L’Uomo d’Acciaio: la spiegazione del finale del film

L’Uomo d’Acciaio (qui la recensione) ha dato inizio al DCEU nel 2013, con un finale ricco di momenti culminanti e tutti gli elementi necessari per il futuro del franchise. Inizialmente, le recensioni della critica non erano particolarmente positive, anche se il pubblico sembrava apprezzare la versione sincera, sebbene controversa, di Clark Kent proposta da Zack Snyder. Da allora, il film è stato rivalutato con maggiore affetto, e il primo film di Superman in questa continuity è considerato molto importante nella classifica dei film del DCEU. Guardando i film del franchise in ordine di uscita, questo è inoltre stato il primo capitolo, responsabile dell’avvio di quello che sarebbe diventato l’universo condiviso dei personaggi DC della Warner Bros.

Come è noto dal successo, o dalla mancanza di esso, del franchise dopo L’Uomo d’Acciaio, ciò non si è concretizzato a causa della cancellazione di diversi film DCEU e di un completo riavvio della DC sul grande schermo. Nonostante i fallimenti del DCEU, il film di Snyder può essere considerato uno dei capitoli più apprezzati del franchise, indipendentemente dai suoi successori che hanno inaugurato un nuovo universo cinematografico. Con personaggi avvincenti, una regia visiva eccezionale e una fantastica colonna sonora di Hans Zimmer, L’Uomo d’Acciaio è stato un solido inizio per il DCEU, con il finale di grande impatto del film che ha efficacemente preparato il terreno per ciò che sarebbe successo in futuro.

La spiegazione del piano malvagio di Zod e la sua sconfitta

Il conflitto centrale di L’Uomo d’Acciaio ruota attorno a Kal-El, un bambino kryptoniano esiliato sulla Terra quando il suo pianeta natale è stato distrutto da cause naturali. Quando Krypton è stato distrutto, un generale dell’esercito di nome Zod e i suoi simpatizzanti sono stati esiliati nella Zona Fantasma per aver tentato un colpo di stato nel tentativo di salvare Krypton. Dopo che Kal-El è cresciuto sulla Terra ed è diventato un uomo, Zod e i suoi alleati fuggono dalla Zona Fantasma. Viaggiano sulla Terra per trovare Kal-El e informarlo del loro piano di ripristinare Krypton.

Intende farlo utilizzando dispositivi di terraformazione per trasformare l’atmosfera terrestre in una simile a quella di Krypton. Dato che Kal-El, ora conosciuto come Clark Kent, è cresciuto sulla Terra, si oppone a questo piano. Questo dà inizio al conflitto centrale del film, mentre Clark si affretta a fermare il piano di Zod di distruggere completamente la Terra. Durante il finale di Man of Steel, Clark trova e distrugge un dispositivo di terraformazione nell’Oceano Indiano, mentre l’esercito americano distrugge la più potente delle macchine di Zod, il World Engine.

La distruzione del World Engine provoca una reazione catastrofica che porta i soldati di Zod ad essere nuovamente esiliati nella Zona Fantasma. Zod giura ora di distruggere completamente la Terra per vendetta, ora che tutte le possibilità di rinascita di Krypton sono svanite. Superman affronta Zod e i due ingaggiano un combattimento a Metropolis. Alla fine, dopo una battaglia devastante, Superman ha la meglio su Zod. Il primo uccide il secondo, urlando di rabbia e senso di colpa per essere stato costretto a uccidere l’unico altro membro sopravvissuto di Krypton di cui è a conoscenza.

Perché Superman uccide Zod

Nonostante la controversia suscitata dall’uccisione di Zod da parte di Superman, L’Uomo d’Acciaio spiega adeguatamente perché ciò doveva accadere, aggiungendo un ulteriore livello di profondità al finale del film. Dopo che Superman e Zod hanno combattuto in tutta Metropolis, il primo mette alle strette il secondo in una stazione ferroviaria. Superman lotta con Zod, che inizia a puntare i suoi occhi laser verso una famiglia di passanti, affermando che se Clark ama così tanto la gente della Terra, può piangerne la morte. Per salvare la famiglia, Clark è costretto a spezzare il collo di Zod, ponendo fine una volta per tutte alla sua minaccia per la popolazione terrestre.

