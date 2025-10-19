Eddington, la spiegazione del finale del film di Ari Aster

Il finale brutale di Eddington è sorprendentemente straziante, anche se costringe i personaggi principali a confrontarsi con il peso delle loro azioni. Eddington è l’ultimo film di Ari Aster, un’angosciante esplorazione di una piccola città texana nel 2020. Con la pandemia che infuria e le proteste che scoppiano in tutto il paese, Eddington si rivela una polveriera pronta a esplodere, e le elezioni per la carica di sindaco tra Ted, interpretato da Pedro Pascal, e Joe, interpretato da Joaquin Phoenix, si rivelano la scintilla che minaccia di avvolgere la città nelle fiamme.

Eddington, con i suoi temi politici espliciti, è uno dei film più controversi del 2025, soprattutto quando diventa chiaro come il film affronti un ampio spettro di ideologie e ideali politici. Teorie cospirative e rancori personali spingono le persone a commettere atti terribili, tutto nel nome della protezione della loro città o della loro causa. È un film cupo e silenzioso che finisce con molto sangue, molti proiettili e molto da dire sull’America. Ecco come finisce Eddington e cosa significa tutto questo.

Chi uccide Ted in Eddington (e perché)

La morte di Ted cambia la traiettoria e il tono di Eddington

Il grande colpo di scena di Eddington arriva a metà del film, quando Joe cede alla sua rabbia e uccide Ted e suo figlio, innescando una serie di eventi che sfociano nel brutale finale di Eddington. Dopo aver accusato pubblicamente (e falsamente) Ted di aver abusato sessualmente di Louise mentre stavano insieme, la vita di Joe va rapidamente fuori controllo.

In preda alla rabbia, Louise lo abbandona e si unisce alla setta di Vernon. Joe va a confrontarsi con Ted riguardo a una raccolta fondi che sta organizzando, ma Ted lo sminuisce e lo schiaffeggia. Dopo aver ucciso l’uomo sfollato che aveva fatto irruzione nel bar di Ted e aver nascosto il suo corpo, Joe si intrufola nella proprietà di Ted e lo uccide (insieme a suo figlio Eric) con un fucile da cecchino.

Joe cerca di far ricadere la responsabilità dell’omicidio sui manifestanti, spingendolo a rilasciare dichiarazioni pubbliche aggressive sull’organizzazione. La rabbia di Joe nei confronti di Ted e le sue azioni successive sono ciò che spinge Joe a diventare un vero e proprio cattivo in Eddington, portandolo persino ad uccidere un adolescente che non aveva fatto altro che affrontarlo e rimproverarlo.

Joe non usa la morte di Ted solo come mossa politica, ma si ritrova anche a tradire una delle sue poche relazioni sincere e sane. Nonostante sia un mentore per Michael e vicino al padre apparentemente deceduto, Joe incastra Michael per gli omicidi per sfuggire alle sue responsabilità. È una svolta cupa per Joe che prepara il macabro climax del film.

Chi è il pistolero mascherato in Eddington

Il personaggio più pericoloso di Eddington è anche il più misterioso

Uno degli elementi più misteriosi di Eddington è il pistolero mascherato che arriva in città. I video che mostrano uomini armati mascherati che causano il caos per conto di “organizzazioni liberali” come ANTIFA vengono mostrati per influenzare Joe e terrorizzare il suo vice, Guy. Tuttavia, non vengono mostrati come normali manifestanti, le cui azioni pubbliche ben intenzionate non hanno un impatto reale sulla città.

L’uomo armato viene invece presentato mentre si allena su un aereo privato, il che implica che sia un provocatore pagato. Sembra essere stato mandato per seminare il caos in luoghi come Eddington, il che spiega la sua presenza nel climax del film. Sebbene la sua identità e il suo datore di lavoro non vengano mai rivelati, il pistolero mascherato finisce per avere un enorme impatto sulla narrazione una volta arrivato.

