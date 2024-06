Film thriller psicologici: tutti i migliori film e dove vederli in streaming

Uno dei generi cinematografici di maggiore appeal sul grande pubblico è senza dubbio il thriller psicologico. Questi film richiedono un coinvolgimento totale da parte del pubblico che spesso si lancia in congetture e ipotesi su come i thriller psicologici possano evolversi nel corso del loro svolgimento.

Trai film thriller psicologici da vedere, ci sono senza dubbio titoli recenti, come L’Uomo Invisibile con Elizabeth Moss, ma anche titoli più datati, che hanno vinto la prova del tempo, come l’intramontabile Che fine ha fatto Baby Jane? di Robert Aldrich con la straordinaria e inquietante Bette Davis.

Nell’elenco di seguito troverete i migliori thriller psicologici che abbiamo visto al cinema nel corso del tempo, e sfogliando l’articolo avrete la possibilità di avere sottomano un elenco di film psicologici da vedere comodamente a casa. La lista è in ordine di anno di uscita e non di importanza.

Oppenheimer (2023)

Film epico biografico thriller drammatico scritto, diretto e prodotto da Christopher Nolan. Segue la vita di J. Robert Oppenheimer, il fisico teorico americano che contribuì a sviluppare le prime armi nucleari durante la Seconda Guerra Mondiale. Basato sulla biografia American Prometheus di Kai Bird e Martin J. Sherwin del 2005, il film racconta gli studi di Oppenheimer, la sua direzione del Laboratorio di Los Alamos e la sua udienza di sicurezza del 1954.

Cillian Murphy interpreta Oppenheimer, insieme a Robert Downey Jr. nel ruolo di Lewis Strauss, membro della Commissione per l’energia atomica degli Stati Uniti. Il cast di supporto comprende Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek e Kenneth Branagh.

Oppenheimer ha ricevuto il plauso della critica, che ha lodato quasi unanimemente l’accuratezza storica, la fotografia, la colonna sonora, la regia e la sceneggiatura di Nolan e le interpretazioni del cast, in particolare quelle di Murphy, Downey e Blunt. Destinatario di numerosi riconoscimenti, Oppenheimer ha vinto sette premi Oscar, tra cui miglior film, miglior regista per Nolan, miglior attore per Murphy e miglior attore non protagonista per Downey. Ha vinto anche cinque Golden Globe (tra cui quello per il miglior film drammatico) e sette British Academy Film Awards (tra cui quello per il miglior film) ed è stato nominato tra i dieci migliori film del 2023 dal National Board of Review e dall’American Film Institute.

Killers of the Flower Moon (2023)

Film epico western drammatico e criminale co-scritto, prodotto e diretto da Martin Scorsese. Eric Roth e Scorsese hanno basato la loro sceneggiatura sul libro di David Grann del 2017. Ambientato nell’Oklahoma degli anni ’20, il film è incentrato su una serie di omicidi di membri e parenti della Nazione Osage dopo la scoperta del petrolio sul territorio tribale. I membri della tribù avevano mantenuto i diritti minerari sulla loro riserva, ma un boss politico locale corrotto aveva cercato di rubare la ricchezza.

Titane (2021)

La coproduzione franco-belga ha come protagonista Agathe Rousselle, al suo debutto nel lungometraggio, nel ruolo di Alexia, una donna che, dopo essere rimasta ferita da bambina in un incidente d’auto, si fa applicare una placca di titanio sulla testa. In età adulta, Alexia diventa una modella assassina con una fascinazione erotica per le automobili, che porta a un bizzarro incontro sessuale che dà il via a una serie di eventi sempre più stravaganti. Nel cast anche Vincent Lindon, Garance Marillier e Laïs Salameh.

Il film Titane è stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes il 13 luglio 2021, dove Ducournau è diventata la seconda regista donna a vincere la Palma d’Oro, il massimo riconoscimento del festival, nonché la prima regista donna a vincere da sola. Il film ha ricevuto il plauso della critica ed è stato selezionato come candidato francese per il miglior lungometraggio internazionale alla 94ª edizione dei Premi Oscar, ma non è entrato nella rosa dei candidati. Alla 47ª edizione dei Premi César, il film è stato candidato a quattro premi, tra cui quello per la miglior regia a Ducournau e quello per l’attrice più promettente a Rousselle. Alla 75ª edizione dei British Academy Film Awards, Ducournau ha ricevuto una nomination come miglior regista. All’11° Premio Magritte, Titane ha ricevuto cinque nomination e ha vinto due premi, tra cui quello per il miglior film straniero.

