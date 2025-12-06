Cry Macho – Ritorno a casa, la spiegazione del finale e del vero significato

Il finale di Cry Macho lo consacra come un viaggio molto diverso per Clint Eastwood. Dopo The Mule del 2018, Cry Macho è solo l’ultimo di una lunga serie di film che vedono Eastwood come regista e protagonista. Il regista e attore acclamato dalla critica è tornato alle sue radici western con una storia su un cowboy anziano e un giovane selvaggio in Messico.

Il genere western è ciò che lo ha reso un’icona cinematografica, con la trilogia I dollari di Sergio Leone e una serie di altri successi ben noti di quell’epoca. L’ultima volta che ha recitato e diretto un western è stato nel 1992 con Gli spietati. Ora, quasi 30 anni dopo, Eastwood dimostra di poter ancora recitare in un film western, anche se già negli anni ’80 e ’90 interpretava cowboy anziani in film come Unforgiven e Pale Rider. Un film che è stato quasi incluso in quella categoria è stato Cry Macho, ma Eastwood ha rinunciato all’opportunità di realizzarlo nel 1988. Di conseguenza, altri attori furono scelti per la parte, ma i numerosi tentativi di portare la storia sul grande schermo non portarono a nulla.

Anche se poteva sembrare che la nave fosse ormai salpata per Eastwood protagonista di Cry Macho, l’adattamento cinematografico del romanzo del 1975 è finalmente diventato realtà. Nel western, ambientato nel 1979, Mike Milo, interpretato da Eastwood, deve intraprendere un lungo viaggio attraverso il Messico per allontanare il tredicenne Rafo (Eduardo Minett) dalla madre violenta e amante delle feste e riportarlo dal padre ricco e proprietario di un ranch, Howard Polk (Dwight Yoakam). Naturalmente, molti ostacoli li hanno rallentati, tra cui ladri d’auto, il guasto al loro secondo veicolo e il sicario assunto dalla madre di Rafo. Ecco come sono andate a finire le cose per Mike e Rafo e come il finale ha rafforzato l’idea principale alla base del film.

Perché Rafo decide di vivere con suo padre

La storia di Rafo in Cry Macho ha comportato molti cambiamenti, poiché ha cambiato idea più di una volta su dove voleva vivere. Molto tempo dopo aver deciso di accompagnare Mike al ranch di suo padre, Rafo ha affrontato il suo più grande dilemma in Cry Macho quando Mike gli ha detto perché Howard lo voleva. Scoprire che Howard intendeva usarlo come leva nei suoi rapporti con Leta (Fernanda Urrejola) ha comprensibilmente fatto arrabbiare Rafo, che ha dichiarato che non sarebbe andato con Mike. Mike ha cercato senza successo di convincerlo ad andare comunque, ma Rafo non ha ceduto fino a quando gli agenti non li hanno avvicinati. Rafo alla fine ha messo da parte la sua rabbia, probabilmente dopo aver avuto qualche momento per elaborare ciò che aveva appreso.

Inoltre, Mike sembra essere riuscito a convincerlo che, nonostante i difetti di suo padre, è una brava persona che desidera davvero riavere suo figlio. Il fatto di pensare che Howard fosse insincero è stato in gran parte ciò che lo ha trattenuto dall’andare. Il fatto che Rafo conoscesse la verità su Howard ma fosse comunque influenzato da Mike, interpretato da Clint Eastwood, nel completare il viaggio in Texas la dice lunga sul legame che i due hanno sviluppato nel corso del film. Rafo non sapeva molto di suo padre, ma si fidava profondamente di Mike.

Perché Rafo regala il gallo Macho a Mike (e cosa significa)

Con una mossa sorprendente, Rafo ha regalato il gallo Macho a Mike, interpretato da Clint Eastwood, durante il loro ultimo incontro al confine. Il fatto che Rafo lo abbia ceduto nonostante il forte attaccamento che aveva per il gallo è stato un momento ricco di significato. Le ragioni per cui si è separato da Macho possono essere attribuite al tema sotteso del film, che riguarda la mascolinità. Durante la scena del falò è stato spiegato che Rafo ha chiamato il suo gallo “Macho” per la sua forza e il suo coraggio, che sono esattamente le caratteristiche con cui Rafo vede se stesso. Nel corso del film, è stato chiarito che il gallo rappresentava le idee di Rafo sull’importanza per un uomo di essere forte e “macho”.

Al contrario, Mike riteneva che queste convinzioni fossero obsolete e fuorvianti. Mike ha avuto un’ultima conversazione con Rafo su questo argomento in macchina, dove ha detto che essere macho è “sopravvalutato”. Secondo Mike, mostrare forza e grinta non porta davvero le persone da nessuna parte. Per illustrare questo punto, ha usato l’esempio di un cowboy calpestato da un toro e disarcionato da un cavallo. Quindi, il fatto che Rafo abbia consegnato il gallo a Mike simboleggiava la maturità del personaggio e la sua accettazione del fatto che Mike avesse ragione riguardo alle sue opinioni “macho”. Ciò significa che Rafo seguirà un percorso migliore e meno avventato in futuro.