Attirando Joe e Guy in una trappola usando Michael come esca, l’uomo mascherato uccide Guy in un’esplosione che lascia un messaggio in codice ANTIFA tra le fiamme.

Poi insegue Joe per la città nel cuore della notte, riuscendo a ucciderlo solo grazie all’intervento di Brian.

Il killer non viene mai identificato con certezza, ma i momenti finali del film suggeriscono che la cultura in generale lo abbia preso per quello che era. Descritto come un terrorista affiliato all’ANTIFA, la sua morte proietta Joe e Brian verso la celebrità, in un modo che gioca sul vero messaggio tematico di Eddington.

Le altre grandi morti di Eddington, spiegate

Il terzo atto di Eddington, ricco di morti, è brutale

Sebbene la morte di Ted sia il momento cruciale che cambia il corso del film, ci sono altre morti importanti che caratterizzano la seconda metà di Eddington. La prima è quella dell’uomo sfollato che vaga per la città, ucciso a sangue freddo da Joe. Questo evento segna il grande momento di svolta di Joe, che da personaggio moralmente conflittuale diventa una persona veramente cattiva.

L’attacco di Joe a Ted provoca anche la morte di Eric, che ha un ruolo importante nell’arco narrativo di Brian. Brian viene mostrato mentre piange la morte del suo amico e teme che il suo tentativo di far infuriare Michael e spingerlo ad attaccare Eric sia ciò che lo ha portato alla morte. Questo, a sua volta, spinge Joe a incastrare Michael. Anche se Michael e Joe rimangono solo feriti nell’esplosione provocata dal killer mascherato, Guy non riesce a sopravvivere all’esplosione.

Infatti, il vice più instabile di Joe viene eliminato dal film dopo aver innescato una mina piazzata dall’uomo mascherato, lasciando di lui solo alcune parti del corpo smembrate. Una delle morti più tragiche di Eddington è quella dell’agente Butterfly Jimenez. Agente della vicina riserva, Butterfly conduce le sue indagini sulla morte di Ted e alla fine scopre che è stato Joe ad ucciderlo. Tuttavia, Joe ferisce accidentalmente Butterfly durante lo scontro a fuoco con l’uomo mascherato, che successivamente uccide Butterfly con un colpo alla testa destinato a Joe.

L’ultima grande morte in Eddington è quella del pistolero mascherato, che viene finalmente eliminato dopo aver ferito gravemente Joe con un coltello alla testa. Prima che se ne renda conto, il pistolero si trova di fronte Brian. Brian usa una pistola per sparare ripetutamente al pistolero, uccidendolo sul colpo e salvando la vita di Joe.

Il destino di Joe in Eddington è irritante e straziante (ed è proprio così che deve essere)

Joe ottiene ciò che voleva, e non potrebbe essere più infelice

Joe, tuttavia, non ottiene davvero la vita che voleva o che aveva prima. A causa delle ferite riportate, Joe rimane in uno stato vegetativo. Anche se viene eletto sindaco, la madre di Louise, Dawn (con cui Joe ha avuto un rapporto molto teso per tutto il film), diventa la sua badante e la sua portavoce nei confronti del pubblico.

Dawn usa questa piattaforma per promuovere ulteriormente le sue accuse estreme e le sue ideologie politiche, tradendo le intenzioni originali di Joe e portando avanti l’accordo precedentemente stipulato da Ted con una grande azienda per trasformare la città in un settore tecnologico, nonostante i timori dei nuovi elettori di Joe che ciò danneggi l’ambiente locale.

Al di là della nuova incapacità di Joe di parlare o prendersi cura di sé stesso, ci sono altri momenti devastanti per lui. Dawn e Joe sono affranti nel vedere un video di Louise con Vernon, apparentemente incinta di suo figlio. Nel frattempo, un Michael amareggiato sembra indagare su Joe. Il destino di Joe è allo stesso tempo irritante e straziante.

