Film di fantascienza: i migliori titoli da vedere

Uno dei generi più popolari e che più di altri sa richiamare il grande pubblico al cinema è quello della fantascienza. Questa tipologia di pellicole si contraddistinguono per il meccanismo narrativo innescato dalla presenza di elementi scientifici immaginari o ipotetici, dalla formulazione di nuove teorie fisiche all’invenzione di strabilianti tecnologie utili nel contesto quotidiano. Allo stesso tempo, i film di fantascienza permettono allo spettatore di compiere viaggi nel futuro o in galassie lontane lontane, alla scoperta di meraviglie o di specie aliene potenzialmente letali. I film di fantascienza, insomma, offrono da sempre la realtà di confrontarsi con l’impossibile.

Eppure, questo genere, al di sotto dei propri elementi di maggior riconoscibilità, offre spesso e volentieri profonde riflessioni sul nostro mondo contemporaneo. Una delle qualità che rende affascinante questo genere, infatti, è la sua propensione a comunicare messaggi filosofici o politici con elegante sottigliezza. Le opere di fantascienza sono state spesso utilizzate per affrontare delicati temi sociali e di attualità, come il pacifismo, la guerra fredda, la xenofobia, le conseguenze dell’inquinamento, in periodi storici attraversati da crisi morali, pur senza rinunciare, nel contempo, a offrire intrattenimento per gli spettatori meno smaliziati.

Ancora oggi il cinema di fantascienza sa parlare del futuro e del presente allo stesso tempo, senza dimenticare di emozionare lo spettatore con effetti speciali straordinari, che svelano tutte le possibilità offerte oggi dal cinema di intrattenimento. Per un genere così ricco e presente al cinema dagli anni Cinquanta ad oggi, è ovviamente facile perdere qualche titolo che potrebbe invece essere di proprio interesse. Ecco pertanto un’utile guida, con dettagli sulla trama e il cast, ai film di fantascienza da recuperare assolutamente, dai grandi cult fino a quelli prodotti negli ultimi anni.

Film di fantascienza: i migliori titolo da vedere

Film cult di fantascienza





Benché sia diventato popolare solamente a partire dagli anni Cinquanta, il genere di fantascienza esiste sin dalla nascita del cinema. In molti ritrovano in Viaggio nella Luna, diretto nel 1902 da George Méliès, il primo film appartenente a questo genere. Di seguito, si propone un elenco dei quindici maggiori successi di fantascienza, divenuti con il tempo dei veri e propri cult imprescindibili per gli amanti del genere.

2001: Odissea nello spazio , di Stanley Kubrick (1968). Non il primo film di fantascienza, ma quello che ha certamente fatto rivalutare questo genere segnando la futura realizzazione di capolavori appartenenti ad esso. Il film di Kubrick è una complessa opera che indaga l’origine dell’umanità e le sue derive, portando lo spettatore in un’esperienza sensoriale senza precedenti, ancora oggi frutto di studio.

, di George Lucas (1977). Quando si pensa alla fantascienza, uno dei film che si cita per primi è Star Wars. Rielaborando la mitologia antica e le tradizioni più recenti del viaggio dell’eroe, Lucas concepisce il primo capitolo di un’epica saga che, in mezzo alla fantascienza, si concentra sui legami famigliari, sulle colpe dei padri che ricadono sui figli e sul compiere il proprio destino anche quando questo appare troppo doloroso. Interpretato da , e , è questo un cult senza tempo, ancora oggi amatissimo. Incontri ravvicinati del terzo tipo , di Steven Spielberg (1977). Nello stesso anno di Star Wars, Spielberg porta al cinema uno dei suoi film di fantascienza più celebri e amati. Nel lento e progressivo incontro tra umani e alieni, si costruisce una vicenda che basa sullo stupore e sulla meraviglia il propio successo. In un periodo in cui l’alieno era visto come un nemico, Spielberg stabilisce invece un contatto pacifico, proponendo un importantissimo messaggio politico.

, di Ridley Scott (1979). Se gli alieni di Spielberg sono pacifici, non si può dire altrettanto di quelli di Ridley Scott. Alien è un altro dei film che ha contribuito a rivoluzionare il genere, macchiandolo di profonde tinte horror. Al centro della vicenda vi è uno xenomorfo, un pericoloso e gigantesco alieno infiltratosi all’interno di una nave spaziale. Ripley, una dei membri dell’equipaggio, interpretata da , dovrà confrontarsi con la bestia, tentando il tutto per tutto pur di ucciderla. Blade Runner , di Ridley Scott (1982). Probabilmente il film cult di fantascienza per eccellezza. Mal compreso al momento della sua uscita, nel tempo Blade Runner è stato rivalutato da critica e pubblico, dimostrandosi un anticipatore di tante caratteristiche e temi, in particolare quello relativo al confronto tra essere umano e replicante. Interpretato da Harrison Ford , il film è un avvincente neo noir caratterizzato da un’atmosfera cupa e risvolti di trama che hanno fatto epoca.

