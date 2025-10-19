Black Phone 2 trasforma il Grabber in una risposta moderna a Freddy Krueger

Black Phone 2 trasforma il Grabber del primo film in una minaccia soprannaturale simile a Freddy Krueger. Black Phone 2 riporta in scena il Grabber interpretato da Ethan Hawke, un killer sadico che ha ucciso diversi giovani nel corso di The Black Phone. Ciò che rende sorprendente questo fatto è che il cattivo era stato ucciso senza pietà nel film precedente da Finny.

Sebbene le circostanze complete del suo ritorno non vengano mai rivelate, Black Phone 2 trasforma lo spirito del Grabber in una forza malvagia, con la capacità di tormentare i sogni degli altri e ferirli gravemente nel mondo reale. È una scelta interessante che trasforma il Grabber da un archetipo di cattivo horror in un altro tipo di minaccia.

Come Black Phone 2 trasforma il Grabber in un Freddy Krueger

Black Phone 2 reimmagina il Grabber come una minaccia incorporea, trasformando il cattivo horror inizialmente concreto in una figura più soprannaturale simile a Freddy Krueger della serie Nightmare on Elm Street. In The Black Phone, il Grabber era presentato come una minaccia molto concreta, priva di poteri soprannaturali evidenti.

Sebbene gli spiriti delle sue vittime passate fossero presenti e le capacità psichiche latenti di Gwen aggiungessero un tocco di soprannaturale al primo film, The Black Phone non suggeriva che il Grabber fosse qualcosa di speciale. Era più simile al Ghostface Killer di Scream, un assassino in grado di nascondersi in piena vista.

Black Phone 2 non aveva altra scelta che incorporare alcuni elementi soprannaturali se voleva che apparisse nel sequel, dato il suo destino nel film precedente. Black Phone 2 rivela che il Grabber è effettivamente andato all’inferno dopo la sua morte, dove forze demoniache invisibili sembrano aver svuotato la sua umanità residua per lasciargli solo le sue peggiori qualità.

Questa ombra persistente del Grabber è stata in grado di violare il mondo materiale nel luogo dei suoi primi omicidi, l’Alpine Lake Camp, grazie agli spiriti persistenti delle sue prime vittime. Potenziato dalla loro paura, il Grabber può ora muoversi nel mondo dei sogni e attaccare le persone nel mondo reale come una forza invisibile e apparentemente inarrestabile.

Questo conferisce al Grabber poteri simili a quelli di Freddy di A Nightmare on Elm Street, che è ben lungi dall’essere l’unica somiglianza tra i due. Entrambi sono assassini che prendevano di mira i bambini e sono stati uccisi per i loro crimini. Entrambi sono tornati dall’aldilà con nuovi poteri e uno spirito vendicativo. Entrambi prendono di mira anche i propri cari come forma di vendetta.

Entrambi finiscono per confrontarsi con una delle loro vittime designate nel regno dei sogni e vengono sconfitti quando le loro debolezze vengono esposte e vengono sopraffatti. Il Grabber ha anche un lato malvagio che ricorda Freddy, che assaporava sempre le sue uccisioni con una battuta superficiale e un sorriso inquietante che si abbina alla maschera del Grabber.

Come la trasformazione di Freddy in Grabber potrebbe preparare il terreno per Black Phone 3

Black Phone 2 abbraccia pienamente il soprannaturale con il ritorno di Grabber e prepara un modo interessante per continuare la serie. Anche se Grabber è stato sconfitto, lo stesso è successo a Freddy prima del suo ritorno. Se la serie volesse continuare, non sarebbe difficile far liberare Grabber dalla sua prigione ghiacciata attraverso qualche mezzo soprannaturale invisibile.

Dopotutto, è così che il personaggio è riuscito a tornare in primo luogo. Questo potrebbe permettergli di riprendere la caccia a Finny e Gwen, o prepararlo a dare la caccia ad altri adolescenti. L’Alpine Lake Camp è un’ambientazione facile per introdurre nuovi personaggi/nuovi obiettivi di un Grabber rinnovato, rendendolo una minaccia più flessibile.

Si tratta di un’escalation selvaggia rispetto al primo film. Tuttavia, il primo film ha stabilito l’universo di Black Phone come uno con elementi soprannaturali al suo interno, quindi non sembra che il nuovo film stia necessariamente infrangendo le regole del primo film trasformando il Grabber in questo modo. Semmai, rende questa risposta moderna a Freddy ancora più inquietante.

Il pubblico ha scoperto i crimini umani di Freddy solo dopo che era tornato come fantasma assassino. Tuttavia, mostrando al pubblico com’era il Grabber nella vita reale, l’idea che acquisisca abilità soprannaturali diventa molto più inquietante. Anche quando pattina sul ghiaccio verso le sue vittime, i suoi lati più duri lo rendono profondamente inquietante e pericoloso.

Blumhouse ha l’opportunità, con la nuova trasformazione del Grabber, di trasformare Black Phone nel A Nightmare on Elm Street di questa generazione. Il fatto che il Grabber trascorra gran parte del film senza mostrare il suo vero volto significa che i film futuri potrebbero ricreare il personaggio, se necessario. Al contrario, Ethan Hawke potrebbe consolidare ulteriormente la sua posizione come figura di spicco dell’horror con questo ruolo.

È un’evoluzione interessante del concetto di Freddy, soprattutto alla luce di come trasforma il personaggio da un archetipo di Wes Craven (il killer mascherato) a un altro (la forza soprannaturale che tormenta i sogni delle sue vittime). Continuare a sviluppare questo elemento potrebbe contribuire a rendere la trasformazione del Grabber in Black Phone 2 solo l’inizio per il cattivo.