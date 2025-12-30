Acque profonde – Deep Water: la spiegazione del finale del film

Il finale del thriller psicologico ed erotico Acque profonde (Deep Water) (leggi qui la recensione) spiega che i pericolosi giochi mentali di Vic e Melinda potrebbero non essere finiti. Diretto da Adrian Lyne (9 settimane ½, L’amore infedele – Unfaithful), Acque profonde è una storia contorta sul matrimonio apparentemente senza amore tra Vic (Ben Affleck) e Melinda Van Allen (Ana de Armas). Tratto dall’omonimo romanzo del 1957 di Patricia Highsmith, il film offre un nuovo finale alla storia che aggiunge sfumature più complesse alla relazione sentimentale ad alto rischio dei personaggi.

Acque profonde, raccontato principalmente dal punto di vista di Vic, segue la coppia manipolatrice mentre cresce la loro figlia di sei anni in una comunità molto unita dove i pettegolezzi si diffondono a macchia d’olio. Poiché Vic non ha quella passione che Melinda cerca, la coppia stringe un accordo in base al quale Melinda può avere degli amanti purché non distrugga la loro famiglia. L’accordo della coppia prende però una piega contorta quando Vic inizia a crollare. Alla fine, diverse persone legate alle relazioni sentimentali di Vic e Melinda muoiono, con l’atto finale che consolida la dinamica contorta tra la coppia principale.

Cosa succede nel finale di Acque profonde

Acque profonde si conclude dunque con Vic e Melinda che provano un sentimento più appassionato per il loro matrimonio, anche se lui ha ucciso a sangue freddo due degli amanti di lei. Sebbene Melinda sia sicura che Vic abbia ucciso il suo amante, Charlie, si sente sempre più attratta da lui e non lo accusa immediatamente di essere coinvolto quando non ha notizie del suo ultimo amante, Tony.

Dopo un picnic con Melinda e Trixie, Vic torna al fiume per nascondere meglio il corpo di Tony, ma Melinda trova contemporaneamente il portafoglio di Tony all’interno di una scatola di lumache di Vic. Melinda chiama Don, un vicino che sospetta che Vic abbia ucciso Charlie. Don alla fine affronta Vic alla gola. Dopo aver visto Vic spostare il corpo di Tony, Don guida la sua auto per andare a dirlo alla polizia, mentre Vic salta sulla sua bicicletta per fermarlo.

Quando Vic guida la sua bicicletta sulla traiettoria dell’auto di Don, Don sterza fuori strada, cadendo e morendo mentre precipita da un dirupo. A casa, Trixie vede che Melinda ha preparato una valigia, quindi la getta in piscina e dice a Melinda che non se ne andranno. Quando Vic torna a casa, trova Melinda seduta sulle scale con un leggero sorriso sul volto, ma il filmato passa a lei che brucia tutte le patenti di Tony che ha trovato insieme alle lumache di Vic. Alla fine, tutto va bene per il loro matrimonio.

Perché Vic mente a Joel sull’omicidio di Martin McCrae

Il vero dramma di Acque profonde inizia quando Vic affronta l’amante di Melinda, Joel, a una festa. Vic gli dice di aver ucciso Martin McCrae, l’ultimo amante di Melinda scomparso, per spaventare Joel. La maggior parte delle persone prende la dichiarazione di Vic come uno scherzo, anche se riesce a spaventare Joel e rende lo sceneggiatore Don sempre più sospettoso. Vic dice a Melinda che si tratta di uno scherzo innocente dopo che lei si è arrabbiata, ma il film suggerisce che dietro il comportamento apparentemente indifferente di Vic si nasconde una malvagità.

Più avanti in Acque profonde, si scopre che Vic non ha ucciso McCrae. Ha detto a Joel di averlo ucciso con un martello, mentre in realtà è stato ucciso con una pistola e il vero assassino è stato arrestato. Mentre Vic e i suoi amici sostengono che la sua bugia sull’uccisione di Martin McCrae sia solo uno scherzo, in realtà è l’inizio della rabbia e della gelosia di Vic che ribollono sotto la superficie.

Dato che Vic ha poi ucciso due degli amanti di Melinda, dire questa bugia sembra essere un errore, poiché diventa il primo sospettato quando Charlie e Tony vengono trovati morti o scomparsi. In realtà, sembra che Vic sia stanco della sua indifferenza nei confronti delle relazioni di Melinda, ma l’euforia di aver finalmente affrontato uno degli amanti di Melinda accende nel loro matrimonio una passione che non provava da molto tempo. Vic sa che può farla franca, poiché nessuno lo ritiene capace di una cosa del genere.