, di John Carpenter (1982). Tra i maggiori capolavori di Carpenter, La cosa è un altro titolo che mescola horror e fantascienza, proponendo terrori sempre validi. Ambientato in una base spaziale nell’Artico, il film ha per protagonista un gruppo di ricercatori che comprende troppo tardi che un pericoloso alieno mutaforma si è insidiato tra loro. Per poter sopravvivere, dovranno capire chi di loro non è ciò che dice di essere. Protagonista principale è l’attore feticcio di Carpenter, . E.T. – L’extraterrestre , di Steven Spielberg (1982). Ancora un alieno pacifico per Spielberg, che propone con il suo amatissimo E.T. – L’extraterrestre una parabola cristologica incentrata sull’età dell’infanzia. Dall’incontro del buffo extraterrestre del titolo con il bambino di nome Elliott, nasce un’amicizia che emoziona ancora oggi spettatori di tutto il mondo, proponendo scene e riflessioni ormai classiche, che fanno di questo uno dei film di fantascienza più amati di sempre.

, di James Cameron (1984). Ideato a partire da un incubo del regista, Terminator è il primo capitolo di un’apprezzata saga, che con questo primo capitolo getta le basi per lo scontro tra macchine e esseri umani che avverrà in futuro. Per poter permettere la sopravvivenza degli uomini, un soldato torna indietro nel tempo per salvare Sarah Connor, madre del leader della resistenza. Con lui, però, arriva anche uno spietato Terminator, un droide interpretato da . Il resto è storia. Ritorno al futuro , di Robert Zemeckis (1985). Primo di tre brillanti capitoli, Ritorno al futuro è il perfetto esempio di film a tema viaggio nel tempo, con il giovane Marty McFly chiamato a salvare tanto il suo mentore Doc quanto a tornare indietro all’anno 1955 per favorire l’incontro tra i suoi due genitori. Cult ricco di comicità ed emozioni, è ancora oggi uno dei film più amati di questo genere, interpretato da Michael J. Fox e Christopher Lloyd .

Migliori film di fantascienza





Oltre ai cult appena citati, anche il cinema recente ha prodotto degli ottimi film di fantascienza, destinati ad essere ricordati al pari dei più importanti ed esemplificativi di questo genere. Tra registi ricorrenti e nuove voci, i titoli qui elencati di seguito offrono sfumature diverse della fantascienza, capace di raccontare tanto mondi lontani quanto quelli più interiori dell’essere umano.

Minority Report , di Steven Spielberg (2002). Altro grandissimo autore confrontatosi più volte con il genere fantascientifico, Spielberg dà qui vita ad un adattamento dell’omonimo racconto di Philip K. Dick. In un mondo dove i crimini vengono previsti, qualcosa sembra andare storto per il responsabile della sezione Precrimine John Anderton, interpretato da Tom Cruise . Ha così inizio un thriller che riflette sul libero arbitrio e sul perdono, profondamente calato in una realtà futuristica particolarmente sbalorditiva.

, di Steven Spielberg (2002). Altro grandissimo autore confrontatosi più volte con il genere fantascientifico, Spielberg dà qui vita ad un adattamento dell’omonimo racconto di Philip K. Dick. In un mondo dove i crimini vengono previsti, qualcosa sembra andare storto per il responsabile della sezione Precrimine John Anderton, interpretato da . Ha così inizio un thriller che riflette sul libero arbitrio e sul perdono, profondamente calato in una realtà futuristica particolarmente sbalorditiva. Wall-E , di Andrew Stanton (2008). Film d’animazione Pixar premiato agli Oscar, Wall-E ha per protagonista un simpatico robottino, rimasto sulla terra a smistare la spaventosa quantità di rifiuti che l’umanità ha lasciato dietro di sé. In un mondo spopolato e silenzioso, Wall-E incontrerà però l’anima gemella, sfidando tutto e tutti pur di poter salvare ciò a cui tiene di più. Capolavoro di fantascienza ecologista, è questo un film capace di emozionare e far riflettere grandi e piccoli.

, di Andrew Stanton (2008). Film d’animazione Pixar premiato agli Oscar, Wall-E ha per protagonista un simpatico robottino, rimasto sulla terra a smistare la spaventosa quantità di rifiuti che l’umanità ha lasciato dietro di sé. In un mondo spopolato e silenzioso, Wall-E incontrerà però l’anima gemella, sfidando tutto e tutti pur di poter salvare ciò a cui tiene di più. Capolavoro di fantascienza ecologista, è questo un film capace di emozionare e far riflettere grandi e piccoli. Moon , di Duncan Jones (2009). Sfruttando il materiale di cui sono composte le rocce presenti sul lato oscuro della Luna, la Terra è riuscita a garantirsi energia continua. A sorvegliare il lavoro dei macchinari è stata posta sul satellite una base abitata unicamente da un uomo, solo, quasi arrivato al termine dei suoi tre lunghissimi anni di contratto e sempre più vittima degli scherzi che stanchezza e solitudine gli procurano. Interpretato da Sam Rockwell , il film parte da una situazione di solitudine per riflettere sull’essere umano.

