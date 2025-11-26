HomeTrailerThe Teacher: trailer del film di Farah Nabulsi arriva nelle sale italiane...
Trailer

The Teacher: trailer del film di Farah Nabulsi arriva nelle sale italiane l’11 dicembre

Redazione
Di Redazione

-

Altri video

The Teacher, opera prima della regista e attivista anglo-palestinese Farah Nabulsi, arriverà nei cinema italiani giovedì 11 dicembre, distribuito da Eagle Pictures. Il film, che ha debuttato alla 43ª edizione del Torino Film Festival, è prodotto da Cocoon Films, Native Liberty Productions e Philistine Films, in coproduzione con Louverture Films, Bertha Foundation, Metafora Production e Dear Gaia Films. Lo sviluppo è stato sostenuto dal British Film Institute, mentre la produzione ha ricevuto il contributo del Doha Film Institute.

L’opera è stata presentata in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival 2023, dove ha iniziato il suo percorso internazionale e raccolto attenzione per il taglio umano e politico della storia.

Nel cast troviamo Saleh Bakri, Imogen Poots, Stanley Townsend, affiancati da Muhammad Abed El Rahman, Paul Herzberg e Andrea Irvine.

The Teacher affronta con sguardo diretto e intimo la complessità della vita quotidiana in Palestina, raccontandola attraverso i due protagonisti, Basem e Adam. La regista esplora la difficile linea che separa sopravvivenza, lotta politica e relazioni personali, mettendo al centro le emozioni e le decisioni che definiscono i loro percorsi.

La trama del film The Teacher

Un insegnante palestinese (Saleh Bakri) lotta per conciliare il suo impegno, che mette a rischio la vita, nella resistenza politica, con il sostegno emotivo a uno dei suoi studenti (Muhammad Abed El Rahman) e la possibilità di una nuova relazione sentimentale con una volontaria (Imogen Poots).

Articolo precedente
No Other Choice – Non c’è altra scelta: online il trailer italiano del nuovo film di Park Chan-Wook
Articolo successivo
A che ora uscirà la quinta stagione di Stranger Things su Netflix?
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved