The Teacher: trailer del film di Farah Nabulsi arriva nelle sale italiane l’11 dicembre

The Teacher, opera prima della regista e attivista anglo-palestinese Farah Nabulsi, arriverà nei cinema italiani giovedì 11 dicembre, distribuito da Eagle Pictures. Il film, che ha debuttato alla 43ª edizione del Torino Film Festival, è prodotto da Cocoon Films, Native Liberty Productions e Philistine Films, in coproduzione con Louverture Films, Bertha Foundation, Metafora Production e Dear Gaia Films. Lo sviluppo è stato sostenuto dal British Film Institute, mentre la produzione ha ricevuto il contributo del Doha Film Institute.

L’opera è stata presentata in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival 2023, dove ha iniziato il suo percorso internazionale e raccolto attenzione per il taglio umano e politico della storia.

Nel cast troviamo Saleh Bakri, Imogen Poots, Stanley Townsend, affiancati da Muhammad Abed El Rahman, Paul Herzberg e Andrea Irvine.

The Teacher affronta con sguardo diretto e intimo la complessità della vita quotidiana in Palestina, raccontandola attraverso i due protagonisti, Basem e Adam. La regista esplora la difficile linea che separa sopravvivenza, lotta politica e relazioni personali, mettendo al centro le emozioni e le decisioni che definiscono i loro percorsi.

La trama del film The Teacher

Un insegnante palestinese (Saleh Bakri) lotta per conciliare il suo impegno, che mette a rischio la vita, nella resistenza politica, con il sostegno emotivo a uno dei suoi studenti (Muhammad Abed El Rahman) e la possibilità di una nuova relazione sentimentale con una volontaria (Imogen Poots).