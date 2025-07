Spider-Man: Brand New Day, una foto del set suggerisce la collocazione temporale del film

Le prime foto dal set di Spider-Man: Brand New Day a Glasgow, in Scozia, sono state pubblicate online e sembrano rivelano quando il film si colloca nella timeline del Marvel Cinematic Universe. Come si può vedere nella foto qui riportata, sono stati affissi cartelli che indicano che sono in corso lavori di costruzione su un edificio a New York che dovrebbe essere completato nel “dicembre 2027”. Gli eventi di Captain America: Brave New World si sono svolti tra il 2026 e il 2027, mentre Thunderbolts* è ambientato nel 2027.

La scena post-credits di quest’ultimo film si ricollega agli eventi di Avengers: Doomsday con un cartellino recante la scritta “14 mesi dopo”, collocando il film nel 2028/2029. Tenendo presente questo, Spider-Man: Brand New Day sarebbe ambientato quasi prima del prossimo film degli Avengers, e non tra Doomsday e Avengers: Secret Wars come alcuni avevano ipotizzato in precedenza. Se questo dettaglio fosse confermato, è comunque estremamente probabile che il film possa contenere ulteriori dettagli che anticipano l’arrivo della grande battaglia contro Dottor Destino.

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica del film è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.