L’uomo Invisibile di Leigh Whannell (2020)

Trai migliori film thriller psicologici del 2020 L’uomo Invisibile è il film scritto e diretto da Leigh Whannell e adattamento moderno del romanzo L’uomo invisibile di H. G. Wells, nonché reboot dell’omonimo adattamento del 1933, vero e proprio fil culto. Nel film ntrappolata in una relazione violenta e manipolatrice con un ricco e brillante scienziato, Cecilia Kass (Moss) scappa nel cuore della notte facendo perdere le sue tracce, con l’aiuto di sua sorella (Harriet Dyer), di un loro amico d’infanzia (Aldis Hodge) e dalla figlia adolescente di quest’ultimo (Storm Reid).

Ma quando il violento ex di Cecilia (Oliver Jackson-Cohen) si suicida e le lascia in eredità una parte cospicua della sua vasta fortuna, Cecilia sospetta che la sua morte sia solo una messa in scena. Mentre una serie di inquietanti coincidenze diventano letali e minacciano la vita di coloro che ama, la sanità mentale di Cecilia inizia a vacillare, nel suo disperato tentativo di dimostrare di essere braccata da qualcuno che nessuno può vedere.

The Lighthouse di Robert Egger (2019)

Uno dei titolo più discussi di recente, certamente uno dei film thriller psicologici del 2019 più interessanti è The Lighthouse scritto e diretto da Robert Egger, già regista dell’apprezzatissimo horror The Witch. Presentato il 19 maggio 2019 alla 72ª edizione del Festival di Cannes, nella Quinzaine des Réalisateurs la pellicola racconta di Ephraim Winslow che si reca su un’isola remota al largo delle coste del New England per lavorare un mese come guardiano del faro, sotto la supervisione dell’anziano e irascibile custode, Thomas Wake. Nei suoi alloggi, Winslow scopre nascosta la statuetta di una sirena che decide di tenere per sé. Wake assegna al giovane lavori pesanti e gli vietandogli però categoricamente di accedere alla cima, da dove proviene la luce.

Il gioco di Gerald di Mike Flanagan (2017)

Trai migliori film thriller psicologici su Netflix Il gioco di Gerald di Mike Flanagan è uscito nel 2017 diretto da Mike Flanagan, noto regista del genere, infatti sono suoi film thriller/horror di discreto successo come Oculus – Il riflesso del male, Hush – Il terrore del silenzio e la serie Ouija. Ha inoltre creato e diretto la prima stagione di The Haunting of Hill House, la serie Netflix di enorme successo. Distribuito in tutto il mondo dal colosso dello streaming il il 29 settembre 2017 Il gioco di Gerald racconta di Jessie che mentre cerca di ravvivare il loro matrimonio nella loro remota casa sul lago, deve combattere per sopravvivere quando suo marito muore inaspettatamente, lasciandola ammanettata al telaio del letto. Protagonisti del film sono Carla Gugino e Bruce Greenwood.

Il sacrificio del cervo sacro di Yorgos Lanthimos (2017)

Accaldatissimp nel 2017 al Festival di Cannes dove ha vinto il Prix du scénario (premio per la Migliore Sceneggiatura), Il sacrificio del cervo sacro è un film che riprende elementi del mito greco del sacrificio di Ifigenia. Nel film Steven (Colin Farrell) è un famoso chirurgo cardiotoracico. Insieme alla moglie Anna (Nicole Kidman) e ai loro due figli, Kim (Raffey Cassidy) e Bob (Sunny Suljic), vive una vita felice e ricca di soddisfazioni.