, di Duncan Jones (2009). Sfruttando il materiale di cui sono composte le rocce presenti sul lato oscuro della Luna, la Terra è riuscita a garantirsi energia continua. A sorvegliare il lavoro dei macchinari è stata posta sul satellite una base abitata unicamente da un uomo, solo, quasi arrivato al termine dei suoi tre lunghissimi anni di contratto e sempre più vittima degli scherzi che stanchezza e solitudine gli procurano. Interpretato da , il film parte da una situazione di solitudine per riflettere sull’essere umano. District 9 , di Neill Blomkamp (2009). Opera prima del sudafricano Blomkamp, il film propone una realtà dove una specie aliena giunta sulla terra è stata confinata in un ghetto chiamato Distretto 9. Parte da qui un racconto che ha tra i suoi temi la segregazione, l’odio raziale e l’opposizione contro il diverso. Candidato all’Oscar come miglior film, District 9 è un brillante esempio di fantascienza che ci ricorda di quanto possa essere brutale l’essere umano.

, di Neill Blomkamp (2009). Opera prima del sudafricano Blomkamp, il film propone una realtà dove una specie aliena giunta sulla terra è stata confinata in un ghetto chiamato Distretto 9. Parte da qui un racconto che ha tra i suoi temi la segregazione, l’odio raziale e l’opposizione contro il diverso. Candidato all’Oscar come miglior film, District 9 è un brillante esempio di fantascienza che ci ricorda di quanto possa essere brutale l’essere umano. Avatar , di James Cameron (2009). Tra i più importanti registi di fantascienza di sempre, Cameron torna al cinema con un film ambiziosissimo, che porta lo spettatore sulla splendida Pandora, un terra incontaminata ma minacciata dall’essere umano. In attesa dei suoi quattro sequel in arrivo, Avatar è un film da rivedere per godere al meglio di tutte le prodezze tecnologiche, visive ed emotive concepite dal suo regista.

, di James Cameron (2009). Tra i più importanti registi di fantascienza di sempre, Cameron torna al cinema con un film ambiziosissimo, che porta lo spettatore sulla splendida Pandora, un terra incontaminata ma minacciata dall’essere umano. In attesa dei suoi quattro sequel in arrivo, Avatar è un film da rivedere per godere al meglio di tutte le prodezze tecnologiche, visive ed emotive concepite dal suo regista. Her , di Spike Jonze (2013). In un film dove la fantascienza e la tecnologia sembrano essere l’elemento predominante, Jonze ci parla in realtà dell’animo umano, dei rapporti che intrecciamo ogni giorno e sulla loro natura. Il genere diventa così di contorno nel raccontare la storia di Theodore, interpretato da Joaquin Phoenix , il quale nello sviluppare una relazione con un sistema operativo è chiamato a riflettere sulle emozioni che prova, chiedendosi quanto di vero ci sia in esse.

, di Spike Jonze (2013). In un film dove la fantascienza e la tecnologia sembrano essere l’elemento predominante, Jonze ci parla in realtà dell’animo umano, dei rapporti che intrecciamo ogni giorno e sulla loro natura. Il genere diventa così di contorno nel raccontare la storia di Theodore, interpretato da , il quale nello sviluppare una relazione con un sistema operativo è chiamato a riflettere sulle emozioni che prova, chiedendosi quanto di vero ci sia in esse. Interstellar , di Christopher Nolan (2014). Nolan porta i suoi spettatori in un viaggio ai limiti della galassia, piegando al proprio volere le leggi dello spazio e del tempo. Matthew McConaughey è un astronauta chiamato a compiere una missione il cui obiettivo è la salvezza dell’umanità. Nel partire, però, si trova a vivere profondi sconvolgimenti emotivi, caratterizzati dal profondossimo legame con la figlia, la quale attende disperatamente il suo ritorno.

, di Christopher Nolan (2014). Nolan porta i suoi spettatori in un viaggio ai limiti della galassia, piegando al proprio volere le leggi dello spazio e del tempo. è un astronauta chiamato a compiere una missione il cui obiettivo è la salvezza dell’umanità. Nel partire, però, si trova a vivere profondi sconvolgimenti emotivi, caratterizzati dal profondossimo legame con la figlia, la quale attende disperatamente il suo ritorno. Ex Machina , di Alex Garland (2015). Al suo debutto da regista Garland ripropone l’incontro tra essere umano e replicante, alla ricerca di ciò che identifica l’uno e l’altro. È questo un film contenuto nella messa in scena ma ricco di elementi filosofici particolarmente attuali. Premiato agli Oscar per i migliori effetti speciali, Ex Machina ha per protagonista Alicia Vikander nei panni dell’androide alla ricerca della propria identità.

