No Other Choice – Non c’è altra scelta: online il trailer italiano del nuovo film di Park Chan-Wook

Lucky Red ha diffuso il trailer italiano di No Other Choice – Non c’è altra scelta, il nuovo attesissimo film di Park Chan-Wook, in arrivo nei cinema italiani dal 1° gennaio. L’opera, presentata in concorso alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, sarà inoltre mostrata in anteprima il 5 dicembre al Noir in Festival, dove è stata scelta come film di chiusura.

La pellicola, selezionata dalla Corea del Sud per la corsa agli Oscar, è una dark comedy potente e provocatoria, sorretta da un cast internazionale di altissimo livello:

Lee Byung Hun (Squid Game), Son Yejin (Crash Landing on You), Park Hee Soon (My Name), Lee Sung Min (Nine Puzzles), Yeom Hye Ran (Quando la vita ti dà mandarini) e Cha Seung Won (Our Blues).

Il film ha già riscosso un enorme successo ai Blue Dragon Film Awards, uno dei premi cinematografici più prestigiosi in Corea, dove ha conquistato sette riconoscimenti, tra cui Miglior Film. Park Chan-Wook ha ottenuto il premio come Miglior Regista, mentre Son Yejin è stata premiata come Miglior Attrice.

A proposito del film, Park Chan-Wook ha svelato la lunga gestazione del progetto, ispirato al romanzo The Ax di Donald E. Westlake:

«Qualche tempo fa ho letto un romanzo intitolato The ax. L’ho preso in mano perché scritto da Donald E. Westlake, autore del romanzo da cui è stato tratto Senza un attimo di tregua, uno dei miei film preferiti in assoluto. Leggendo The ax, mi sono ritrovato a identificarmi con il protagonista: un uomo che considera la produzione di carta la propria vita, che il mondo lo riconosca o meno. La penso allo stesso modo riguardo al cinema: per questo ho compreso facilmente un personaggio convinto che esista un certo modo di essere per un capofamiglia, e per un uomo, e che viva di conseguenza. Dopotutto, sono anch’io un uomo con una famiglia. Ma all’epoca non avevo idea che mi ci sarebbero voluti vent’anni per realizzare questo film.»

Con il trailer ora disponibile, cresce l’attesa per uno dei titoli più discussi della stagione cinematografica, forte di una regia d’autore e di un cast che promette intensità, ironia e sguardo sul contemporaneo.