Come Trixie sa che Vic ha ucciso Charlie

Uno dei personaggi più misteriosi di Acque profonde è Trixie Van Allen, la figlia di sei anni di Vic e Melinda. È chiaro che è più intelligente e matura di quanto suggerisca la sua età, e la scena in cui Trixie e Vic discutono della morte di Charlie suggerisce che lei sa molto di più sul matrimonio dei suoi genitori di quanto loro vogliano far credere. Dopo la morte di Charlie e con Vic come principale sospettato, Trixie dice a suo padre che pensa sia stato lui a uccidere l’amante di Melinda. Vic nega, ma Trixie continua a pensare che sia stato lui, anche se è semplicemente arrabbiata perché lui non le dice come l’ha ucciso.

Alla fine di Acque profonde, Trixie getta la valigia preparata da Melinda nella piscina e dice che non se ne andranno, suggerendo che Trixie sa davvero tutto quello che sta succedendo, ma vuole comunque che la sua famiglia rimanga unita. Dato che Trixie e Vic sono molto più vicini di quanto la bambina lo sia con Melinda, sembra che Trixie sostenga ciò che fa Vic, poiché è stanca delle relazioni extraconiugali della madre proprio come lo è Vic.

Perché Melinda ha aiutato a coprire l’omicidio di Tony

Sebbene Melinda informi Don che Vic ha qualcosa a che fare con la scomparsa di Tony, il finale vede Melinda bruciare le sue licenze pochi istanti dopo. Questo accade dopo che Trixie getta la valigia di Melinda in piscina e le dice che non se ne andranno, suggerendo che Melinda ora capisce che tenere unita la sua famiglia è più importante. Melinda ha trascorso il film sostenendo che Vic non provava passione né amore per lei, ma i suoi impulsi violenti nei confronti dei suoi due amanti hanno riportato la scintilla nel loro matrimonio.

Melinda ripete più volte a Vic che lo ama, anche se la sua incapacità di ricambiare in modo convincente il suo sentimento la porta fuori strada, finché non capisce che uccidere e minacciare questi uomini è il suo modo malato di dimostrare amore. Melinda era completamente annoiata dal loro matrimonio, ma il comportamento squilibrato di Vic le dimostrava che lui non era più noioso per lei. Allo stesso tempo, Melinda aveva appena chiesto a Vic perché fosse l’unico a stare con lei, suggerendo che, anche se la sua passione si manifestava con l’omicidio, lui avrebbe fatto qualsiasi cosa per stare con lei, quindi lei ricambiò il gesto aiutandolo a coprire la morte di Tony.

Cosa succederà a Melinda e Vic

Il matrimonio tossico di Melinda e Vic vede la morte di almeno tre persone nella loro città, ma Acque profonde finisce con la loro relazione più forte che mai. Dato che Don non è riuscito a inviare il suo messaggio a Kelly sul fatto di aver ragione su Vic prima di morire, non c’è nessuno oltre a Vic, Melinda e Trixie che possa fornire prove che Vic abbia ucciso qualcuno. Con Melinda che sceglie di tenere unita la loro famiglia, la coppia torna a indossare le maschere di una tipica coppia di periferia. Non è chiaro se il loro matrimonio continuerà a vedere altri amanti o omicidi, ma la passione ritrovata di Melinda e Vic suggerisce che continueranno a giocare a giochi mentali contorti fintanto che questo manterrà unita la loro famiglia.

Cosa significa davvero il finale di Acque profonde

La storia altalenante di Acque profonde parla delle facciate che le coppie di periferia indossano dopo essersi stufate dei loro matrimoni e di quanto siano disposte a spingersi per restare insieme e mantenere la loro farsa “perfetta”. È un esempio estremo di questo fenomeno, ma prende spunto da molte lotte coniugali della vita reale che riguardano l’infedeltà, il mantenimento della famiglia e la passione che si affievolisce col tempo.

L’incertezza sul numero di vittime di Vic e la trama più ampia trasmettono l’idea che ogni relazione appare diversa a chi ne fa parte, poiché l’immagine di Vic come persona mite e indifferente è in realtà una maschera che indossa, mentre in realtà è una bomba a orologeria di rabbia e violenza. Alla fine, è la storia contorta di un matrimonio tossico in cui i protagonisti dimostrano finalmente il loro amore, rinnovano la loro passione e raggiungono un accordo culminante e unificante.

In esso, la coppia principale è complice dell’immoralità dell’altro: Vic dell’infedeltà di Melinda e Melinda degli omicidi di Vic. Mentre la maggior parte dei thriller erotici di Adrian Lyne finiscono nella follia, concludendosi una volta che la coppia si avvicina o risolve i propri conflitti, il finale diAcque profonde fornisce una spiegazione diversa. Suggerisce infatti che il tumulto continuo di Vic e Melinda continuerà, rendendoli una coppia più forte grazie alla loro complicità.