, di Alex Garland (2015). Al suo debutto da regista Garland ripropone l’incontro tra essere umano e replicante, alla ricerca di ciò che identifica l’uno e l’altro. È questo un film contenuto nella messa in scena ma ricco di elementi filosofici particolarmente attuali. Premiato agli Oscar per i migliori effetti speciali, Ex Machina ha per protagonista nei panni dell’androide alla ricerca della propria identità. Arrival , di Denis Villeneuve (2016). Tratto dal racconto Story of Your Life, di Ted Chiang, il film ha per protagonista una filologa interpretata da Amy Adams chiamata a stabilire un dialogo con alcune forme extraterrestri giunte sulla terra. Da questi tentativi di comunicazione verranno alla luce scoperte che rivoluzioneranno per sempre tanto la vita della protagonista quanto quella dell’intera umanità. Un capolavoro.

, di Denis Villeneuve (2016). Tratto dal racconto Story of Your Life, di Ted Chiang, il film ha per protagonista una filologa interpretata da chiamata a stabilire un dialogo con alcune forme extraterrestri giunte sulla terra. Da questi tentativi di comunicazione verranno alla luce scoperte che rivoluzioneranno per sempre tanto la vita della protagonista quanto quella dell’intera umanità. Un capolavoro. Blade Runner 2049, di Denis Villeneuve (2017). Ancora Villeneuve, ormai affermatosi come uno dei registi di fantascienza migliori in circolazione. Dopo Arrival, egli si cimenta nell’ambizioso progetto di riprendere il cult del 1982 e raccontare cosa è accaduto 30 anni dopo gli eventi di quel film. Interpretato da Ryan Gosling e Harrison Ford, Blade Runner 2049 continua a riflettere sull’essenza dell’umanità, su ciò che rende umani e su cosa c’è di vero in un mondo di replicanti.

Film fantascienza su Netflix





Tra i generi su cui più di altri Netflix ha investito negli ultimi anni vi è proprio la fantascienza. Sono tanti i film di questo genere presenti nel catalogo della piattaforma, tra grandi classici e perle sconosciute. Molti, però, sono anche i film prodotti e/o distribuiti proprio da Netflix, che ha così dato voce a nuovi registi e nuove storie, capaci di contraddistinguersi per il loro essere fortemente futuristiche eppure molto umane.

Spaceman (2024), Jakub Procházka, rimasto orfano da bambino e cresciuto dai nonni nella campagna ceca, supera le sue difficoltà per poter diventare il primo astronauta del Paese.

(2024), Jakub Procházka, rimasto orfano da bambino e cresciuto dai nonni nella campagna ceca, supera le sue difficoltà per poter diventare il primo astronauta del Paese. The Midnight Sky , di George Clooney (2020). Clooney dirige e interpreta un film di fantascienza in cui uno scienziato solitario nell’Artide cerca di avvertire astronauti di ritorno sulla Terra di una misteriosa catastrofe globale. Ricco di tematiche, dalla fine della vita sulla terra al rapporto tra genitori e figli, il film si interroga sui percorsi dell’umanità e sulla degenerazione della sua attività terrestre. Nel cast, oltre a Clooney, anche gli attori Felicity Jones e David Oyelowo .

, di George Clooney (2020). Clooney dirige e interpreta un film di fantascienza in cui uno scienziato solitario nell’Artide cerca di avvertire astronauti di ritorno sulla Terra di una misteriosa catastrofe globale. Ricco di tematiche, dalla fine della vita sulla terra al rapporto tra genitori e figli, il film si interroga sui percorsi dell’umanità e sulla degenerazione della sua attività terrestre. Nel cast, oltre a Clooney, anche gli attori e . The Adam Project , di Shawn Levy (2022). Nel 2050 un pilota di un caccia capace di viaggiare nel tempo finisce erroneamente nel 2022, dove incontra il se stesso ancora bambino. Qui l’uomo avrà ugualmente la possibilità di cambiare il passato per scongiurare un futuro apocalittico. Interpretato da Ryan Reynolds e Mark Ruffalo , The Adam Project unisce la fantascienza alla comicità, senza dimenticare i tanti sentimenti che legano il racconto.

, di Shawn Levy (2022). Nel 2050 un pilota di un caccia capace di viaggiare nel tempo finisce erroneamente nel 2022, dove incontra il se stesso ancora bambino. Qui l’uomo avrà ugualmente la possibilità di cambiare il passato per scongiurare un futuro apocalittico. Interpretato da e , The Adam Project unisce la fantascienza alla comicità, senza dimenticare i tanti sentimenti che legano il racconto. The Cloverfield Paradox , di Julius Onah (2018). Inviati nello spazio per risolvere una crisi energetica e scongiurare la distruzione della terra, un gruppo di scienziati si trovano a dover fare i conti con un’oscura realtà alternativa, che metterà alla prova la loro mente. Interpretato da Daniel Brülh , il film è il terzo capitolo del franchise di Cloverfield, anche se si configura come un film a sé stante, ricco di elementi horror e situazioni al limite del possibile.

