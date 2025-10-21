Everything Everywhere All at Once, la spiegazione del finale

Il finale di Everything Everywhere All at Once spiegato in dettaglio rivela il vero significato della commedia fantascientifica del 2022. Scritto e diretto da Dan Kwan e Daniel Scheinert (alias i Daniels), il film di maggior incasso della A24 esplora il multiverso con la famiglia apparentemente normale di Evelyn Wang (Michelle Yeoh) e suo marito Waymond (Ke Huy Quan). Il finale di Everything Everywhere All at Once presenta il multiverso in un modo che fa impallidire il Marvel Cinematic Universe. Oltre al successo commerciale e alla rilevanza culturale del film, i 7 Oscar Everything Everywhere All At Once ha vinto nel 2023 includono Miglior Film e Miglior Sceneggiatura Originale, cosa che il suo finale stratificato ha senza dubbio contribuito a garantire.

In EEAAO, Evelyn Wang è una stressata proprietaria di una lavanderia a gettoni che sta affrontando una verifica fiscale. La sua vita sta iniziando a vacillare, con un divorzio imminente e sua figlia Joy (Stephanie Hsu) che si sente inaspettatamente tradita dalla madre. Quando viene catapultata in una battaglia esistenziale per il destino di tutto il creato contro Jobu Tupaki, una versione di Joy, deve affrontare tutti questi problemi per salvare il multiverso. Il finale vede Evelyn abbracciare ogni versione di se stessa nel multiverso e tirare fuori sua figlia dall’oscurità. Il finale di Everything Everywhere All at Once ha molti livelli che spiegano i temi del film, le regole del multiverso e altro ancora.

Spiegazione dell’Alphaverse e del Verse-Jumping

Everything Everywhere All At Once ha una visione unica del multiverso

Il finale di Everything Everywhere All at Once porta il concetto di multiverso all’estremo, esplorando i vari mondi infiniti che si basano su ogni decisione umana mai presa. Per ogni scelta, viene creato un nuovo universo, che si ramifica nella propria versione della realtà. La cosa interessante della versione del multiverso di Everything Everywhere All At Once è che ogni universo non sembra essere stato creato simultaneamente. Piuttosto, gli universi che si diramano sono determinati dalla decisione di un individuo e da come questa influisce sul suo percorso di vita. L’Alphaverse, come suggerisce il nome, è al vertice della catena multiversale perché è stato il primo a scoprire l’esistenza del multiverso.

Gli abitanti dell’Alphaverse sono stati in grado di capire come è nato ogni universo e le decisioni che ogni persona ha preso per arrivare al proprio posto attuale nella vita. L’Alphaverse è anche l’unico ad aver creato una tecnologia per comunicare con altre parti del multiverso Everything Everywhere All at Once, compreso il salto tra i versi, che consiste nell’attingere a un’altra versione di sé stessi per prendere in prestito le loro abilità o abitare la loro mente per un po’. Evelyn e Alphaverse-Waymond sono in grado di separare le loro coscienze facendo qualcosa di strano; per Evelyn, questo comporta cambiare le scarpe da un piede all’altro.

Tuttavia, Alphaverse-Waymond ha anche un altro asso nella manica. Per abitare completamente il marito di Evelyn, Waymond, nel suo universo, la versione Alphaverse deve fare qualcosa di completamente bizzarro prima di premere le cuffie BlueTooth per essere trasportato nella coscienza di un altro. Questo potrebbe essere qualsiasi cosa, dall’infilarsi un oggetto appuntito nel sedere a Evelyn che dichiara il suo amore per Deirdre, l’agente del fisco che lei odia. Più è scandaloso, più è facile saltare da un universo all’altro.

Perché Evelyn era la scelta perfetta per salvare il multiverso

La realtà di Evelyn rifletteva la natura del multiverso

Nel finale di Everything Everywhere All at Once, i doppelgänger di Evelyn nel multiverso erano tutti abbastanza realizzati in un modo o nell’altro. Come minimo, avevano scelto una strada e l’avevano seguita, mentre la vita di Evelyn era incerta e spesso poco chiara. Fondamentalmente, la vita di Evelyn è caotica proprio come gli eventi del multiverso, perché ha tutto questo potenziale inespresso. Mentre tutte le altre Evelyn si sono sistemate nella loro vita, la Evelyn principale del film è piena di rimpianti per le decisioni che non ha preso.

