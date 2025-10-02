Cliffhanger – L’ultima sfida: la spiegazione del finale del film

Il film d’azione e sopravvivenza del 1993 Cliffhanger – L’ultima sfida ruota attorno a Gabriel “Gabe” Walker (Sylvester Stallone), un esperto alpinista che lavorava come soccorritore nelle Montagne Rocciose del Colorado fino alla morte della fidanzata del suo migliore amico. Incolpandosi per la tragedia, Gabe abbandona quella vita. Tuttavia, torna brevemente per convincere la sua ragazza, Jessica “Jessie” Deighan (Janine Turner), a lasciare la città con lui, ma lei gli chiede invece di aiutare il suddetto amico, Harold “Hal” Tucker (Michael Rooker).

All’insaputa di tutti, però, a seguito di una rapina aerea fallita, un gruppo di criminali fa cadere tre valigette contenenti 100 milioni di dollari in banconote non circolate. Dopo l’incidente aereo, attirano sia Gabe che Hal per trovare il denaro. Ma Gabe riesce a fuggire e, sfruttando il territorio che conosce così bene, decide di ribaltare la situazione a danno dei criminali. In questo approfondimento andiamo dunque ad esplorare tutto quello che c’è da sapere sul finale di Cliffhanger – L’ultima sfida.

Cosa succede in Cliffhanger – L’ultima sfida

Il film inizia dunque quando Gabe, Jessie e Frank (Ralph Waite) vanno a soccorrere Hal e Sarah dalla cima di una montagna nelle Montagne Rocciose del Colorado dopo che Hal ha subito un infortunio al ginocchio. Tuttavia, durante il salvataggio, l’imbracatura di Sarah si rompe. Anche se Gabe la raggiunge in tempo, la sua mano guantata scivola tra le sue dita e lei cade, morendo. Hal ritiene Gabe responsabile dell’incidente e la loro amicizia si incrina. Anche Gabe si sente in colpa e lascia le montagne per trasferirsi a Denver.

Otto mesi dopo, torna in città in auto, sperando di recuperare ciò che ha lasciato l’ultima volta e convincere Jessie ad andare con lui. Ma per Jessie le montagne sono la sua casa. E lei sa che è lo stesso per Gabe. Tuttavia, sembra che lui preferisca fuggire dai suoi problemi e lasciarsi consumare dal senso di colpa piuttosto che affrontarli con serietà. Quindi, per quanto le dispiaccia, lei rifiuta. Nel frattempo, Richard Travers (Rex Linn), un agente del Tesoro degli Stati Uniti, guida una squadra che trasporta 100 milioni di dollari in banconote non circolate su un aereo.

Mentre sono in volo, Travers uccide tutti i suoi subordinati e tenta di trasferire il denaro su un secondo aereo con l’aiuto di uno dei piloti. Tuttavia, il piano va in fumo quando si scopre che l’agente dell’FBI che viaggiava con la squadra non è morto. Anche se Travers riesce a fuggire sull’altro aereo prima che quello del Tesoro degli Stati Uniti esploda, le tre valigette vengono lanciate sulle Montagne Rocciose. Il secondo aereo precipita poco dopo, lasciando Travers e i suoi complici bloccati sulle montagne.

Il leader del gruppo è Eric Qualen (John Lithgow), un ex ufficiale dell’intelligence militare britannica spietato e pericoloso che ha capito che i soldi si guadagnano meglio dall’altra parte della legge. La sua squadra comprende Kristel (Caroline Goodall), presumibilmente la sua amante e pilota della squadra; Kynette (Leon Robinson), un killer altamente efficiente e vice di Qualen; e Delmar (Craig Fairbrass), un assassino psicotico e razzista.