, di Julius Onah (2018). Inviati nello spazio per risolvere una crisi energetica e scongiurare la distruzione della terra, un gruppo di scienziati si trovano a dover fare i conti con un’oscura realtà alternativa, che metterà alla prova la loro mente. Interpretato da , il film è il terzo capitolo del franchise di Cloverfield, anche se si configura come un film a sé stante, ricco di elementi horror e situazioni al limite del possibile. I Am Mother , di Grant Sputore (2019). In un mondo sull’orlo dell’estinzione, un’adolescente viene allevata sottoterra da una “Madre” robot molto gentile e premurosa, progettata per permettere il ripopolamento della terra. Il loro legame unico viene però minacciato da uno straniero che porta notizie molto preoccupanti. Interpretato da Hilary Swank , è questo un film che, nella cornice fantascientifica, riflette sulla maternità.

, di Grant Sputore (2019). In un mondo sull’orlo dell’estinzione, un’adolescente viene allevata sottoterra da una “Madre” robot molto gentile e premurosa, progettata per permettere il ripopolamento della terra. Il loro legame unico viene però minacciato da uno straniero che porta notizie molto preoccupanti. Interpretato da , è questo un film che, nella cornice fantascientifica, riflette sulla maternità. Annientamento, di Alex Garland (2018). Quando suo marito scompare nel corso di una missione misteriosa in una regione contaminata, la biologa Lena si unirà ad una squadra di sole donne per avventurarsi in quei luoghi, scoprendo verità terribili. Potente metafora della malattia umana, il film di Garland interpretato da Natalie Portman offre una ricca componente visiva unita a riflessioni esistenziali tutt’altro che scontate.

Film di Fantascienza 2024

Dune – Parte Due , di Denis Villeneuve. Paul Atreides si raduna dietro Chani e i Fremen mentre trama la sua vendetta contro coloro che hanno distrutto la sua famiglia. Deve fare di tutto per prevenire un terribile futuro che solo lui può prevedere.

, di Denis Villeneuve. Paul Atreides si raduna dietro Chani e i Fremen mentre trama la sua vendetta contro coloro che hanno distrutto la sua famiglia. Deve fare di tutto per prevenire un terribile futuro che solo lui può prevedere. Il regno del pianeta delle scimmie, Wes Ball – Sequel indipendente di The War – Il pianeta delle scimmie (2017), è il quarto capitolo del reboot del Pianeta delle scimmie e il decimo film in totale. Il film è interpretato da Owen Teague nel ruolo di protagonista insieme a Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon e William H. Macy. Il film si svolge 300 anni dopo gli eventi di War e segue un giovane scimpanzé di nome Noa, che intraprende un viaggio insieme a una donna umana di nome Mae per determinare il futuro delle scimmie e degli umani.

(2017), è il quarto capitolo del reboot del Pianeta delle scimmie e il decimo film in totale. Il film è interpretato da Owen Teague nel ruolo di protagonista insieme a Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon e William H. Macy. Il film si svolge 300 anni dopo gli eventi di War e segue un giovane scimpanzé di nome Noa, che intraprende un viaggio insieme a una donna umana di nome Mae per determinare il futuro delle scimmie e degli umani. Godzilla e Kong – Il nuovo impero è il sequel di Godzilla vs. Kong (2021) e il quinto film del franchise Monsterverse, nonché il 38° film del franchise di Godzilla e il 13° del franchise di King Kong. Il film è interpretato da Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens, Kaylee Hottle, Alex Ferns e Fala Chen. Hall, Henry e Hottle riprendono i loro ruoli dal film precedente. Nel film, Kong incontra altri esemplari della sua specie nella Terra Cava e deve unirsi nuovamente a Godzilla per impedire al tirannico Skar King e al potente, colossale e sputa-gelo Shimo di invadere la superficie terrestre.

Film di Fantascienza 2023

Nessuno ti salverà . Il successo targato Disney+ Sola ma piena di speranza, la giovane Brynn trova conforto nella casa in cui è cresciuta, fino a quando una notte viene svegliata da strani rumori causati da intrusi decisamente ultraterreni.

. Il successo targato Disney+ Sola ma piena di speranza, la giovane Brynn trova conforto nella casa in cui è cresciuta, fino a quando una notte viene svegliata da strani rumori causati da intrusi decisamente ultraterreni. 65 – Fuga dalla Terra con Adam Driver . Dopo essere precipitati su un pianeta sconosciuto, due sopravvissuti scoprono di essere rimasti bloccati sulla Terra, 65 milioni di anni fa. Con una sola possibilità di salvezza, i sopravvissuti devono affrontare delle creature preistoriche.

con . Dopo essere precipitati su un pianeta sconosciuto, due sopravvissuti scoprono di essere rimasti bloccati sulla Terra, 65 milioni di anni fa. Con una sola possibilità di salvezza, i sopravvissuti devono affrontare delle creature preistoriche. Hypnotic . Con Ben Affleck . Disponibile su Prime Video. Determinato a ritrovare la figlia scomparsa, un detective si ritrova coinvolto in una spirale di crimini che sconvolgono la sua realtà. Aiutato da una sensitiva di talento, insegue e viene inseguito da un pericoloso spettro.