Un giorno Steven stringe amicizia con Martin (Barry Keoghan), un sedicenne solitario che ha da poco perso il padre, e decide di prenderlo sotto la sua ala protettrice. Quando il ragazzo viene presentato alla famiglia, tutto ad un tratto, cominciano a verificarsi eventi sempre più inquietanti, che progressivamente mettono in subbuglio tutto il loro mondo, costringendo Steven a compiere un sacrificio sconvolgente per non correre il rischio di perdere tutto.

Scappa – Get Out di Jordan Peele (2017)

Forse il film thriller piscologico di maggior successo degli ultimi anni, sia di pubblico che di critica, è Scappa – Get Out scritto, diretto e co-prodotto da Jordan Peele. Opera prima che è riuscita ad ottenere nel 2017 ben quattro candidature all’Oscar, ha incassato più di 175 milioni nei soli Stati Uniti e quasi 77 milioni nel resto del mondo, per un totale di più di 252 milioni di dollari.

In Scappa – Get Out della Universal Pictures un giovane afro-americano visita la tenuta di famiglia della sua fidanzata bianca dove si scontra con il vero motivo che si cela dietro l’invito. Ora che Chris (Daniel Kaluuya) e la sua ragazza, Rose (Allison Williams), sono arrivati al fatidico incontro con i suoceri, lei lo invita a trascorrere un fine settimana al nord con Missy (Catherine Keener) e Dean (Bradley Whitford). In un primo momento, Chris legge il comportamento eccessivamente accomodante della famiglia, come un tentativo di gestire il loro imbarazzo verso il rapporto interrazziale della figlia; ma con il passare del tempo, fa una serie di scoperte sempre più inquietanti, che lo portano ad una verità che non avrebbe mai potuto immaginare.

Animali notturni di Tom Ford (2016)

Lo stilista di successo Tom Ford torna nel 2016 dietro la macchina da presa con Animali notturni, secondo film dopo A Single Man. Presentato alla 73ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia nel film racconta la storia di una donna (Amy Adams) di nome Susan che riceve un manoscritto dal suo ex-marito, un uomo che ha lasciato 20 anni prima, chiedendo la sua opinione.

Il libro segue poi due storie: la storia nel romanzo, dal titolo Nocturnal Animal, che racconta di un uomo (Jake Gyllenhaal) la cui vacanza in famiglia diventa violenta e mortale; e la storia di Susan, che si ritrova a ricordare il suo primo matrimonio e ad affrontare alcune oscure verità riguardo se stessa.

Green Room di Jeremy Saulnier (2015)

Uscito nel 2015 e diretto da Jeremy Saulnier, Green Room è stato presentato nella sezione Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes. Una band punk sfortunata accetta l’offerta di suonare in un club rurale dell’Oregon prima di chiudere il tour. Quando arrivano sul luogo, sono turbati dalla grande presenza neonazista, ma decidono comunque di andare avanti con il loro concerto.

A fine performance si ritirano nella stanza del backstage, ma dietro le quinte scoprono il cadavere di una giovane donna sul pavimento e dai neonazisti in piedi sopra di lei. Temendo che la band possa contattare le autorità, la banda li tiene in ostaggio mentre il loro leader (Patrick Stewart) cerca di pensare a una soluzione a questa situazione difficile.

Gone Girl – l’amore bugiardo di David Fincher (2014)

Altro Titolo del regista David Fincher, già presente in questa lista con Seven. Il film è basato sul romanzo omonimo di Gillian Flynn, che cura anche la sceneggiatura del film. Gone Girl – l’amore bugiardo racconta un viaggio convulso attraverso la moderna cultura dei media e lungo le profonde, oscure linee di frattura di un matrimonio americano, con tutte le sue false promesse, gli inganni inevitabili e l’umorismo cupo.

Al centro della storia troviamo l‘ex scrittore newyorkese Nick Dunne e la moglie ed ex ragazza dei suoi desideri Amy, che cercano di sbarcare il lunario nel Midwest americano in piena recessione. La loro storia traccia la sinuosa silhouette della vita di una coppia contemporanea felicemente sposata. Ma il giorno del quinto anniversario di matrimonio, Amy scompare e quella silhouette si sgretola in un labirinto di crepe. Nick, avvolto in una nebbia di comportamenti ambigui, diventa il principale indiziato, mentre la ricerca di Amy segue il suo corso in una crescente frenesia mediatica, davanti agli occhi di un mondo assetato di rivelazioni.

