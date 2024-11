Clint Eastwood: 10 cose che forse non sai sull’attore e regista

Considerato l’ultimo dei grandi autori classici, Clint Eastwood è una vera e propria leggenda vivente. Con una lunghissima carriera alle spalle, divisa tra recitazione e regia, egli è oggi uno dei più prolifici uomini di cinema in circolazione, capace con ogni suo film di indagare tanto sulla natura umana quanto sul complesso rapporto con i media, la giustizia e lo Stato. Giunto alla soglia dei novant’anni, Eastwood non accenna a rallentare il ritmo, sempre pronto a lavorare su nuove e complesse storie.

Ecco 10 cose che non sai di Clint Eastwood.

I film da regista e attore di Clint Eastwood

I film da giovane di Clint Eastwood

1. Ha iniziato la sua carriera come interprete. Eastwood debutta come attore nel film Francis in the Navy (1955), ottenendo però solo ruoli di poco rilievo. La svolta arriva quando viene scelto come protagonista dei film Per un pugno di dollari (1964), Per qualche dollaro in più (1965) e Il buono, il brutto, il cattivo (1966). Recita poi in Impiccalo più in alto (1968) e La notte brava del soldato Jonathan (1971). Dal western passa poi a recitare in noti polizieschi come Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo! (1971), Una calibro 20 per lo specialista (1974), Cielo di piombo, ispettore Callaghan (1976), Coraggio… fatti ammazzare (1983) e Scommessa con la morte (1988). Eastwood ha poi ricoperto il ruolo del protagonista nei propri film, tra cui Gli spietati, Million Dollar Baby e Gran Torino. L’ultimo ruolo da attore per un film non diretto da lui si ha in Di nuovo in gioco (2012).

2. È autore di celebri film. Nel 1971 Eastwood esordisce alla regia con il film Brivido nella notte. Dopo una serie di titoli come Lo straniero senza nome (1973) e Coraggio… fatti ammazzare (1983), nel 1992, con Gli spietati, viene riconosciuto come grande autore, e da quel momento realizza acclamati titoli come Un mondo perfetto (1993), con Kevin Costner, I ponti di Madison County (1995), Mezzanotte nel giardino del bene e del male (1997), Space Cowboys (2000), Mystic River (2003), con Sean Penn, Million Dollar Baby (2004), con Hilary Swank, Flags of Our Fathers (2006), Lettere da Iwo Jima (2006), Changeling (2008), Gran Torino (2008), Invictus (2009), con Morgan Freeman, Hereafter (2010), J. Edgar (2011), con Leonardo DiCaprio.

I film di “oggi” di Clint Eastwood

Nel 2018 Eastwood, assente come attore dal 2012, è torna a ricoprire il ruolo di protagonista principale per il suo film Il corriere – The Mule, mentre del 2021 è il suo ultimo ruolo da attore, in Cry Macho. Per quanto riguarda la regia, invece, non si è mai fermato e negli ultimi dieci anni ha realizzato i film Jersey Boys (2014), American Sniper (2014), Sully (2016), con Tom Hanks, Ore 15:17 – Attacco al treno (2018), The Mule (2018), Richard Jewell (2019), Cry Macho (2021) e Giurato numero 2 (2024).

3. Ha composto molte colonne sonore. Da sempre è nota la passione di Eastwood per la musica, ed egli stesso si è affermato negli anni come talentuoso compositore. Ha infatti scritto le colonne sonore per molti dei suoi film, ricevendo in più occasioni importanti riconoscimenti. Tra le più celebri si annoverano per quelle per Gli spietati, Mystic River, Million Dollar Baby e Gran Torino.

Clint Eastwood e gli Oscar

4. Ha vinto diversi premi Oscar. Il punto di svolta per Eastwood come regista è stato il film Gli spietati, che gli ha permise di vincere due premi Oscar, come Miglior regista e Miglior film. Viene poi nominato in queste stesse categorie nel 2004, per il film Mystic River, senza però riportare vittorie. Ha modo di rifarsi l’anno seguente, quando vince nuovamente come Miglior film e Miglior regista per Million Dollar Baby. È stato poi nominato come Miglior regista per Lettere da Iwo Jima, e per il Miglior film American Sniper. Nel 1995 gli è inoltre stato assegnato un Oscar alla memoria.

Clint Eastwood regista di Richard Jewell

5. Aveva rinunciato al progetto. L’ultimo film per ora uscito in sala del regista è stato Richard Jewell, storia di un uomo che viene inizialmente acclamato come eroe per aver sventato un attacco terroristico, salvo poi essere accusato di esserne lui stesso l’autore. Il film era stato proposto a Eastwood nel 2016, ma egli aveva declinato l’offerta per dirigere invece 15:17 – Attacco al treno. Il progetto passò allora in mani diverse, senza però trovare sviluppi concreti. Nel 2018, Eastwood, ora libero da altri impegni, si dichiarò interessato e firmò per curarne la regia.

6. Non ha interrotto il lavoro neanche per un incendio. Impegnato nel montaggio del film, Eastwood non ha voluto interrompere il lavoro neanche nel momento in cui un pericoloso incendio era divampato nei pressi degli studi della Warner Bros. Le uniche parole del regista a riguardo sarebbero state “C’è un lavoro da finire”, confermando, nonostante l’età avanzata, il suo celebre carattere indomito e la grande passione verso la sua professione.

Clint Eastwood e Giurato numero 2, il suo ultimo film

7. Potrebbe essere il suo ultimo lavoro nel cinema. All’età di 94 anni, Eastwood ha portato sul grande schermo Giurato numero 2, storia di un padre di famiglia che mentre presta servizio come giurato in un processo per omicidio di alto profilo si ritrova alle prese con un serio dilemma morale. Sebbene non ci siano state conferme da parte del diretto interessato, sono in molti a ritenere questo come l’ultimo film di Eastwood, che potrebbe a questo punto decidere di ritirarsi dal mondo del cinema.

Clint Eastwood ci tiene alla sua salute

8. Eastwood è un fanatico della salute e del fitness fin dall’adolescenza. Durante la produzione di Rawhide, Eastwood è apparso su riviste e giornali che spesso documentavano il suo stile di vita attento alla salute. In un’edizione di TV Guide dell’agosto 1959, ad esempio, Eastwood è stato fotografato mentre faceva delle flessioni. Ha dato consigli sulla forma fisica e sull’alimentazione, dicendo alle persone di mangiare molta frutta e verdura cruda, di assumere vitamine e di evitare le bevande cariche di zucchero, l’eccesso di alcol e il sovraccarico di carboidrati.

I figli di Clint Eastwood

9. I suoi figli hanno intrapreso carriere artistiche. Nel corso della sua lunga vita, Eastwood ha avuto diverse relazioni, che lo hanno fatto diventare padre in più occasioni. I primi due figli, Kyle, musicista, e Alison, attrice, sono nati rispettivamente nel 1968 e nel 1972. Da una relazione extraconiugale, nel 1986, ha invece avuto il figlio Scott Eastwood, oggi noto attore. Nel 1993 nasce invece la figlia Francesca, anche lei divenuta attrice e apparsa in più film del padre, mentre nel 1996 diventa genitore per l’ultima volta di Morgan Colette.

L’età e l’altezza di Clint Eastwood

1. Clint Eastwood è nato a San Francisco, in California, Stati Uniti, il 31 maggio 1930. L’attore e regista è alto complessivamente 1,93 metri.

Fonte: IMDb