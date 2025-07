Avatar: Fuoco e Cenere, la prima immagine del personaggio di David Thewlis

Dopo l’uscita del trailer del film di Avatar: Fuoco e Cenere, sono state diffuse numerose notizie che rivelano nuovi dettagli sulla trama del nuovo capitolo della saga, tra cui un nuovo alleato nel mondo di Pandora, la Tribù del Vento. James Cameron ha affermato che quelli di questo gruppo “sono ancora al 100% Na’vi, ma non sono legati a un luogo specifico”, il che li rende diversi dai clan precedenti di Avatar. È interessante notare che Cameron cita Il Padrino come fonte di ispirazione per il suo “viaggio epico e romanzesco”, sottolineando l’importanza dei “dettagli procedurali” nella costruzione del mondo, con il regista che promette: “Dovrete aspettare, ma ne varrà la pena”.

A capo di questo gruppo c’è Peylak, il capo della Tribù del Vento interpretato da David Thewlis. Il personaggio era stato presentato in precedenza con un concept art nel febbraio 2025, ma era notevolmente assente dal recente trailer. Ora, grazie ad Empire, abbiamo una prima immagine del personaggio (la si può vedere qui). Sia lui che la sua Tribù del Vento avranno ruoli importanti nei prossimi film, ovvero Avatar 4 e Avatar 5. L’introduzione di ben due tribù nel nuovo film è interessante perché significa che il franchise si sta espandendo piuttosto rapidamente. Inoltre, sembra che alcuni di questi personaggi saranno presenti a lungo termine.

Rispetto al film originale di Avatar del 2009, che accennava solo brevemente ai vari clan nativi di Pandora, nella fase precedente alla battaglia contro il Popolo del Cielo, Avatar – La via dell’acqua ha introdotto un nuovo mondo pieno di personaggi. Alcuni di questi diventeranno fondamentali nei prossimi capitoli, come Ronal e Tonowari, come ha affermato Cameron. Tuttavia, Avatar: Fuoco e Cenere compie un ulteriore passo in avanti rispetto ai film precedenti introducendo due clan importanti contemporaneamente, il che significa che ci sarà un numero maggiore di nuovi personaggi. Di conseguenza, si aprirà indubbiamente la strada a nuove storie nel franchise.

Avatar: Fuoco e Cenere è il prossimo capitolo della saga

Con Avatar: Fuoco e Cenere, James Cameron riporta il pubblico su Pandora in una nuova avventura coinvolgente con Jake Sully (Sam Worthington), marine diventato leader dei Na’vi, la guerriera Na’vi Neytiri (Zoe Saldaña) e la famiglia Sully. Il film, con sceneggiatura di Cameron, Rick Jaffa e Amanda Silver e soggetto di Cameron, Jaffa, Silver, Josh Friedman e Shane Salerno, vede anche la partecipazione di Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion, Bailey Bass e Kate Winslet.

Si dice che il film rappresenterà un’evoluzione importante della storia avviata con Avatar (2009) e proseguita con Avatar – La via dell’acqua (2022), espandendo ulteriormente l’universo narrativo di Pandora e introducendo nuove aree geografiche e culture Na’vi, con toni più cupi rispetto ai precedenti capitoli. Cameron ha dichiarato inoltre che questo terzo episodio segnerà un punto di svolta tematico per l’intera saga. Uno degli aspetti più attesi riguarda l’introduzione del Popolo della Cenere, una tribù Na’vi legata all’elemento del fuoco.

A differenza delle popolazioni Na’vi viste finora, questi sono caratterizzati da una visione più aggressiva e conflittuale del mondo, portando per la prima volta un punto di vista Na’vi antagonistico. Questo consentirà alla saga di esplorare dinamiche interne al mondo indigeno di Pandora, complicando la tradizionale dicotomia tra Na’vi pacifici e umani colonizzatori. Leader di questo popolo è la temuta Varang, interpretata da Oona Chaplin e di cui negli scorsi giorni era state diffuse alcune immagini ufficiali.

Cameron ha anche anticipato che Avatar: Fuoco e Cenere conterrà un importante sviluppo narrativo che ricollegherà alcuni eventi ai futuri capitoli già in lavorazione. La tecnologia continuerà a giocare un ruolo centrale: Cameron ha promesso nuove innovazioni visive, in particolare nella resa degli ambienti vulcanici e nelle sequenze incentrate sul fuoco. Questo terzo film si preannuncia dunque come un capitolo chiave per l’espansione tematica, politica e visiva dell’universo di Avatar.

Avatar: Fuoco e Cenere sarà al cinema il 19 dicembre 2025.