Ex Machina (2014)

Dalla mente sempre intrigante di Alex Garland, Ex Machina è un thriller fantascientifico profondamente contemplativo che sfrutta il suo piccolo ma spettacolare cast e la sua storia emozionante e concentrata. Domhnall Gleeson interpreta Caleb Smith, un programmatore che vince un concorso d’ufficio per visitare la remota tenuta dell’eccentrico CEO dell’azienda, Nathan Bateman (Oscar Isaac).

Durante la visita, Caleb partecipa a un esperimento che lo vede valutare le capacità di un sistema avanzato di intelligenza artificiale, Ava (Alicia Vikander), interagendo con il robot femminile. Come molte delle più grandi storie di fantascienza di tutti i tempi, Ex Machina si impegna direttamente a mettere in discussione il significato di essere umano. I

l thriller fantascientifico, scarno ma cerebrale, costruisce gradualmente la tensione mentre la storia si svolge lentamente e con suspense. Mentre la manipolazione di Caleb e Nathan da parte di Ava è esilarante da vedere, l’attrazione contrastata di Caleb per il robot conferisce al film un’irresistibile sfumatura di romanticismo, tragicamente sincero o pericolosamente ingannevole.

Prisoners di Denis Villeneuve (2013)

Il film che ha posto l’attenzione mondiale sul regista Denis Villeneuve, Prisoners è la pellicola di ottimo successo al box office e vede protagonisti Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal. Nel film Keller Dover (Hugh Jackman) si trova ad affrontare il peggiore incubo per un genitore. Sua figlia di sei anni, Anna, scompare insieme alla sua amica Joy e mentre i minuti diventano ore, il panico prende il sopravvento. A capo dell’investigazione c’è il Detective Loki (Jake Gyllenhaal) che arresta il proprietario di un camper sospetto. Tuttavia, la mancanza di prove lo costringe al suo rilascio. Mentre la polizia segue diverse piste, la pressione cresce e sapendo che è in gioco la vita di sua figlia, Dover, ormai fuori di sè, decide di non avere altra scelta che quella di prendere in mano la situazione.

Millennium – Uomini che odiano le donne (2011)

Come i film svedesi che l’hanno preceduto, Millennium – Uomini che odiano le donne (The Girl with the Dragon Tattoo) di David Fincher è un adattamento ricco di atmosfera, ossessionante e assolutamente coinvolgente del celebre romanzo poliziesco di Steig Larsson.

Il film segue Mikael Blomkvist (Daniel Craig), un giornalista caduto in disgrazia che viene assunto da un ricco industriale svedese per risolvere l’omicidio di sua nipote avvenuto 40 anni prima. Mentre inizia la sua indagine, Mikael assume Lisbeth Salander (Rooney Mara), un’ingegnosa investigatrice e hacker informatica con una predisposizione diffidente.

Sinistro e inquietante, il film esemplifica Fincher al suo meglio, freddo e insensibile, ma anche stilisticamente assertivo e tecnicamente magistrale. Lo svelamento del mistero centrale è gestito con perizia, così come le sottotrame dei personaggi principali e l’evoluzione del loro rapporto. Tuttavia, la storia d’amore che sboccia tra Mikael e Lisbeth è un elemento sottovalutato del film, che crea una dinamica affascinante tra i due personaggi e giunge a un finale agrodolce ma interessante.

Shutter Island di Martin Scorsese (2010)

La pellicola è il thriller del 2010 diretto dal premio Oscar Martin Scorsese ed è basato sul romanzo del 2003 L’isola della paura (Shutter Island) di Dennis Lehane. Nel film Nel 1954, un maresciallo americano indaga sulla scomparsa di un assassino scappato da un ospedale per pazzi criminali. Nel cast protagonisti Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Michelle Williams, Emily Mortimer e Max von Sydow. La spiegazione del finale di Shutter Island.