Conduce una vita che non aveva necessariamente immaginato per sé stessa e i suoi sentimenti di inadeguatezza – di non essere all’altezza delle aspettative di suo padre – continuano a tormentarla, influenzando le relazioni di Evelyn con Waymond e Joy. Alpha-Waymond sceglie Evelyn per salvare il multiverso perché è “così incapace in tutto” da essere “capace di tutto”.

Nessun’altra Evelyn poteva capire cosa stesse passando il cattivo Jobu Tapaki di Everything Everywhere All at Once, perché i loro sentimenti di desolazione non erano così forti.

Inoltre, l’Evelyn di Jobu Tupaki era molto severa con sua figlia, cosa che Evelyn può capire perché lei stessa si è comportata allo stesso modo con Joy. Porta anche il trauma di essere stata ripudiata dal proprio padre dopo aver sposato Waymond, ed è proprio grazie a queste emozioni che riesce ad affrontare Jobu Tupaki su un piano di parità. Bastava credere che Evelyn fosse in grado di fare qualcosa di straordinario – cosa che Alpha-Waymond ha fatto, vedendo oltre ciò che lei vedeva in se stessa – per renderla la scelta perfetta per aiutare il multiverso e riportare l’equilibrio perduto.

Perché Jobu Tupaki ha creato il bagel “Everything”

Il bagel è una metafora nichilista della modernità

Tra tutti i personaggi di Everything Everywhere All At Once, Jobu Tupaki è il più tragico. È la versione Alphaverse di Joy, la cui madre, anch’essa Evelyn, l’ha spinta troppo a fondo per attingere al multiverso. Ha saltato così tanto da versetto che qualcosa nella sua mente si è frantumato, con Jobu Tupaki che ha sperimentato l’intero multiverso contemporaneamente. Questo ha portato Jobu Tupaki a essere in grado di incarnare qualsiasi versione di Joy senza dover eseguire nessuno dei trucchi Alphaverse che gli altri dovevano fare per saltare da un versetto all’altro.

Questa è una metafora diretta della natura opprimente della società moderna, dove così tante cose – eventi globali, social media, questioni sociali e difficoltà della vita personale – richiedono attenzione. La mente di Jobu Tupaki è divisa in questo modo, tirata in così tante direzioni diverse al punto da diventare troppo. Jobu Tupaki non aveva nulla da perdere dopo quello, sentendo il peso del multiverso che la opprimeva, così decise di vedere cosa sarebbe successo se avesse gettato esperienze, pensieri e praticamente tutto ciò che le veniva in mente su un bagel.

Jobu Tupaki voleva scoprire cosa sarebbe successo se tutto il caos fosse stato in un unico posto, soprattutto perché avrebbe potuto sperimentarlo tutto in una volta. Ciò che Jobu Tupkai ha scoperto alla fine è che, nonostante l’intero multiverso e tutto ciò che conteneva, niente aveva davvero importanza. È per questo che voleva soccombere al potere del bagel “everything”, che la attirava verso il suo vuoto. Una parte importante del viaggio di Jobu Tapaki è stata imparare che c’è ancora speranza e che, anche se nulla ha importanza, ci sono alcune cose, come il rapporto madre-figlia, per cui vale ancora la pena lottare.

Il vero significato del finale di Everything Everywhere All At Once

Il finale di EEAAO riguarda le relazioni umane che danno uno scopo alla vita

Il finale di Everything Everywhere All at Once vede Evelyn cercare di fare ammenda con Joy, che è stanca di cercare di compiacere sua madre. Evelyn ha vissuto un momento importante quando ha affrontato suo padre riguardo alla relazione di Joy con la sua ragazza, ma è stato un momento nato dal bisogno di Evelyn di sfidare suo padre. Joy, sentendosi incapace di soddisfare le aspettative di sua madre, crolla, ed è solo allora che Evelyn si rende conto che, se non altro, il rapporto che ha con sua figlia, per quanto teso e complicato possa essere, conta più di ogni altra cosa. Il multiverso di Everything Everywhere All at Once si basa sulla dinamica stratificata tra un genitore e il proprio figlio.

