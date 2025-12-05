Il Testamento di Ann Lee: trailer del film, nelle sale italiane dal 12 marzo 2026

HomeTrailerIl Testamento di Ann Lee: trailer del film, nelle sale italiane dal...
Redazione
Redazione

È stato diffuso il trailer di Il Testamento di Ann Lee, il nuovo film scritto e diretto dalla pluripremiata regista e sceneggiatrice Mona Fastvold (The World to Come, The Brutalist). La protagonista è Amanda Seyfried, candidata all’Oscar, che interpreta Ann Lee, figura storica e visionaria fondatrice della comunità religiosa degli Shakers. Il film arriverà nelle sale italiane il 12 marzo 2026.

Una storia vera tra estasi, tormento e fede utopica

Il Testamento di Ann Lee ripercorre la vita dell’indomabile leader Shaker, che predicava l’uguaglianza di genere e l’armonia sociale, diventando un punto di riferimento spirituale per i suoi seguaci. Il film esplora la devozione assoluta che circondava Ann Lee, mescolando dimensione mistica, rigore religioso e conflitti interiori.

A rendere l’esperienza ancora più immersiva, la pellicola include oltre una dozzina di inni tradizionali Shaker reinterpretati come movimenti estatici, coreografati da Celia Rowlson-Hall (Vox Lux), e una colonna sonora originale firmata dal premio Oscar® Daniel Blumberg (The Brutalist).

Cast creativo e produzione

Scritto da Mona Fastvold insieme al candidato all’Oscar Brady Corbet (The Brutalist), il film è prodotto da Andrew Morrison (The Brutalist), Joshua Horsfield (Le Gemelle Silenziose), Viktória Petrányi (The Brutalist), Fastvold, Corbet, Gregory Jankilevitsch (Questa sono io), Klaudia Śmieja-Rostworowska (Le Gemelle Silenziose), Lillian LaSalle (Brooklyn, Minnesota) e Mark Lampert (The Brutalist).

Il Testamento di Ann Lee sarà distribuito nelle sale italiane dal 12 marzo 2026.

Redazione
Redazione