Il segreto dei suoi occhi di Juan José Campanella (2009)

Il segreto dei suoi occhi noto con il nome originale El secreto de sus ojos è il film artentino del 2009 di enorme successo che ha vinto il premio come miglior film straniero agli Oscar 2010. Il film racconta di un consulente legale in pensione che scrive un romanzo sperando di trovare una conclusione per uno dei suoi precedenti casi di omicidio irrisolti e per il suo amore incondizionato con il suo superiore, entrambi i quali lo perseguitano ancora decenni dopo.

L’uomo senza sonno con Christina Bale (2004)

Diretto da Brad Anderson The Machinist, il titolo originale del film L’uomo senza sonno è la pellicola che segna una delle più incredibili performance attoriali di Christian Bale. Per questo film Bale si è profondamente trasformato nel fisico, perdendo circa venticinque chili di peso e arrivando a pesarne solo cinquantaquattro. Nel film Un operaio industriale che non dorme da un anno inizia a dubitare della propria sanità mentale.

Old Boy di Park Chan-Wook (2003)

Badato sull’omonimo manga di di Nobuaki Minegishi e Garon Tsuchiya il film ha vinto il Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes ed è parte della trilogia della vendetta del regista, iniziata nel 2002 da Mr. Vendetta e conclusa nel 2005 da Lady Vendetta. In Old Boy Oh Dae-su nel giorno del quarto compleanno di sua figlia, dopo essere stato rilasciato dalla polizia (che lo aveva arrestato per ubriachezza molesta), viene rapito. L’uomo si risveglia e scopre di essere rinchiuso in una piccola e squallida cella-appartamento, dalla quale è impossibile fuggire: è dotata di un letto, un bagno ed una vecchia TV con pochi canali.

The Bourne Identity (2002)

Uno dei thriller spionistici più importanti dei primi anni 2000, che si colloca tra i più grandi film del genere, The Bourne Identity è ricordato per la sua grinta e il suo senso di suspense e azione. Tuttavia, contiene anche una storia d’amore un po’ sottovalutata tra il protagonista Jason Bourne (Matt Damon) e Marie Kreutz (Franka Potente).

The Bourne Identity segue Bourne, un agente segreto americano d’élite che, dopo un lavoro andato male, si risveglia su un peschereccio italiano senza ricordare il suo passato. Mettendo a frutto le sue avanzate capacità di combattimento e il suo talento nello spionaggio, si mette alla ricerca di chi è con l’aiuto di Marie, una donna tedesca che rimane coinvolta nel mistero quando Bourne la paga per portarlo a Parigi. Non è la storia d’amore più convenzionale, ma il rapporto tra Bourne e Marie è sincero ed efficace e definisce la progressione di Bourne nei sequel.

Strade perdute di David Lynch (1997)

Uno dei film di maggior successo di David Lynch Strade perdute è il crime story surreali scritto dal regista assieme a Barry Gifford. Nel Videocassette anonime presagiscono la condanna per omicidio di un musicista e la ragazza di un gangster porta fuori strada un meccanico.

Se7en di David Fincher (1995)

Uscito nel 1995 Seven è il film cult diretto da David Fincher e che vede protagonisti un cast d’eccezione composto da Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow e Kevin Spacey. La pellicola è considerata da molto un vero masterpiece del genere e racconta la storia William Somerset è un saggio e anziano poliziotto che a circa una settimana dalla pensione, viene affiancato dal giovane impulsivo e istintivo David Mills, destinato a sostituirlo. I due in quei giorni finiscono per imbattersi in un efferato delitto, infatti sono chiamati sulla scena di un efferato crimine, che ha come vittima n uomo obeso che è stato costretto a mangiare oltre misura fino alla morte. Somerset dalle caratteristiche del delitto intuisce di trovarsi di fronte a un caso fuori dall’ordinario che li porterà ad inseguire uno spietato serial killer.

I soliti sospetti di Bryan Singer (1995)

Vincitore di ben due Oscar nel 1996 I Soliti Sospetti è la pellicola diretta dall’allora giovane Bryan Singer, considerato uno dei migliori thriller di tutti i tempi. Il film fu presentato fuori concorso al 48º Festival di Cannes. Nel film l’unico sopravvissuto di una ambigua vicenta racconta gli eventi tortuosi che hanno portato ad un orribile scontro a fuoco su una barca, iniziato quando cinque criminali si imbattono in un manipolo di poliziotti in maniera apparentemente casuale.

