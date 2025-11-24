Send Help: il trailer del nuovo film di Sam Raimi

Il trailer e il poster di Send Help, il survival thriller dalla comicità dark targato 20th Century Studios e diretto dal visionario regista Sam Raimi (Spider-Man, La Casa).

Il film vede protagonisti l’attrice candidata all’Oscar® e al Tony Award® Rachel McAdams, (Spotlight, Ci sei Dio? Sono io, Margaret, Mean Girls), Dylan O’Brien (Twinless, Saturday Night), Edyll Ismail (La Brea), Dennis Haysbert (Lontano dal Paradiso), Xavier Samuel (Elvis), Chris Pang (Crazy & Rich), Thaneth Warakulnukroh (Thai Cave Rescue – Salvati dalla Grotta) ed Emma Raimi (Happy Pills) e arriverà nelle sale italiane il 29 gennaio 2026.

Nel trailer vediamo i due protagonisti, Rachel McAdams e Dylan O’Brien, nei ruoli di Linda Liddle e Bradley Preston, due colleghi un tempo rivali, che si ritrovano improvvisamente naufraghi su un’isola deserta dopo essere gli unici sopravvissuti a un disastro aereo. Costretti a collaborare per sopravvivere, Linda e Bradley dovranno affrontare vecchi rancori e mettere alla prova la propria forza di volontà per riuscire a salvarsi.

“Ho sempre amato le storie in cui personaggi interessanti e dinamici vengono spinti all’estremo”, afferma il regista Sam Raimi. “Nella nostra storia, la ridefinizione dei ruoli crea una situazione sempre più tesa, ricca di colpi di scena e suspense”.

Send Help è prodotto da Raimi e Zainab Azizi (65 – Fuga dalla Terra), con JJ Hook (Operazione Vendetta) come executive producer e scritto da Damian Shannon e Mark Swift (Venerdì 13, Baywatch), con musiche originali di Danny Elfman (The Nightmare Before Christmas, Batman).