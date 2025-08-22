Dune: Parte Tre, ecco quando finiranno le riprese?

Una star di Dune: Parte Tre potrebbe aver rivelato quando finiranno le riprese. Dopo il successo di critica e pubblico dei due film di Denis Villeneuve tratti dal romanzo di Frank Herbert del 1965, il visionario regista sta ora adattando Dune Messiah (1969), il secondo romanzo della serie, che continua la storia di Paul Atreides e completerà la sua trilogia cinematografica.

Il cast di Dune: Parte Tre include ufficialmente il ritorno di Timothée Chalamet nel ruolo di Paul Atreides, Zendaya nel ruolo di Chani, Florence Pugh nel ruolo della principessa Irulan, Jason Momoa nel ruolo di Duncan Idaho e Josh Brolin nel ruolo di Gurney Halleck. Tra i nuovi membri del cast figurano Robert Pattinson, che secondo alcune indiscrezioni interpreterà il ruolo del cattivo Scytale, insieme a Nakoa-Wolf Momoa nel ruolo di Leto II Atreides e Ida Brooke nel ruolo di Ghanima Atreides.

Dopo l’inizio delle riprese nel luglio 2025, una star potrebbe aver accennato alla data di fine delle riprese. Parlando con Interview Magazine, Anya Taylor-Joy ha suggerito che Dune: Part Three potrebbe completare la produzione entro la fine dell’anno. L’attrice ha detto che “sarà in Medio Oriente fino alla fine dell’anno”, prima di tornare a Londra per il suo prossimo spettacolo. Leggi il suo commento completo qui sotto:

Sarò in Medio Oriente fino alla fine dell’anno, poi tornerò a Londra per il mio prossimo spettacolo.

Cosa significa il commento di Anya Taylor-Joy

Sebbene Dune: Parte Terza potrebbe facilmente terminare le riprese entro la fine dell’anno, ci sono ancora alcune incertezze riguardo alla partecipazione di Anya Taylor-Joy e alla data di conclusione delle riprese. Innanzitutto, Taylor-Joy non fa parte del cast ufficiale di Dune: Parte Terza, quindi è possibile che stia girando qualcos’altro in Medio Oriente.

Tuttavia, è probabile che Taylor-Joy stia girando Dune: Parte Terza in Medio Oriente, poiché è lì che sono state girate le scene nel deserto di Dune: Parte Due, ed è lì che probabilmente torneranno per la Parte Terza. Taylor-Joy ha fatto un cameo in Dune: Parte Seconda nel ruolo di Alia Atreides, e si prevede che tornerà con un ruolo più importante nella Parte Terza.

Anche in questo caso, è possibile che solo Taylor-Joy finisca di girare le sue scene entro la fine dell’anno e che la produzione di Dune: Parte Tre continui dopo tale data. Indipendentemente da ciò, è un segnale positivo sia per la prospettiva del ritorno di Taylor-Joy nei panni di Alia Atreides che per la data di completamento della produzione di Dune: Parte Tre.