Da un certo punto di vista, è giusto che Joe ottenga il potere e il rispetto che desiderava, a costo dell’amore e della vita che aveva prima. Dopo aver ucciso Ted ed Eric, sembra una punizione adeguata. È anche una svolta davvero tragica per un uomo che il pubblico potrebbe aver inizialmente simpatizzato, il cui desiderio di controllo gli è costato tutto.

Cosa c’è dietro il ruolo di Eddington interpretato da Austin Butler?

Il leader della setta interpretato da Austin Butler è uno dei personaggi più interessanti (ma secondari) del film

Vernon è un personaggio secondario nella trama generale di Eddington, ma rappresenta una parte importante dei temi del film. Vernon, un leader di una setta New Age che Dawn ha incontrato durante la sua esplorazione su Internet di varie teorie cospirative, è un oratore carismatico che sembra credere che gli autori di abusi sessuali si nascondano in bella vista.

Nonostante l’improvviso orrore e shock di Dawn per le sottili accuse contro il defunto padre di Louise, Louise arriva a credere alle argomentazioni di Vernon sui ricordi repressi. Questo, insieme alla sua crescente distanza da Joe, esacerbata dalla sua campagna politica, porta Louise ad abbandonare la sua famiglia e unirsi a Vernon.

Da un certo punto di vista, Vernon gioca sui temi politici generali e sulla satira di Eddington, fungendo da chiaro sostituto di movimenti come QAnon. La sua fede performativa ricorda molti leader spirituali che hanno avuto un ruolo centrale durante la pandemia, facendo affermazioni audaci sullo stato del mondo.

Venon è anche la dimostrazione più chiara del film del potere delle teorie del complotto. Dawn può credere a dozzine di teorie, ma è offesa da quella che sembra finalmente toccare la sua vita personale e rimane sconvolta quando sua figlia ci crede. Questo, ovviamente, non le impedisce di esprimere le sue teorie, mettendo in evidenza i difetti umani al centro di Eddington.

Il vero significato di Eddington

Eddington critica la società americana

Eddington ha una visione severa della società americana, mettendo in evidenza le ipocrisie e i fallimenti di tutti i tipi di persone in tutto lo spettro politico e sociale. Ci sono parodie della politica liberale performativa, la natura conflittuale di alcuni manifestanti che portano avanti il conflitto e un momento chiaro in cui la folla liberale si allontana dal vagabondo sfollato.

Le critiche più severe di Eddington potrebbero essere rivolte a persone apertamente conservatrici come Joe e Dawn, che sfruttano le paure degli altri e varie teorie cospirative per cercare di imporre i propri ideali e desideri.

Tuttavia, le critiche più severe di Eddington potrebbero essere rivolte a persone apertamente conservatrici come Joe e Dawn, che sfruttano le paure degli altri e varie teorie cospirative per cercare di imporre i propri ideali e desideri. Potrebbero vincere le elezioni e guadagnarsi il favore della gente, ma per arrivare a questo risultato hanno tradito i propri principi morali e commesso atti atroci.

La critica sociale più severa di Eddingtonè Brian. Presentato come un adolescente normale che cerca di usare la politica liberale per impressionare Sarah, una ragazza che gli piace, Brian diventa sempre più teatrale e “appassionato” nella sua crescente fede nella giustizia sociale. Tuttavia, questo dura solo fino a quando scopre che Eric ha invece conquistato Sarah.

È allora che l’istinto egoistico dell’adolescente riprende il sopravvento, con Ben che avvisa Michael di questa relazione (apparentemente nella speranza che Michael, che secondo alcune voci aveva precedentemente frequentato Sarah, lo attaccasse). Dopo aver salvato Joe, Brian cambia improvvisamente atteggiamento e abbraccia una retorica conservatrice incendiaria che va contro tutto ciò che aveva giurato solo poche scene prima.

Questo gli fa guadagnare il rispetto della destra, una posizione redditizia come podcaster conservatore e persino una relazione romantica perfetta per i social media. In Eddington, la politica, le convinzioni e l’integrità possono essere messe da parte per una vittoria rapida o una presa di potere. Tutto questo contribuisce alla dura critica di Eddington alla politica moderna in America.