7500: la storia vera dietro il film

7500 (qui la recensione), film del 2019 diretto da Patrick Vollrath, si inserisce nel filone del thriller claustrofobico, con una messa in scena ridotta ma ad altissima tensione. Ambientato quasi interamente all’interno della cabina di pilotaggio di un aereo di linea, il film racconta una vicenda di dirottamento aereo con uno stile asciutto e realistico, facendo leva più sulla tensione psicologica che sull’azione spettacolare. Protagonista assoluto è Joseph Gordon-Levitt, nei panni del primo ufficiale Tobias Ellis, chiamato a confrontarsi con una situazione estrema e imprevedibile. Il titolo stesso fa riferimento al codice d’emergenza utilizzato nel settore dell’aviazione civile per segnalare un atto di pirateria aerea.

Quello che rende 7500 particolarmente interessante è la sua capacità di ridurre lo spazio narrativo al minimo, concentrandosi esclusivamente sulle reazioni dei personaggi coinvolti, sulle dinamiche tra ostaggi e dirottatori, e sulle difficili decisioni che il protagonista è costretto a prendere in tempo reale. Il film, infatti, evita volutamente ogni distrazione esterna: non ci sono salti temporali, flashback o sottotrame secondarie. Tutto si consuma davanti agli occhi dello spettatore in tempo quasi reale, amplificando il senso di ansia e impotenza. In questo senso, 7500 si pone come un esempio efficace di cinema d’urgenza, capace di raccontare una vicenda estrema attraverso la pura tensione narrativa.

Nel corso dell’articolo, analizzeremo non solo le scelte stilistiche e narrative che rendono il film un’esperienza visiva coinvolgente, ma ci soffermeremo anche sul legame di esso con eventi realmente accaduti. La vicenda narrata, pur con elementi romanzati, trae infatti ispirazione da casi reali di dirottamenti aerei avvenuti in Europa negli ultimi decenni. Sarà dunque interessante approfondire fino a che punto la trama rispecchi la realtà e quali elementi siano stati modificati per esigenze cinematografiche.

La trama di 7500

Il film segue la storia di Tobias Ellis, un giovane e tranquillo pilota americano che vive in Germania con la sua ragazza turca, Gökce, che lavora come hostess. I due, un giorno, si trovano a volare insieme per lavoro su un normale aereo passeggeri da Berlino a Parigi. Tobias è il secondo comandante affiancato da Michael, il primo pilota. Tutto sembra andare bene, fino a quando, poco dopo il decollo, improvvisamente un gruppo di terroristi tenta di prendere d’assalto la cabina di volo, ferendo gravemente Michael e il braccio di Tobias.

Il giovane co-pilota spaventato, riesce a chiudere la porta e contattare la torre di controllo per un atterraggio di emergenza. Ma i dirottatori iniziano ad agitarsi, uccidono un passeggero e ne prendono in ostaggio un altro minacciando di tagliargli la gola se Tobias non li lascerà entrare in cabina.

Tobias sarà così costretto ad affrontare una situazione inimmaginabile per impedire ai terroristi di massacrare tutti i passeggeri.

La storia vera dietro il film

Tecnicamente, 7500 non è basato su una storia vera. La vicenda narrata nasce dalla volontà di Vollrath di realizzare un film ambientato all’interno della cabina di pilotaggio di un aereo, evitando però di rifare la solita versione del dirottamento che ritrae un tipico eroe d’azione hollywoodiano che salva la situazione. Egli preferiva infatti concentrarsi sulla tensione e la claustrofobia di un pilota che deve prendere decisioni difficili in un ambiente così stressante. Per prepararsi al film, ha quindi letto rapporti su dirottamenti realmente avvenuti e ha dovuto mettersi al passo con gli aspetti tecnici di un aereo e i protocolli richiesti ai piloti.

Ha ricevuto inoltre un grande aiuto da Carlo Kitzlinger, l’attore che interpreta il pilota al fianco del personaggio di Gordon-Levitt. Kitzlinger aveva lavorato come pilota professionista per Lufthansa e ha aiutato i realizzatori del film a mantenere il tutto il più vicino possibile alla realtà. Oltre a realizzare un film che lasciasse il pubblico senza fiato, Vollrath voleva anche aggiungere più profondità e dimensioni ai suoi personaggi. Non voleva creare una linea netta tra il bene e il male e voleva evitare di stereotipare i ruoli. Concentrandosi sulla pressione affrontata dal pilota, voleva anche dare un assaggio della paura provata da un giovane che si trova coinvolto in una situazione che non ha scelto.

In un’intervista con Variety, Vollrath ha infatti spiegato come è arrivato al personaggio del dirottatore Vedat. “Nel 2015 c’è stato un periodo in cui molti ragazzi molto giovani, per lo più europei, hanno lasciato le loro case e hanno cercato di unirsi all’ISIS. Ho visto un servizio su un ragazzo di 18 anni che era tornato dopo essersi unito all’ISIS… completamente disilluso e deradicalizzato… Ho sentito il desiderio di realizzare un film su un ragazzo che si deradicalizza nel momento in cui si ritrova con le mani sporche di sangue. E da lì ho voluto raccontare la storia di un ragazzo che stava diventando così. Ma lui non è solo una vittima, è anche un carnefice, o un misto di entrambi. È proprio questa sottile linea che mi ha interessato”, ha detto.

Ma nell’esplorare questo territorio, ha anche dovuto riconoscere il bisogno di vendetta che crea una spirale infinita di violenza. “Mentre stavo scrivendo, sono avvenuti gli attentati di Parigi e quelli in Germania. Ho smesso di scrivere e mi sono chiesto: ‘Devo continuare a raccontare una storia su questa situazione?’. Mi sono detto che dobbiamo cercare di dare una risposta su come uscire da questa spirale di orrore. Come rompere questo circolo vizioso di violenza che genera altra violenza”, ha aggiunto. Pur non avendo basato il film su precise vicende reali, il regista si è dunque basato sui più recenti casi di attentati terroristici, anche quelli non avvenuti a bordo di aerei in volo.