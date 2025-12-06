Five Nights At Freddy’s 2, spiegazione del finale e delle scene post credits: come preparano il terreno per FNAF3

La battaglia di Mike, Abby e Vanessa contro Charlotte/The Marionette si conclude con un grande colpo di scena nel finale di Five Nights at Freddy’s 2, con il film che compie molti passi per preparare il terreno per un sequel. La maggior parte della storia segue i percorsi del trio che si intrecciano con la sede originale della Freddy Fazbear’s Pizzeria, dove The Marionette e gli animatronici Toy sono rimasti bloccati per decenni.

Il confronto finale tra Charlotte, gli animatronici Toy e il fratello segreto di Vanessa (la guardia di sicurezza Michael Afton) e Mike, Abby e Vanessa viene interrotto dagli animatronici originali che arrivano alla casa degli Schmidt per salvarli. Five Nights at Freddy’s 2 si conclude con alcuni momenti importanti, anche nei titoli di coda, che preparano il terreno per il futuro della serie.

Vanessa è posseduta dalla Marionetta/Charlotte in Five Nights at Freddy’s 2 Cliffhanger

L’ultima scena di Five Nights at Freddy’s 2 mostra Vanessa in piedi da sola sulla soglia della casa degli Schmidt. Mike le ha appena detto di lasciare in pace lui e Abby perché non può fidarsi di lei. Abbandonata alla sua tristezza/rabbia, viene improvvisamente posseduta da Charlotte, con il suo viso che inizia a trasformarsi per assomigliare alla Marionetta.

Charlotte viene mostrata mentre possiede diverse persone nel corso del film, a partire dalla cacciatrice di attività paranormali Lisa per poi passare ad Abby. Tuttavia, è costretta ad abbandonare il corpo di quest’ultima quando Mike inizia a suonare un carillon realizzato dal padre di Charlotte, Henry. La vediamo strisciare in un’altra stanza della casa mentre Mike e Vanessa si prendono cura di Abby prima che arrivino gli animatronici e Michael.

Una volta che Vanessa rimane sola in uno stato emotivo vulnerabile, Charlotte coglie l’occasione per renderla la nuova ospite di The Marionette. Vanessa era amica di Charlotte quando erano bambine, prima che quest’ultima morisse, e ha continuato a vederla in uno stato di rabbia anche dopo la sua morte. Anche se Charlotte sostiene di non odiare Vanessa, ha comunque bisogno di un ospite umano con cui legarsi, e la sua vecchia amica è facile da controllare dopo essere stata abbandonata.

Il motivo per cui è sola è colpa di Mike. Lui crede di non potersi più fidare di Vanessa dopo che lei gli ha nascosto così tante cose. Anche se sembrava averla perdonata per aver tenuto segreta la morte di Charlotte e la sua posizione originale, la verità su suo fratello sembra essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Il fatto che Vanessa sia posseduta dalla Marionetta, conosciuta come The Puppet nei giochi Five Nights at Freddy’s, è una nuova svolta nella trama. Sebbene il giocattolo contenesse l’anima di Charlotte nel gioco, non ha mai posseduto la figlia di Afton. Sua figlia possedeva l’animatronico Circus Baby nei giochi, quindi il fatto che sia legata a una delle creazioni di suo padre in questo modo non è una novità.

La scena dei titoli di coda

Dopo l’inizio dei titoli di coda del sequel, questi vengono interrotti da una scena a metà titoli di coda. Essa mostra tre giovani che saccheggiano la pizzeria Freddy Fazbear’s del primo film, nella speranza di trovare oggetti nostalgici autentici per il Freddy Fest. Uno di loro trova un’altra stanza mai vista prima, nella quale trovano il costume animatronico Yellow Rabbit in cui William Afton è morto durante nel finale di Five Nights at Freddy’s.

I ragazzi lo coprono con della pellicola trasparente per proteggerlo dalla pioggia e, dopo essere usciti dalla stanza, uno degli occhi si accende. È in questo momento che lo spirito di Afton ritorna, prendendo possesso del costume del Coniglio Giallo, noto anche come Spring Bonnie o Springtrap.

Il ritorno di Afton come Spring Bonnie, sebbene prevedibile in base alla trama del gioco, era stato direttamente preannunciato in precedenza nel film. Mike vede lo spirito di un bambino che possedeva uno degli animatronici originali mentre si preparano ad andare avanti, e il bambino avverte Mike che qualcuno uscirà e sarà più forte di prima. Mike non sa di chi stia parlando il bambino, ma si trattava di Afton, che ora ha preso il pieno controllo del costume del Coniglio Giallo.

