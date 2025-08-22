Peacemaker Stagione 2: la Justice Gang aggiunge un membro a sorpresa nel riepilogo che spiega la continuità del DCU

La prima stagione di Peacemaker si è svolta nel DCEU ed è stata un seguito diretto di The Suicide Squad. La seconda stagione, invece, è ambientata nel nuovo DCU, e la cosa solleva interrogativi tra i fan su cosa sia e cosa non sia canonico rispetto a quella prima serie di episodi.

Beh, la seconda stagione si apre con un riassunto “Precedentemente nel DCU” che, per la maggior parte, presenta scene della prima stagione. Alcune scene sono state rigirate, con Leota Adebayo che ora menziona la Justice Gang. Tuttavia, la sorpresa più grande arriva quando rivisitiamo le conseguenze della battaglia di Peacemaker con le Farfalle.

Dove un tempo si ergeva nell’ombra la Justice League – Superman, Aquaman, Flash e Wonder Woman – ora c’è la Justice Gang. Guy Gardner e Hawkgirl sono gli unici a non essere nascosti nell’ombra, ma a loro si uniscono Mister Terrific, Superman e, forse la cosa più sorprendente, Supergirl.

L’implicazione sembra essere che la Donna del Domani faccia parte di questa squadra di supereroi, soprattutto perché Gunn avrebbe potuto facilmente sostituirla con Metamorpho se lo scopo era riempire un posto nel quadro.

Lanterna Verde non è una fan di Peacemaker, visto che Christopher Smith ha detto a tutti che è un “maniaco del vomito”. Non sorprende quindi che la Justice Gang alla fine rifiuti Peacemaker quando tenta di unirsi alla squadra. Tuttavia, non è l’unico, poiché vediamo anche l’oscuro nemico di Batman, il Coniglio Bianco, andarsene in lacrime (indossa un costume bianco e rosa fedele ai fumetti).

Ci sono alcuni legami con il DCU più ampio oltre a questo, e viene menzionato di sfuggita che qualcuno è evaso da Belle Reve. L’Arkham Asylum viene menzionato, così come l'”incidente Luthor” a Metropolis. Per quanto riguarda Amanda Waller, sta ancora affrontando udienze al Congresso a causa delle sue azioni passate, ma non appare.

Peacemaker Stagione 2

La seconda stagione di Peacemaker segue Christopher “Chris” Smith, alias Peacemaker, il supereroe vigilante, mentre lotta per conciliare il suo passato con il suo ritrovato scopo, continuando a dare filo da torcere ai giusti malfattori nella sua folle ricerca di pace a ogni costo. Scopre un mondo alternativo in cui la vita è tutto ciò che desidera. Ma questa scoperta lo costringe anche ad affrontare il suo passato traumatico e a prendere in mano il futuro.

La seconda stagione vedrà la partecipazione di John Cena, Danielle Brooks, Freddie Stroma, Jennifer Holland, Steve Agee, Frank Grillo, Sol Rodríguez, David Denman, Brey Noelle e Tim Meadows.

James Gunn ha scritto tutti gli otto episodi di Peacemaker e ne ha diretti tre, incluso il primo. Gunn, Peter Safran e Cena sono i produttori esecutivi. Greg Mottola, Peter Sollett e Alethea Jones sono anche i registi.

La seconda stagione di Peacemaker debutterà su HBO il 21 agosto.