Una vita al massimo (1993)

Un thriller poliziesco con un nucleo romantico intriso di stile e violenza, Una vita al massimo (True Romance) è un’esperienza di visione ambiziosa e contagiosa che rappresenta un perfetto connubio tra il fascino narrativo di Quentin Tarantino e la potenza registica di Tony Scott. Il film segue lo sbocciare della storia d’amore tra un nerd dei fumetti e una prostituta che si mettono in viaggio per sfuggire alla mafia dopo che Clarence (Christian Slater) ha ucciso il pappone di Alabama (Patricia Arquette) ed è scappato con una scorta di droga.

Il film è in grado di destreggiarsi con disinvoltura tra i generi, mostrando un dramma criminale, una commedia, una storia d’amore, un’azione e un sacco di emozioni mentre segue gli sforzi speranzosi di Clarence e Alabama per trovare una vita migliore. La litania di interpretazioni stravaganti rende la tensione e la comicità particolarmente evidenti, ma Slater e Arquette sfruttano il tono stravagante per trovare una sincerità e una dolcezza nell’improbabile storia d’amore dei loro personaggi.

La moglie del soldato (The Crying Game, 1992)

Un altro thriller con i piedi per terra, La moglie del soldato (The Crying Game) può essere conosciuto da molti per il suo scioccante colpo di scena, ma in realtà prospera come dramma politico criminale con un’attenzione intrinseca ai suoi personaggi principali e ai loro valori. Fergus (Stephen Rea) è un soldato dell’IRA che stringe un’improbabile amicizia con Jody (Forest Whitaker), il soldato britannico che ha il compito di sorvegliare. Quando Jody chiede a Fergus di andare a trovare la sua ragazza a Londra, si ritrova attratto dall’enigmatica Dil (Jaye Davidson).

Con le sue ambizioni tematiche, The Crying Game esplora ogni aspetto, dal senso di colpa al cameratismo, fino alle complicate nozioni di romanticismo, che sono ancora attuali e urgenti. Questo thriller riflessivo rimane uno dei film più celebri e significativi dei primi anni ’90, che sfrutta le sue sfumature romantiche in modo eccellente.

Blood Simple – Sangue facile (1988)

I fratelli Coen non sono certo estranei alla commistione di generi, intrecciando toni e tropi per creare film originali, tanto unici quanto avvincenti. Il loro film d’esordio, Blood Simple, non fa eccezione, seguendo gli eventi che si susseguono quando un barista scappa con la moglie del suo capo, spingendo il proprietario del bar ad assumere un detective privato per indagare sulla relazione della moglie prima di pagarlo per uccidere la nuova coppia di innamorati, un colpo che porta a risultati inaspettati.

Al suo meglio, Blood Simple è un palpitante neo-noir al cardiopalma che trasmette l’appetito dei registi per le narrazioni non convenzionali ma avvincenti che avrebbero appassionato il pubblico per gli anni a venire. Al centro della suspense ci sono il tradimento e l’angoscia romantica che definiscono le dinamiche caratteriali dei protagonisti. Il film è ancora oggi un’opera emozionante ma sottovalutata dei celebri registi.

Il maratoneta (1977)

Con una sceneggiatura dinamica e le eccellenti interpretazioni di Dustin Hoffman e Laurence Olivier, Il Maratoneta è un film che non molla mai. In contrasto con altri film degli anni ’70 che a volte avevano un ritmo più lento, questo film su un uomo che viene coinvolto in una bizzarra e contorta cospirazione vi farà rimanere senza fiato come se steste correndo una vera maratona. Alcuni potrebbero affermare che il genere dà il meglio di sé quando è più stressante, e Marathon Man è davvero un film stressante da far tremare le unghie.

Ci sono anche momenti in cui Il Maratoneta si avvicina pericolosamente a diventare un film dell’orrore macabro, e probabilmente farà temere agli spettatori un viaggio dal dentista ancora più di quanto avrebbero potuto fare prima. In ogni caso, si tratta di un buon film, sufficientemente emozionante per coloro che desiderano qualcosa che acceleri il battito cardiaco.