Sebbene i criminali sappiano dove si trovano le valigette perché Travis vi ha inserito dei dispositivi di localizzazione, si rendono conto di aver bisogno di aiuto per trovarle. Quindi, chiedono aiuto. Jessie risponde e manda Hal. Sa che avrà bisogno di sostegno, quindi cerca di convincere Gabe ad andare con lui. Anche se sembra riluttante, Gabe va sulle montagne e trova Hal. Il loro ricongiungimento è freddo, come ci si poteva aspettare. Ma quando incontrano le persone che dovrebbero salvare, si rendono conto che devono mettere da parte il senso di colpa e la rabbia per aiutarsi a vicenda a sopravvivere alla prova.

Cosa succede nel finale?

Alla fine, Qualen e tutti i membri della sua banda vengono uccisi uno dopo l’altro. Il primo muore durante il dirottamento. Un altro muore dopo aver causato una valanga. Un terzo muore dopo essere caduto da una scogliera in seguito a una breve lotta con Gabe. Kynette viene uccisa dopo una brutale lotta con Gabe. Qualen stesso uccide Kristel per dare una lezione a Travers. Hal uccide Delmer dopo che quest’ultimo lo ha picchiato a sangue. Gabe elimina Travers sparandogli attraverso il ghiaccio.

Nel frattempo, Qualen ha ucciso Frank e preso Jessie in ostaggio. Ora ha anche l’elicottero di Frank. La volta successiva che parla con Gabe, quest’ultimo pensa che lui e i suoi amici abbiano vinto. Tuttavia, Qualen fa capire a Gabe e Hal la realtà della loro situazione. Gabe accetta di dare a Qualen il denaro rimanente in cambio di Jessie. Dopo che Qualen ha lasciato Jessie, Gabe getta il denaro nelle pale del rotore, distruggendolo.

Mentre Qualen infuriato lo insegue, Gabe attacca il verricello, con cui Qualen ha lasciato cadere Jessie, a una scala sul fianco della scogliera. L’elicottero si schianta quindi sul fianco della scogliera, provocando una lotta tra Gabe e Qualen sulla sua sommità. Quando la scala si stacca dalla parete e l’elicottero cade, Gabe riesce a scendere appena in tempo. Qualen, invece, non è così fortunato. Ancora bloccato nell’elicottero, cade e muore.

Cosa succede ai soldi?

I soldi, alla fine, vengono distrutti. Come accennato in precedenza, i soldi sono contenuti in tre valigie separate. Gabe apre la prima valigia e trova lì il contante. Quando però si verifica la valanga, getta la valigia. Qualen vede le banconote che galleggiano e pensa che Gabe sia morto. Dice persino a Hal che il suo amico ha avuto il funerale più costoso della storia. Più tardi, con l’aiuto di Jessie, Gabe trova la seconda valigia e prende tutti i soldi tranne una banconota. Su di essa scrive: “Vuoi fare uno scambio?”.

Quella notte, Gabe brucia poi tutti i soldi della seconda valigia per riscaldare sé stesso e Jessie. Gabe trova infine anche la terza valigia prima dei criminali e mette il localizzatore su un coniglio che in seguito confonde Travers. Durante il suo confronto con Qualen, lancia la borsa piena di oltre 30 milioni di dollari contro il rotore dell’elicottero, distruggendo così il denaro rimanente.

Gabe e Hal tornano ad essere amici

Alla fine Gabe e Hal tornano ad essere amici. La straziante prova che sono costretti ad affrontare insieme li porta a rendersi conto che sono ancora disposti a sacrificare la propria vita l’uno per l’altro. Questo è incredibilmente raro, anche tra gli amici più intimi. Hal decide dunque di perdonare Gabe. E, cosa ancora più importante, Gabe decide di perdonare se stesso. Nella scena finale, Gabe, Hal e Jessie aspettano in cima a una montagna l’arrivo dei soccorsi, proprio come avevano fatto Gabe, Hal e Sarah all’inizio del film. Questo denota che la vita di Gabe e Hal ha compiuto un cerchio completo e che sono pronti ad andare avanti.