Perché il finale di L’Uomo d’Acciaio è così controverso

L’uccisione di Zod da parte di Superman in L’Uomo d’Acciaio è senza dubbio uno dei punti più controversi dell’intera trama del film. Basandosi sulle numerose storie di Superman della DC Comics, il pubblico ha ritenuto che Clark non avrebbe dovuto uccidere qualcuno per salvare gli abitanti della Terra. Superman dovrebbe essere un ideale di speranza, ottimismo e pura bontà d’animo, il che significa che la sua decisione di uccidere Zod, per quanto dolorosa per Clark nel film, è stata accolta con critiche. Il pubblico ha pensato che, dato il potere schiacciante di Superman, il personaggio sarebbe stato in grado di sconfiggere Zod senza ucciderlo, cosa che Man of Steel evidentemente non riflette.

Come il finale del film ha preparato il futuro di Superman e Clark Kent

Uno degli aspetti interessanti di L’Uomo d’Acciaio è che Clark non assume il nome di Superman fino agli ultimi momenti del film. Dopo aver ucciso Zod, Clark incontra il tenente generale Calvin Swanwick. Durante questo incontro, Clark rivela che inizierà ad agire in modo indipendente per salvare la popolazione terrestre nei panni di Superman, insistendo affinché i governi mondiali non si oppongano a lui in cambio della protezione del pianeta da parte di Superman. In questo modo, questa scena definisce ufficialmente il futuro di Superman nel DCEU dopo la storia delle origini di L’Uomo d’Acciaio del 2013.

Allo stesso modo, il finale definisce anche il futuro di Clark Kent. Data la natura del film come storia delle origini, Clark viene mostrato come disoccupato durante tutti gli eventi del film, privo di un’occupazione iconica per il personaggio dei fumetti DC Comics. Alla fine di Man of Steel, questo viene rettificato con Clark Kent che accetta un lavoro come reporter per il Daily Planet. Questo non solo lo avvicina a Lois Lane e prepara la loro futura relazione, ma gli permette anche di tenersi informato sulle situazioni pericolose sulla Terra, colmando il divario tra il futuro di Superman e quello di Clark.

Come L’Uomo d’Acciaio ha preparato il terreno per Batman V Superman

Il sequel di L’Uomo d’Acciaio è stato Batman v Superman: Dawn of Justice del 2016, con il finale del primo film che ha adeguatamente preparato il terreno per la continuazione della storia. Man of Steel termina con Clark che assume il nome di Superman e un lavoro al Daily Planet, il che si ricollega all’inizio di Batman v Superman, dove Clark viene spesso mostrato mentre usa le sue conoscenze come giornalista per continuare ad aiutare il mondo con il suo alter ego dotato di superpoteri. Tuttavia, i governi del mondo iniziano a ritenere Superman responsabile delle sue azioni derivanti dalla parziale distruzione di Metropolis durante il suo combattimento con Zod nel finale di L’Uomo d’Acciaio.

Questo porta a un’udienza del Congresso per ritenerlo responsabile in Batman v Superman, con il finale di Man of Steel che prepara direttamente il terreno. Inoltre, il finale di L’Uomo d’Acciaio prepara adeguatamente l’introduzione del Cavaliere Oscuro della DCEU. In Batman v Superman, è stato rivelato che Bruce Wayne era presente a Metropolis il giorno della battaglia tra Clark e Zod. Un edificio della Wayne Industries nella città è stato distrutto, causando la morte di molti amici e colleghi di Bruce. Questo porta il vigilante a iniziare una vendetta contro Superman, che considera un alieno pericoloso che non dovrebbe essere al di sopra della legge, creando così il conflitto titolare del film.