. Con . Disponibile su Prime Video. Determinato a ritrovare la figlia scomparsa, un detective si ritrova coinvolto in una spirale di crimini che sconvolgono la sua realtà. Aiutato da una sensitiva di talento, insegue e viene inseguito da un pericoloso spettro. Jung E , il film originale Netflix. In un futuro post apocalittico, una ricercatrice in un laboratorio cerca di porre fine a una guerra civile clonando il cervello di un’eroica combattente: sua madre, Jung E.

, il film originale Netflix. In un futuro post apocalittico, una ricercatrice in un laboratorio cerca di porre fine a una guerra civile clonando il cervello di un’eroica combattente: sua madre, Jung E. Blue Beetle. La fantascienza targata DC Studios e Dc Comics. Jaimie Reyes, adolescente di origini messicane che abita con il padre e la sorellina a El Paso, in Texas, trova per caso uno strano scarabeo blu. Il ragazzo scopre presto che si tratta di un artefatto mistico alieno.

Film di Fantascienza 2022

Avatar: La via dell’Acqua è il sequel del film fortunatissimo Avatar, e scritto e diretto nuovamente da James Cameron e racconta di Jake che vive felicemente la sua vita insieme a Neytiri ma Pandora nasconde ancora numerosi misteri. In veste di patriarca si ritroverà a dover combattere una dura guerra contro gli umani.

e racconta di Jake che vive felicemente la sua vita insieme a Neytiri ma Pandora nasconde ancora numerosi misteri. In veste di patriarca si ritroverà a dover combattere una dura guerra contro gli umani. Prey. Diretto da Dan Trachtenberg, il film è il prequel del film cult Predator. Nel 1719, un’abile guerriera Comanche protegge la sua tribù da un predatore alieno altamente evoluto che caccia gli umani per sport. Combatte contro la natura, i pericolosi coloni e questa misteriosa creatura per mantenere la sua tribù al sicuro.

Crimes of the Future segna il ritorno di David Cronenberg alla fantascienza. Nel film Gli esseri umani stanno mutando e il dolore è quasi scomparso. In questo nuovo mondo, due artisti della performance hanno trasformato le operazioni in una forma d’arte di successo e redditizia.

segna il ritorno di David Cronenberg alla fantascienza. Nel film Gli esseri umani stanno mutando e il dolore è quasi scomparso. In questo nuovo mondo, due artisti della performance hanno trasformato le operazioni in una forma d’arte di successo e redditizia. Nope scritto, diretto e co-prodotto da Jordan Peele Nope racconta di due fratelli che gestiscono una fattoria di cavalli in California scoprono qualcosa di meraviglioso e sinistro nei cieli, e il proprietario di un parco a tema adiacente cerca di trarre profitto dal misterioso fenomeno ultraterreno.

scritto, diretto e co-prodotto da Jordan Peele Nope racconta di due fratelli che gestiscono una fattoria di cavalli in California scoprono qualcosa di meraviglioso e sinistro nei cieli, e il proprietario di un parco a tema adiacente cerca di trarre profitto dal misterioso fenomeno ultraterreno. The Adam Project . Il film originale Netflix di Shawn Levy con Ryan Reynolds. Dopo essere atterrato per sbaglio nel 2022, il pilota di caccia Adam Reed fa squadra con una versione dodicenne di se stesso per salvare il futuro.

. Il film originale Netflix di Shawn Levy con Ryan Reynolds. Dopo essere atterrato per sbaglio nel 2022, il pilota di caccia Adam Reed fa squadra con una versione dodicenne di se stesso per salvare il futuro. Granchio Nero , diretto da Adam Berg e con Noomi Rapace il film racconta di un mondo post-apocalittico, sei soldati in missione segreta devono trasportare un misterioso pacco attraverso un arcipelago ghiacciato. Tratto dall’omonimo romanzo di Jerker Virdborg.

, diretto da Adam Berg e con il film racconta di un mondo post-apocalittico, sei soldati in missione segreta devono trasportare un misterioso pacco attraverso un arcipelago ghiacciato. Tratto dall’omonimo romanzo di Jerker Virdborg. Dual – Il clone . Dopo aver ricevuto una diagnosi terminale, Sarah commissiona un clone di se stessa per alleviare il dolore della sua perdita ad amici e familiari. Quando però si riprende miracolosamente, il suo tentativo di dismettere il clone fallisce.

. Dopo aver ricevuto una diagnosi terminale, Sarah commissiona un clone di se stessa per alleviare il dolore della sua perdita ad amici e familiari. Quando però si riprende miracolosamente, il suo tentativo di dismettere il clone fallisce. Moonfall. Diretto da Roland Emmerich racconta che il mondo si trova a un passo dell’annientamento quando una forza misteriosa sposta la luna dalla sua orbita, mandandola in rotta di collisione con la Terra. Tre improbabili eroi si uniscono in una pericolosa missione per salvare l’umanità.

