Cosa succede a Jobu Tupaki dopo Everything Everywhere All At Once

Il finale di Everything Everywhere All At Once non chiarisce in modo esplicito cosa succede a Jobu Tupaki, né se la figlia di Evelyn sia davvero tornata ad essere semplicemente Joy. Interpretando i rispettivi ruoli di ogni versione di Evelyn e Joy Wang nel multiverso, Michelle Yeoh e Stephanie Hsu sono state entrambe nominate agli Oscar, con il film che ha ottenuto un totale di 11 nomination. Il meritato riconoscimento riflette il modo in cui il cast e la troupe di Everything Everywhere All At Once sono riusciti a realizzare questa storia unica, fantascientifica e assurda sulla famiglia, l’amore e il significato della vita, lasciando comunque al pubblico domande e misteri su cui riflettere.

Tra questi c’è il destino di Everything Everywhere All At Once villain Jobu Tupaki, la versione Alpha-Verse della figlia di Evelyn, Joy. Dopo che Evelyn e Joy hanno risolto i loro problemi attraverso un confronto tra tutte le versioni di se stesse nel multiverso, Jobu Tupaki è stata vista per l’ultima volta mentre Evelyn le impediva di eseguire il suo piano per porre fine all’insignificanza di tutta l’esistenza.

Tuttavia, dopo che Evelyn e la famiglia di Joy si sono completamente riconciliate, non è chiaro cosa succeda a Jobu Tupaki. Ecco tutto ciò che gli spettatori devono sapere sul destino di Jobu Tupaki nel finale di Everything Everywhere All At Once.

Prime Joy e Jobu Tupaki potrebbero essersi fusi

Durante uno dei primi scontri tra Evelyn e Jobu Tupaki, la cattiva mostra il suo potere e dice di essere ogni versione di Joy, sottintendendo che non c’è una differenza sostanziale tra Joy e Jobu Tupaki. In effetti, durante tutto il film viene suggerito che lo stesso vale per ogni persona, anche per i residenti dell’Alpha-Verse di Everything Everywhere All At Once. Ciò è anche coerente con il funzionamento del salto tra i versi. Come spiegato dalla versione Alpha-Verse del marito di Evelyn, Waymond (Ke Huy Quan), non importa quanto potente sia una persona, in qualsiasi universo alternativo può accedere solo alla propria coscienza.

In realtà, è proprio l’assoluta insignificanza dell’essere Everything Everywhere All At Once che spinge Jobu Tupaki a cercare di distruggere il multiverso con il bagel tutto in primo luogo. Il film non mostra cosa sia successo a Jobu Tupaki dopo lo scontro finale tra Evelyn e Joy perché non era necessario.

Mentre coloro che provengono dall’Alpha-Verse sono considerati il meglio del meglio, Joy è un’estensione di Jobu Tupaki tanto quanto il cattivo lo è di Joy. Alla fine, è ragionevole supporre che si siano completamente fusi, soprattutto dopo che Evelyn ha aiutato Joy a trovare un po’ di catarsi e pace mentale per ogni versione di se stessa.

Everything Everywhere All At Once suggerisce il ritorno di Prime Joy

Non più armata del bagel né vestita in modo elegante come Jobu Tupaki, Prime Universe Joy sembra essere tornata completamente se stessa nel finale, senza tracce visibili dell’influenza del cattivo. Oltre a vestirsi più come una normale adolescente, altri indizi rivelatori del ritorno di Prime Joy includono non solo la presenza della sua ragazza, ma anche il fatto che la loro relazione sia stata apertamente accettata dal nonno Gong Gong Wang (James Hong), sebbene attraverso l’intervento inizialmente sgradito di Evelyn. Alla fine, Joy aiuta persino l’intera famiglia a risolvere i propri problemi fiscali e incontra Deirdre Beaubeirdra (Jamie Lee Curtis) nel mezzo.

Jobu Tupaki non si abbasserebbe mai a trovare soddisfazione nella banalità della vita normale, quindi tutti gli indizi indicano che Prime Joy ha il pieno controllo di sé stessa. Everything Everywhere All At Once termina con Joy che si riconcilia non solo con Evelyn, ma con tutta la sua famiglia, il che è una prova più che sufficiente per concludere che nelle scene finali del film è Prime Joy e non Jobu Tupaki. Vedendo la saggezza nella visione di Evelyn di trovare un significato nella totale insignificanza del multiverso, Joy è contenta di essere semplicemente se stessa, almeno per ora.

Infatti, anche se Prime Joy potrebbe essere tornata, la realtà è che Jobu Tupaki può riprendere il controllo in qualsiasi momento in futuro. Questo a causa della natura e dello scopo narrativo della relazione tra Joy e Jobu Tupaki nel film. Inoltre, ciò sottolinea anche il significato più profondo dietro le motivazioni dei personaggi che provengono dall’Alpha-Verse.

Se Prime Joy ritorna, dov’è Jobu Tupaki?

Come suggerisce il titolo, Jobu Tupaki, come Joy, rimane Everything Everywhere All At Once. È importante capire che le Everything Everywhere All At Once‘s assurde battute, gli elementi fantascientifici e l’intenso dramma multiversale sono allegorie volte a svelare le complesse relazioni tra Evelyn, Joy, Waymond e Gong Gong e il modo in cui la loro famiglia elabora il trauma intergenerazionale.

Mentre Waymond dell’Alpha-Verse rappresenta la potenziale competenza e saggezza che si possono acquisire vivendo una vita piena e senza rimpianti, Joy dell’Alpha-Verse o Jobu Tupaki è l’altra faccia della medaglia: i pericoli di soccombere al nichilismo dopo aver raggiunto ogni possibile obiettivo personale.

Senza Jobu Tupaki, l’Alpha-Verse o gli elementi multiversali di Everything Everywhere All At Once, la storia della famiglia Wang sarebbe un racconto autonomo di amore, guarigione e accettazione. In combinazione con questi elementi simbolici che rivelano ulteriormente i conflitti interni di ciascun personaggio, i loro rimpianti di una vita, le loro speranze e i loro sogni, gli spettatori possono vedere molto di più e comprendere meglio perché la famiglia Wang è così com’è. Interpretando versioni multiple e alternative di se stessi, il cast di Everything Everywhere All At Once è in grado di rivelare più facilmente gli aspetti rilevanti e le motivazioni dei rispettivi personaggi nella trama principale o nell’universo primario.

Il fatto che Everything Everywhere All At Once finisca con Joy al comando non significa che Jobu Tupaki sia scomparsa: lei rimane un aspetto di Joy che può emergere in qualsiasi momento, il che non è necessariamente una cosa negativa. Jobu Tupaki è un monito contro l’indulgenza nei confronti degli impulsi nichilisti e, in ultima analisi, egoistici e autodistruttivi, ma è anche il lato più esperto, creativo e ben vestito di Joy. In effetti, Jobu Tupaki e Joy sono la stessa persona, e sta a loro decidere se continuare a usare i loro doni per la creazione o per la distruzione totale della loro famiglia e del multiverso, sottolineando il vero significato di Everything Everywhere All At Once.