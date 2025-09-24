Barbarian: il film è tratto da una storia vera?

Prima del suo successo cinematografico di quest’anno, Weapons, Zach Cregger ha debuttato come regista nel 2022 con il thriller/horror Barbarian, che racconta l’esperienza di una giovane donna in un Airbnb a Detroit. Tess Marshall (Georgina Campbell) arriva nella proprietà che ha affittato la sera prima del suo colloquio di lavoro e scopre che c’è stata una doppia prenotazione. L’uomo che occupa la proprietà, Keith (Bill Skarsgård), la invita a entrare in casa e le offre di condividere l’alloggio.

Tuttavia, Tess si rende presto conto che qualcuno la sta tenendo d’occhio. Esplorando la proprietà, scopre una porta nascosta che conduce al seminterrato e si trova di fronte a una terribile verità che da tempo fa parte della casa. Esplorando temi quali l’abuso, l’abbandono e l’intuizione, il film mantiene vivo l’interesse del pubblico con continui colpi di scena. Eppure, durante la visione, si ha anche il sentore che possa esserci qualcosa di vero nel racconto proposto da Cregger. In questo approfondimento, esploriamo proprio questo aspetto.

Barbarian è ispirato a un libro di auto-aiuto

Scritto dal regista Zach Cregger, Barbarian è un’opera di finzione, ma è ispirata al libro The Gift of Fear. Si tratta di un titolo di auto-aiuto del consulente per la sicurezza Gavin de Becker, che fornisce esempi dettagliati di comportamenti problematici degli uomini che sono stati normalizzati dalla società e che le donne dovrebbero ignorare. Descrivendoli come “piccoli, minuscoli, microscopici segnali di allarme”, Creggar afferma che il libro suggerisce di non ignorarli. “Perché molte volte, quando ignoriamo questi piccoli segnali di allarme, è a nostro discapito”, ha spiegato durante un evento di proiezione organizzato da ScreenRant.

Tali segnali includono un uomo che fa un complimento o un favore ritenuto indesiderato da una donna, così come l’avvio di qualsiasi forma di contatto fisico. Leggendo questo, Cregger si è reso conto che, come uomo, non deve mai considerare metà della popolazione mondiale come una potenziale minaccia. Questo lo ha spinto a scrivere una scena con tutti i segnali di allarme possibili per le donne. “Ho pensato a un Airbnb prenotato due volte, e tu sei bloccata in una casa con un uomo a tarda notte, e lui fa tutte quelle cose. Ti prepara il tè, ma tu non lo vuoi”, ha raccontato. “Ma è proprio questo il bello di quella scena: cercare di decifrarlo”.

L’esperienza di Zach Cregger con Airbnb ha plasmato la premessa di Barbarian

Sebbene Cregger non sia mai stato vittima di una doppia prenotazione su Airbnb come Tess Marshall in Barbarian, ha sempre temuto di far vivere questa esperienza a qualcun altro in quanto host. In un’intervista con The Hollywood Reporter, il regista ha raccontato un’esperienza spiacevole che ha avuto come ospite e che probabilmente è rimasta nel suo subconscio e ha influenzato lo sviluppo della sceneggiatura. Creggar una volta ha prenotato un Airbnb mentre partecipava a un matrimonio.

“Quando sono arrivato lì a tarda notte, era un quartiere davvero malfamato e il codice della cassetta di sicurezza non funzionava. È stato davvero spaventoso e sono rimasto lì fuori per strada per mezz’ora. Era una situazione davvero inquietante”, ha ricordato. Quando è passata una macchina della polizia, Creggar l’ha fermata e ha detto all’agente che stava pensando di entrare nella casa vista la sua situazione. L’agente gli ha consigliato di non farlo e alla fine ha dovuto trovare un altro posto dove stare.

Il quartiere fatiscente di Detroit ha creato l’ambientazione perfetta per Barbarian

Nella stessa intervista con The Hollywood Reporter, a Zach Cregger è stato chiesto se il suo film volesse riflettere il degrado e l’incuria che si vedono nella realtà in alcuni quartieri di Detroit, nel Michigan, un tempo considerati idilliaci. Il regista ha chiarito che Barbarian non è una “grande dichiarazione” sulle condizioni dei quartieri più piccoli della città, ma piuttosto è stato aiutato dall’ambientazione che un quartiere del genere ha fornito. Ha infatti raccontato che trascorre molto tempo a Detroit, visitando ogni anno gli amici che vivono in città.

Mentre decideva la location per le riprese di Barbarian, ambientato in un quartiere desolato, Creggar ha sottolineato: “Ci sono sempre più posti come quello in America, ma Detroit era il più grande. Quindi mi è sembrato il quartiere perfetto dove poter fare quasi tutto senza che nessuno se ne accorgesse, dato che è abbandonato. È anche cinematografico e inquietante“. Sebbene sia felice che il film abbia dato vita a discussioni sulla situazione dei quartieri del Michigan, Cregger ha chiarito che il suo unico obiettivo durante la realizzazione del film era quello di garantire al pubblico un’esperienza visiva straordinaria. Tutto il resto è semplicemente ”un bonus”.