Evelyn e Joy provano molto dolore a causa dei loro rapporti familiari, ma provano anche molto amore. Quando Evelyn rivela di voler stare sempre con Joy, indipendentemente da dove si trovino, è l’inizio di un processo di guarigione per entrambi i personaggi dal dolore inflitto in precedenza. Questa è la chiave per superare i traumi di entrambi e rompere il ciclo generazionale che causa una frattura tra genitori e figli. Al centro del film c’è il messaggio che la famiglia è importante, purché si sia disposti ad ascoltare e ad affrontare le cose con cuore aperto.

Oltre ad affrontare il trauma familiare, il film esplora come una persona possa essere intrappolata tra tante aspettative, percezioni e il costante bombardamento di cose nella vita che richiedono tanta attenzione. È anche una riflessione sulla società e su quanto l’era digitale abbia cambiato il modo in cui le persone consumano praticamente tutto.

Jobu Tupaki ha accesso a innumerevoli versioni di se stessa e al multiverso in generale, e l’afflusso di informazioni era così intenso e faticoso per la mente che non riusciva più a sopportarlo.

Come suggerisce il finale di Everything Everywhere All at Once, si può iniziare a pensare che nulla abbia davvero importanza. Joy ed Evelyn avevano bisogno di allontanarsi dalle pressioni del mondo e rendersi conto che entrambe, nonostante tutti gli ostacoli, alla fine ne valevano la pena. Nei momenti di difficoltà e oscurità, si può ancora trovare la speranza.

Come Evelyn è cambiata grazie al finale di EEAAO — Secondo Michelle Yeoh

L’attrice che ha interpretato Evelyn ha portato tutta la sua esperienza di vita nel ruolo

Le recensioni positive del finale di Everything Everywhere All at Once sono dovute al fatto che è ricco di sfaccettature e significati — e l’attrice Michelle Yeoh lo ha affrontato senza sforzo. Infatti, la performance della Yeoh nei panni della stanca Evelyn è stata così forte da valerle il Golden Globe come Miglior Attrice (categoria Musical/Commedia) e un rivoluzionario Oscar come Miglior Attrice nel 2023. Ciò è particolarmente impressionante dato che la Yeoh non interpretava un solo ruolo, ma tutte le versioni di Evelyn nel multiverso dei Daniels. Affrontare qualcosa di così complesso non è un’impresa facile, e la performance della Yeoh è stata allo stesso tempo accattivante in tutti i suoi difetti e stimolante di fronte alle sue difficoltà.

Ci vuole una figura forte per poter incarnare un personaggio che deve esplorare e abbracciare ogni intricato dettaglio di sé stesso e delle proprie scelte, e la Yeoh ovviamente lo ha fatto alla perfezione. Senza dubbio uno dei motivi del successo record al botteghino di Everything Everywhere All at Once, l’attrice Michelle Yeoh si è aperta in un’intervista (tramite Vanity Fair) sul ruolo e sui temi generali del film. Fin dall’inizio, Yeoh ammette: “Credo che i miei 40 anni di esperienza siano stati come una lunga prova generale per questo film”. Yeoh ha studiato a fondo il personaggio prima di affrontare il film, cambiando persino il modo di camminare di Evelyn per esprimere esternamente i suoi sentimenti sulla vita.

L’attrice ha anche riflettuto molto sull’aspetto di Evelyn, cercando di mostrare al meglio aspetti come il fatto che il personaggio vive alla giornata o aggiungendo ciocche grigie ai capelli per rappresentare visivamente lo stress familiare e finanziario a cui Evelyn è chiaramente sottoposta. Detto questo, al centro del film c’è la discussione sul trauma generazionale e sul rapporto madre-figlia. Everything Everywhere All at Once non è la prima volta che Michelle Yeoh interpreta una madre disapprovante, dato che ha già interpretato il ruolo di Eleanor Young in Crazy Rich Asians.

In particolare, il successo al botteghino di Crazy Rich Asians e Everything Everywhere All At Once parla da sé. Detto questo, a differenza di Crazy Rich Asians, i temi che circondano il rapporto madre-figlia presenti in Everything Everywhere All at Once, come discute Yeoh con Vanity Fair, sono problemi che sfidano i confini culturali (ed economici) e possono essere identificabili da chiunque.

Sebbene il finale di Everything Everywhere All at Once non risolva in modo definitivo il rapporto tra Joy ed Evelyn, c’è un pezzo del puzzle che è chiaro a Yeoh: “È come se dovessimo fare un passo indietro e dire: ‘Vogliamo esserci l’una per l’altra. Non sappiamo ancora come esprimerlo, ma non rinunciamo l’una all’altra’”.