava che il Paese sotto il suo controllo sarebbe stato una “nazione più sicura e timorata di Dio”. C’è poi stata una rapida apparizione di Jared Padalecki (accolto da urla e applausi), che si unisce alla stagione finale in una reunion con il co-protagonista di Supernatural Jensen Ackles, alias Soldier Boy. Anche Misha Collins dovrebbe fare la sua comparsa, anche se la si è intravista nel filmato.

Il breve trailer includeva anche un sacco di sangue, violenza e combattimenti in stile The Boys, e si concludeva con un primo piano di Ashley Barrett, interpretata da Colby Minifie, che sorride e sogghigna, ma il cui volto si trasforma lentamente in qualcosa di diverso, una sorta di espressione del tipo “che diavolo ho appena fatto?”. Non è però stato rivelato cosa stesse guardando.

La trama della quarta stagione di The Boys

Nella quarta stagione, il mondo è sull’orlo del baratro. Victoria Neuman è più vicina che mai allo Studio Ovale e sotto il controllo di Patriota, che sta consolidando il suo potere. Billy Butcher, a cui restano solo pochi mesi di vita, ha perso sia il figlio di Becca sia il suo ruolo di leader dei The Boys. Il resto della squadra è stanco delle sue bugie. La posta in gioco sarà più alta del solito e loro dovranno trovare un modo per collaborare e salvare il mondo, prima che sia troppo tardi.

Il cast di The Boys vede protagonisti Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit e Cameron Crovetti. Si uniranno per la quarta stagione anche Susan Heyward, Valorie Curry e Jeffrey Dean Morgan.

The Boys è basata sul fumetto certificato bestseller dal New York Times, creato da Garth Ennis e Darick Robertson, qui in veste anche di executive producer, e sviluppato dall’executive producer e showrunner Eric Kripke. The Boys è prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television Studios, in collaborazione con Kripke Enterprises, Original Film e Point Grey Pictures. E’ disponibile su Prime Video.