Diretto da Roland Emmerich racconta che il mondo si trova a un passo dell’annientamento quando una forza misteriosa sposta la luna dalla sua orbita, mandandola in rotta di collisione con la Terra. Tre improbabili eroi si uniscono in una pericolosa missione per salvare l’umanità. Firestarter. Nel film Andy e Vicky cercano di proteggere dalle mire di un agenzia federale la figlia Charlie, che possiede il misterioso e devastante potere di generare il fuoco con la sola forza del pensiero.

Film fantascienza 2021





Ancor più dei precedenti due anni, il 2021 ha segnato importanti risultati per il genere fantascientifico. Sono infatti usciti in sala nel corso di questo importanti titoli, tra grandi blockbuster ad opere più piccole ma profondamente capaci di riflettere sul genere e sull’essere umano. Tra grandi ritorni e gradite sorprese, ecco alcuni film da non perdere assolutamente.

Dune , di Denis Villeneuve (2021). Adattamento del romanzo di Frank Herbert , il film Dune presenta un complesso contesto futuristico, dove una guerra tra popoli è in procinto di scoppiare e dove solo il giovane Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet , sembra poter portare la pace. Vincitore di 6 Oscar tecnici, questo il film di Villeneuve è la prima parte di un dittico, riuscito lì dove altri tentativi di adattamento erano falliti.

, di Denis Villeneuve (2021). Adattamento del romanzo di , il film Dune presenta un complesso contesto futuristico, dove una guerra tra popoli è in procinto di scoppiare e dove solo il giovane Paul Atreides, interpretato da , sembra poter portare la pace. Vincitore di 6 Oscar tecnici, questo il film di Villeneuve è la prima parte di un dittico, riuscito lì dove altri tentativi di adattamento erano falliti. La guerra di domani , di Chrsi McKay (2021). La classica invasione aliena ai danni dell’umanità viene qui raccontata in modo a suo modo inedito. Dal futuro si presentano infatti squadre di soldati intenti a reclutare civili in una guerra per il destino dell’umanità, che si verificherà di lì a pochi anni. Per difendere il presente, dunque, occorrerà combattere nel futuro. Il film, disponibile su Prime Video, è interpertato da Chris Pratt .

, di Chrsi McKay (2021). La classica invasione aliena ai danni dell’umanità viene qui raccontata in modo a suo modo inedito. Dal futuro si presentano infatti squadre di soldati intenti a reclutare civili in una guerra per il destino dell’umanità, che si verificherà di lì a pochi anni. Per difendere il presente, dunque, occorrerà combattere nel futuro. Il film, disponibile su Prime Video, è interpertato da . Finch , di Miguel Sapochnik (2021). Tom Hanks è Finch, un ingegnere robotico sopravvissuto all’apocalisse in seguito a un’eruzione solare. È però gravemente malato e vuole assicurarsi che qualcuno possa prendersi cura del suo cane, di nome Goodyear dopo la sua morte. Per questo costruisce un robot dotato di intelligenza artificiale di nome Jeff. Il film si configura così come un ode all’amicizia, attraverso un’avventura ai limiti della vita ed estremamente potente a livello emotivo.

, di Miguel Sapochnik (2021). è Finch, un ingegnere robotico sopravvissuto all’apocalisse in seguito a un’eruzione solare. È però gravemente malato e vuole assicurarsi che qualcuno possa prendersi cura del suo cane, di nome Goodyear dopo la sua morte. Per questo costruisce un robot dotato di intelligenza artificiale di nome Jeff. Il film si configura così come un ode all’amicizia, attraverso un’avventura ai limiti della vita ed estremamente potente a livello emotivo. Matrix Resurrections , di Lana Wachowski (2021). A vent’anni dalla sua conclusione, Matrix torna al cinema con un quarto capitolo diretto dalla sola Lana Wachowski. Interpretato da Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss , questo nuovo lungometraggio di una delle più celebri saghe di fantascienza di sempre è in realtà non solo l’occasione per raccontare cosa è accaduto dopo il terzo film, ma anche per offrire una lucida critica all’industria cinematografica statunitense.

, di Lana Wachowski (2021). A vent’anni dalla sua conclusione, Matrix torna al cinema con un quarto capitolo diretto dalla sola Lana Wachowski. Interpretato da e , questo nuovo lungometraggio di una delle più celebri saghe di fantascienza di sempre è in realtà non solo l’occasione per raccontare cosa è accaduto dopo il terzo film, ma anche per offrire una lucida critica all’industria cinematografica statunitense. I’m Your Man, di Maria Schrader (2021). Film di produzione tedesca, I’m Your Man è una commedia fantascientifica con protagonista Alma, la quale si presta come “collaudatrice” di un androide-partner costruito per soddisfare ogni desiderio fisico, emotivo o intellettuale della persona a cui è affidato. Alma, però, è un soggetto che non cerca né romanticismo né una relazione e che metterà dunque a dura prova il droide. Coniugando fantascienza e sentimenti, il film si inserisce brillantemente in un filone di pellicole particolarmente apprezzato.

