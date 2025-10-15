JUJUTSU KAISEN: Esecuzione, trailer del film in arrivo al cinema

HomeTrailerJUJUTSU KAISEN: Esecuzione, trailer del film in arrivo al cinema
Il trailer di JUJUTSU KAISEN: Esecuzione presenta per la prima volta sul grande schermo la più grande battaglia di JUJUTSU KAISEN fino ad oggi, “L’incidente di Shibuya”, e i primi due episodi inediti dell’attesissima stagione 3: “L’inizio del Gioco di Sterminio”.

La serie anime JUJUTSU KAISEN, prodotta da TOHO animation, realizzata dal leggendario studio MAPPA e basata sull’omonimo manga best-seller di Gege Akutami, pubblicato su Weekly Shonen Jump di Shueisha, è andata in onda per la prima volta nell’ottobre 2020. Da allora è diventata un vero e proprio fenomeno globale. La popolarissima serie ha concluso la sua seconda stagione nel dicembre 2023 ed è stata premiata come “Anime dell’anno” ai Crunchyroll Anime Awards 2024, oltre a numerosi altri riconoscimenti. Quest’anno, Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment hanno distribuito JUJUTSU KAISEN: Hidden Inventory / Premature Death – The Movie in alcuni territori internazionali ed è stata la prima uscita di JUJUTSU KAISEN dalla fine della seconda stagione della serie. Il film è stato anche il primo lungometraggio del franchise dopo JUJUTSU KAISEN 0, che ha incassato oltre 188 milioni di dollari a livello globale.

JUJUTSU KAISEN: Esecuzione sarà nelle sale italiane dall’8 dicembre distribuito da Eagle Pictures.