Il finale di Cry Macho prepara il terreno per la storia d’amore tra Mike e Marta

Cry Macho non rivela se tutto sia andato per il meglio per Rafo al ranch di Howard, ma accenna al futuro di Mike dopo gli eventi del film. Alla fine di Cry Macho, durante la scena finale, il personaggio balla un lento con Marta (Natalia Traven), con cui ha avuto una breve storia d’amore quando soggiornavano nel villaggio.

Questo spiega perché Mike è rimasto in Messico quando ha incontrato Howard al confine invece di tornare negli Stati Uniti. Non diversamente da Rafo, Mike ha apprezzato la vita tranquilla che hanno vissuto nel villaggio con Marta e i suoi nipoti. La decisione di Mike di tornare lì suggerisce che ha sostanzialmente seguito il proprio consiglio. Parlando con Rafo in macchina, ha detto che le persone non si rendono conto fino a quando non sono più grandi che non hanno tutte le risposte su ciò che è meglio per loro nella vita, e a volte non arrivano a questa consapevolezza fino a quando non è troppo tardi. Sembra che il Mike di Clint Eastwood abbia capito che ciò che voleva era stabilirsi nel villaggio messicano con Marta.

In che modo il finale di Cry Macho è diverso dai classici western di Clint Eastwood

Ciò che accade a Mike Milo, il personaggio interpretato da Eastwood, alla fine di Cry Macho non è del tutto inaspettato nel contesto del film, ma vale la pena notare che spicca rispetto ad altri film western interpretati da Eastwood. I western di Clint Eastwood seguono tipicamente una tendenza comune in cui il protagonista è un vagabondo forte e capace che tende a rappresentare tutte le convinzioni di Rafo in Cry Macho. Eastwood era un “duro” di Hollywood che incarnava la forza in quei giorni. I personaggi di Eastwood sono sempre forti, pistoleri apparentemente imbattibili che possono sparare più velocemente di chiunque altro e sconfiggere tutti quelli che osano sfidarli. Era così quando L’uomo senza nome vinse il suo scontro con Angel Eyes di Lee Van Cliff in Il buono, il brutto e il cattivo, ed era vero per tutte le altre sue sparatorie western. Questo vale anche per i suoi film successivi, come Il cavaliere solitario e Gli spietati. In quei film, l’età avanzata non impedisce a Eastwood di sconfiggere i cattivi. Quindi, in un certo senso, Cry Macho sembra un’evoluzione della carriera di Eastwood nel genere western.

Questo si riflette anche nel finale, che offre qualcosa di fondamentalmente diverso per il suo personaggio. Come già detto, i personaggi di Eastwood sono generalmente solitari e vagabondi misteriosi, e questo non è qualcosa che di solito cambia alla fine del film. Dopo aver salvato la situazione, Eastwood viene solitamente visto allontanarsi a cavallo, pronto per passare alla prossima avventura. Non capita spesso che si sistemi per amore. Il finale di Cry Macho è in netto contrasto con film come Pale Rider, che si concludeva con l’eroe invecchiato di Eastwood che lasciava le sue amate per parti sconosciute. Ma questa volta, il cowboy ha ricevuto un meritato lieto fine alla sua storia.

Perché la mancanza di nomination agli Oscar per Cry Macho non è stata uno snobbamento

Molti si sono chiesti perché Cry Macho sia stato apparentemente snobbato agli Oscar 2022, non vincendo alcun premio, tanto meno quello per il miglior film, ma sebbene sia un buon film di Clint Eastwood, non è il migliore film di Clint Eastwood. Avrebbe fatto storia, rendendo Clint Eastwood il più anziano vincitore di un Oscar di tutti i tempi. Tuttavia, Cry Macho si attesta al 58% su Rotten Tomatoes. Il film presenta alcuni evidenti problemi. La critica principale è che il film è poco interessante. La narrazione discontinua ha creato un grosso problema per il ritmo di Cry Macho, e il pubblico non ha perdonato i dialoghi piatti. Quando si compete con film come Don’t Look Up o Dune, un film deve intrigare gli spettatori, e Cry Macho non è riuscito a centrare l’obiettivo.

Un altro problema di Cry Macho è stata la mancanza di sottotesti, con il passaggio del gallo probabilmente l’unico tocco sottile e significativo. Questo ha influito sui dialoghi e ha reso dolorosamente evidente la natura stereotipata del film. Sebbene Cry Macho tenti di sovvertire i tropi della mascolinità nel western, non viene fatto nulla in termini di sottotesti per trasmettere questo messaggio. Il film si è affidato troppo all’esposizione per trasmettere il messaggio. L’ultima critica clamorosa al film è che è troppo datato. Sebbene sia ambientato nel 1979, sembra anche un film realizzato nel 1979, il che significa che film più urgenti e rilevanti come King Richard e West Side Story lo hanno battuto. Non è che Cry Macho fosse un brutto film. È stato semplicemente eliminato dalla corsa al premio per il miglior film.