Film fantascienza 2020





Nel difficile contesto della pandemia di Covid-19, il cinema di fantascienza ha permesso di sfuggire alla realtà circostante offrendo nuovi mondi e storie in cui calarsi. Anche in questo caso si ritrovano celebri autori e nuove promesse del genere, film dal grande budget e altri di natura più indipendente, storie dotate di grandi contesti futuristici e altre ricche di tecnologie particolarmente sbalorditive. Ecco i migliori titoli da non perdere.

Tenet , di Christopher Nolan (2020). Il nuovo film di Nolan è una folle avventura in un mondo dove le leggi della fisica sono state manipolate, permettendo all’uomo di potersi avvalere di una tecnologia che riavvolge su sé stesso il tempo. Ambizioso, complesso e ricco di momenti estremamente sbalorditivi, il film interpretato da John David Washington e Robert Pattinson è uno dei migliori film fantascientifici dell’anno.

, di Christopher Nolan (2020). Il nuovo film di Nolan è una folle avventura in un mondo dove le leggi della fisica sono state manipolate, permettendo all’uomo di potersi avvalere di una tecnologia che riavvolge su sé stesso il tempo. Ambizioso, complesso e ricco di momenti estremamente sbalorditivi, il film interpretato da e è uno dei migliori film fantascientifici dell’anno. L’uomo invisibile , di Leigh Whannell (2020). Rifacimento del classico dell’horror, questo nuovo film dedicato all’uomo invisibile, interpretato da Elisabeth Moss si carica di realismo applicato a tecnologie non del tutto impossibili, divenendo allo stesso tempo una metafora della persecuzione di uomini possessivi di cui le donne sono troppo spesso vittime. Cupo e imprevedibile, il film è uno dei gioielli dell’anno.

, di Leigh Whannell (2020). Rifacimento del classico dell’horror, questo nuovo film dedicato all’uomo invisibile, interpretato da si carica di realismo applicato a tecnologie non del tutto impossibili, divenendo allo stesso tempo una metafora della persecuzione di uomini possessivi di cui le donne sono troppo spesso vittime. Cupo e imprevedibile, il film è uno dei gioielli dell’anno. Project Power , di Ariel Schulman (2020). Nella futuristica New Orleans, un misterioso distributore offre una fornitura gratuita di “Power”, una pillola che concede superpoteri per cinque minuti a un gruppo di spacciatori. Art, interpretato da Jamie Foxx , è un uomo a caccia di questo trafficante e farà di tutto per trovarlo prima che possa scatenarsi il caos.

, di Ariel Schulman (2020). Nella futuristica New Orleans, un misterioso distributore offre una fornitura gratuita di “Power”, una pillola che concede superpoteri per cinque minuti a un gruppo di spacciatori. Art, interpretato da , è un uomo a caccia di questo trafficante e farà di tutto per trovarlo prima che possa scatenarsi il caos. Mortal , di André Øvredal (2020). Mentre si nasconde nella natura selvaggia della Norvegia occidentale, Eric, interpretato da Nat Wolff , uccide accidentalmente un adolescente in modo inspiegabile e viene braccato dalle autorità. In fuga, egli scoprirà finalmente chi, o cosa, veramente è. Ispirato alla mitologia nordica, Mortal combina elementi da film sui supereroi ad un più puro action movie, offrendo tanto intrattenimento.

, di André Øvredal (2020). Mentre si nasconde nella natura selvaggia della Norvegia occidentale, Eric, interpretato da , uccide accidentalmente un adolescente in modo inspiegabile e viene braccato dalle autorità. In fuga, egli scoprirà finalmente chi, o cosa, veramente è. Ispirato alla mitologia nordica, Mortal combina elementi da film sui supereroi ad un più puro action movie, offrendo tanto intrattenimento. L’ultimo giorno sulla terra, di Romain Quirot (2020). Film di produzione francese, con Jean Reno nel cast, vede un misterioso planetoide rosso apparire nel sistema solare. Questo gigantesco pianeta sembra prossimo all’impatto con la Terra e solo un ragazzo di nome Paul ha il potere di impedire la catastrofe. Tra ecologico, esistenzialismo e autorialità, il film è un brillante titolo di questo genere, che segna l’esordio del promettente Quirot.

Film fantascienza 2019





Il 2019 è stato un anno particolarmente importante per la fantascienza, genere a cui si sono dedicati tanto celebri autori del cinema quanto nuovi registi esordienti. Tra riflessioni sull’umanità, omaggi ai film fantascientifici del passato, adattamenti di racconti o fumetti e film votati interamente all’intrattenimento dello spettatore, ecco i migliori titoli da recuperare.