Come il film Flash ha rivisitato L’Uomo d’Acciaio

Batman v Superman: Dawn of Justice non è stato l’unico film del DCEU a fare riferimento a L’Uomo d’Acciaio dopo l’uscita di quest’ultimo nel 2013. Nel 2023 è uscito The Flash, i cui eventi sono collegati alla battaglia di Superman con Zod a Metropolis. The Flash rivela che Barry Allen ha acquisito i suoi poteri basati sulla supervelocità più o meno nello stesso periodo in cui Superman ha rivelato la sua identità. Sentendo il peso della responsabilità di aiutare le persone usando questi poteri, The Flash si è recato a Metropolis per aiutare Superman contro Zod. Tuttavia, il film rivela che il compito era troppo grande per un supereroe alle prime armi come Barry, traumatizzandolo e spingendolo a prendere molto più seriamente i suoi poteri di vigilante.

Perché L’Uomo d’Acciaio 2 non è mai stato realizzato

Come è evidente, il finale di L’Uomo d’Acciaio ha impostato il futuro del DCEU in diversi modi, sollevando la questione del perché non sia mai stato realizzato un vero sequel. Sebbene Batman v Superman: Dawn of Justice funga da sequel di L’Uomo d’Acciaio, la storia divide il tempo sullo schermo tra i due personaggi titolari. Di conseguenza, molti erano ancora in attesa di L’Uomo d’Acciaio 2, una vera e propria continuazione della storia di Clark nel DCEU. Purtroppo, ciò non si è concretizzato per diversi motivi legati a una lunga serie di problemi dietro le quinte riguardanti la gestione del DCEU da parte della Warner Bros.

Il fatto che L’Uomo d’Acciaio 2 non sia stato realizzato è un caso sfortunato di effetto farfalla, iniziato con la reazione negativa della critica e del pubblico a Batman v Superman. Questa reazione negativa ha portato la Warner Bros. a correggere la rotta, sostituendo Zack Snyder con Joss Whedon per Justice League del 2017, che il primo regista aveva progettato come terzo capitolo della trilogia. Le modifiche apportate da Whedon a Justice League hanno influito negativamente sulla trama, sul tono, sullo stile e sul fascino finale del film, che ha ricevuto recensioni altrettanto negative del suo predecessore.

In un ulteriore tentativo di correggere la rotta, la Warner Bros. ha iniziato ad allontanarsi dai personaggi consolidati del cosiddetto “Snyderverse”, tra cui Superman interpretato da Henry Cavill. Di conseguenza, sono stati avviati progetti più indipendenti come Shazam!, Birds of Prey, Black Adam e Blue Beetle. Cavill ha quindi attraversato un periodo frustrante di ostracismo dal franchise, con Superman che è apparso solo in cameo senza volto in Shazam! e nella serie TV DCEU, Peacemaker. Molti pensavano che L’Uomo d’Acciaio 2 sarebbe finalmente arrivato dopo che Cavill aveva annunciato il suo ritorno al franchise con il suo cameo in Black Adam, ma l’entusiasmo è durato poco.

A causa di un altro contrattempo da parte della Warner Bros., James Gunn e Peter Safran sono stati annunciati come nuovi co-direttori della DC Studios senza che Cavill o altri creativi della DCEU ne fossero informati. Gunn e Safran hanno annunciato un completo riavvio del DCEU con un ricambio totale di tutti i ruoli principali, compreso quello di Superman interpretato da Cavill. Questo ha dato il colpo di grazia a L’Uomo d’Acciaio 2, poiché il futuro del DCEU è diventato il DCU. Sebbene il film di Snyder sia stato ben accolto e abbia avuto un finale significativo ricco di spunti per il futuro, i fallimenti dello studio sopra citato hanno reso i suoi successi effimeri.