Frank Costello faccia d’angelo (1967)

Essere un assassino non è mai stato così cool come in Frank Costello faccia d’angelo (Le Samouraï), va detto. Sebbene il film non glamorizzi la vita del suo protagonista, né suggerisca che il suo lavoro sia facile in alcun modo, Le Samouraï è ridicolmente elegante e semplicemente soave senza sforzo, grazie al suo ritmo deliberato, all’estetica visiva e all’interpretazione principale di Alain Delon.

È stato anche uno dei migliori film usciti nel 1967, che è stato un anno molto fresco e radicale per il cinema, sotto molti aspetti. Racconta la semplice storia di un assassino che lotta per la sua vita dopo un colpo andato male, e lo fa in un modo senza tempo e molto efficace che fa di Frank Costello faccia d’angelo (Le Samouraï) un singolare film poliziesco/thriller, un classico intramontabile del cinema francese e un fulgido esempio di quanto possano essere buoni i film polizieschi d’essai.

Che fine ha fatto Baby Jane? di Robert Aldrich (1962)

Thriller psicologico del 1962 diretto da Robert Aldrich e basato sul romanzo What Ever Happened to Baby Jane? di Henry Farrell (1960) presentato in concorso al Festival di Cannes del 1963 e candidato a cinque Premio Oscar. Fa parte al 63º posto della lista AFI’s 100 Years… 100 Thrills istituita dall’American Film Institute.

La pellicola racconta della piccola Jane Hudson, una bambina prodigio che, grazie alla sua bellezza e alle doti canore, si esibisce nei teatri di vaudeville degli Stati Uniti d’America insieme a suo padre, il quale, oltre a farle da manager, l’accompagna come pianista sul palcoscenico. Il successo è tale che viene addirittura creata la bambola in porcellana Baby Jane Hudson; le bambole vanno a ruba e Baby Jane assume ben presto atteggiamenti da star viziata e capricciosa trattando tutti, e particolarmente la timida sorella maggiore Blanche, in modo altezzoso e sprezzante.

Intrigo internazionale (1959)

Definito il maestro della suspense per la sua eccellenza nel creare thriller iconici e immortali, Alfred Hitchcock rimane una figura hollywoodiana apprezzata per i suoi numerosi e brillanti film. Tra i suoi migliori c’è Intrigo internazionale, che vede Cary Grant nel ruolo di Roger Thornhill, un pubblicitario che deve darsi alla fuga quando delle spie straniere lo scambiano per un agente governativo. Sulla strada, incontra l’enigmatica e incantevole Eve Kendall (Eva Marie Saint) e comincia a innamorarsi di lei nonostante dubiti della sua lealtà.

Capolavoro spionistico dalla suspense implacabile e avventura visivamente sorprendente, Intrigo internazionale rappresenta Hitchcock al suo massimo splendore. Come molti dei capolavori del regista, è invecchiato superbamente nel corso dei decenni, grazie soprattutto alle eccezionali interpretazioni di Grant e della Saint, che realizzano perfettamente la suspense romantica del film.

La finestra sul cortile (1954)

Un altro classico di Hitchcock che funziona esclusivamente come thriller avvincente, ma che ha anche una forte componente romantica, La finestra sul cortile è considerato da molti il più grande thriller misterioso di tutti i tempi. Il film segue L. B. Jeffries (Jimmy Stewart), un fotografo costretto su una sedia a rotelle a causa di una gamba rotta, che passa il tempo spiando i vicini con la sua macchina fotografica. Ben presto, però, diventa ossessionato quando crede di aver assistito a un omicidio e si affida all’aiuto della moglie e dell’infermiera per confermare i suoi sospetti.

Incredibilmente intenso e inesorabilmente eccitante, La finestra sul cortile vede Hitchcock operare in piena regola, con una storia che si dipana in modo così fluido e senza interruzioni che è impossibile non rimanere affascinati. Con Grace Kelly come co-protagonista nel ruolo della moglie di Jeffries, Lisa Fremont, il thriller classico presenta un fascino romantico e un’arguzia comica che non fanno che accrescere il suo valore di intrattenimento.