Il messaggio di Henry a Mike nei titoli di coda di Five Nights at Freddy’s 2

Come se la scena dei titoli di coda non bastasse, il sequel continua una tradizione del film originale inserendo un messaggio audio alla fine dei titoli di coda. I titoli di coda di Five Nights at Freddy’s 2 contengono un messaggio di avvertimento di Henry a Mike che si rivela molto importante.

Per cominciare, Henry conferma di essere stato il ex socio di Afton. Proprio come nei giochi, Henry Emily era responsabile di aiutare Afton a creare gli animatronici, essendo lui in particolare la mente dietro i springlock. Dice a Mike che ha ancora alcune parti animatroniche in giro e che, sebbene siano vecchie, potrebbero essere utilizzate per contrattaccare.

Il messaggio di Henry è anche un’occasione per avvertire Mike che The Marionette rimane una minaccia molto reale. Il messaggio si conclude con Henry che dice: “Sta venendo a prenderti”. I rumori che si sentono durante il messaggio potrebbero significare che il burattino ha dato la caccia anche a Henry.

L’elemento audio dei titoli di coda di Five Nights at Freddy’s 2 conferma quanto Henry Emily sia simile alla versione del gioco. È anche un divertente richiamo al suo ruolo nei giochi, dato che non si vede mai e si sente solo attraverso le registrazioni su cassetta utilizzate per guidare le persone. Qui ricopre lo stesso ruolo con una registrazione destinata a guidare Mike verso la salvezza.

Cosa è successo a Michael Afton?

La sorpresa più grande di Five Nights at Freddy’s 2 è la rivelazione che la guardia di sicurezza Michael è in realtà il figlio di William e il fratello di Vanessa. I giocatori potrebbero essere riusciti a ricostruire questo collegamento basandosi sul suo nome e sul suo lavoro, ma il film aspetta comunque fino alla fine per confermare la sua discendenza. Tuttavia, è ciò che gli succede dopo che ora diventa un mistero.

Dopo che i giocattoli animatronici sono stati sconfitti, Michael scappa dalla casa di Mike e Jeremiah lo mette fuori combattimento. Ma quando Mike, Abby e Jeremiah lasciano la casa pochi minuti dopo, Michael non è più a terra. È scomparso e, sebbene nessuno di loro sembri preoccuparsi della sua scomparsa, il destino di Michael diventa un filo sciolto.

Michael aveva precedentemente dichiarato di voler usare gli animatronici Toy per uccidere metà della città durante il Freddy Fest. Ciò è meno possibile ora che i suoi amici animatronici sono stati distrutti, ma con lo spirito di William che ora controlla Spring Bonnie, è logico pensare che sia in programma una riunione padre-figlio.

Come FNAF 2 prepara Five Nights at Freddy’s 3

Con tutti questi elementi inseriti nel finale di Five Nights at Freddy’s 2, il terreno è pronto per Five Nights at Freddy’s 3 in diversi modi.

La trama principale apparentemente metterà la famiglia Afton contro i sopravvissuti dei precedenti orrori, Mike, Abby e Henry. William, Vanessa e Michael dovrebbero essere tutti uniti in qualche modo, ora che i primi due sono Spring Bonnie e The Marionette, e il terzo vuole portare avanti i piani di suo padre.

Il messaggio di Henry a Mike implica che il loro tempo insieme continuerà, con loro e Abby pronti a concentrarsi sulla liberazione di Vanessa dal possesso di Charlotte. Questo potrebbe permetterle di ricongiungersi al gruppo principale per combattere William e Michael alla fine.

Questo dovrebbe anche aprire la strada a Five Nights at Freddy’s 3 per approfondire la storia di Henry e William. Il film probabilmente entrerà nei dettagli su come hanno creato gli animatronici, cosa li ha separati e includerà nuove rivelazioni su come tutto questo è realmente iniziato.

È anche degno di nota il fatto che Five Nights at Freddy’s 3 sia posizionato per essere un adattamento piuttosto fedele del terzo gioco. Il gioco Five Nights at Freddy’s 3 era ambientato in una casa stregata dove Springtrap era l’unico animatronico, ed entrambi questi elementi sono presenti nella scena a metà dei titoli di coda.

Tutto sommato, Five Nights at Freddy’s 2 dedica gran parte del suo finale a preparare il terreno per il capitolo successivo. Five Nights at Freddy’s 3 diventa una necessità per la storia dopo la conclusione di questo capitolo.