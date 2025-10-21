Everything Everywhere All At Once: la spiegazione del multiverso

Il multiverso di Everything Everywhere All at Once spicca in qualche modo in un’epoca in cui i multiversi sono diventati fin troppo comuni. Scritto e diretto da Dan Kwan e Daniel Scheinert (noti collettivamente come i Daniels), il film approfondisce il concetto di multiverso, scatenando il caos sulla sua ignara protagonista e sconvolgendo il suo mondo. L’avventura fantascientifica è stata elogiata dalla critica per la sua trama, i suoi personaggi e la sua rappresentazione visiva di come potrebbero essere i multiversi. Infatti, Michelle Yeoh ha vinto il Golden Globe 2023 come migliore attrice in un film commedia o musicale per il suo ruolo da protagonista come Evelyn Wang in Everything Everywhere All At Once, mentre Ke Huy Quan ha ottenuto la sua prima nomination come migliore attore in un film.

Everything Everywhere All at Once ha vinto due premi ai Golden Globe 2023 ed è stato nominato per molti altri, a sottolineare l’efficacia e l’unicità con cui affronta il multiverso, un concetto che è stato trattato in una miriade di media. Il concetto stesso si basa su un’ipotesi: che esistano più universi contemporaneamente, ciascuno dei quali è composto dagli stessi elementi che compongono il nostro mondo.

La teoria del multiverso ha messo radici nelle opere di fantascienza, con film, serie TV e fumetti che attingono al concetto per creare le proprie regole e variazioni sui multiversi immaginari. Everything Everywhere All at Once pone il multiverso al centro della sua storia su Evelyn Wang, una donna cinese-americana che viene scelta per salvare il multiverso dalla potenziale distruzione grazie alla doppelgänger di sua figlia, Jobu Tupaki (Stephanie Hsu). La versione del multiverso del film ha molte regole proprie e introduce alcuni modi affascinanti per consentire ai suoi personaggi di spostarsi da un piano dell’esistenza all’altro.

Spiegazione dell’Alpha-Verse di Everything Everywhere All At Once

Nel multiverso di Everything Everywhere All at Once, l’Alpha-Verse è il fiore all’occhiello. Gli abitanti dell’Alpha-Verse sono quelli che conoscono meglio il multiverso, le sue regole e come attingere a ciascuno di essi, perché sono stati i primi a scoprirne l’esistenza. Fondamentalmente, l’Alpha-Verse è stato il primo a sviluppare la tecnologia per tracciare la direzione degli altri universi, nonché la capacità di attingere mentalmente alle altre parti del multiverso. È possibile che l’Alpha-Verse fosse l’universo originale prima che avvenissero tutte le altre divisioni, in modo simile alla Sacred Timeline dell’MCU. Dopotutto, ogni universo parallelo viene creato dopo che qualcuno ha preso una decisione che poi si ramifica, quindi è probabile che l’Alpha-Verse sia uno degli universi più antichi.

La loro tecnologia è stata creata, tuttavia, per tracciare, osservare e conoscere il multiverso senza interferire con il suo equilibrio. L’origine dell’Alpha-Verse in Everything Everywhere All at Once offre una spiegazione migliore del perché sia l’universo principale tra i tanti. Nei fumetti Marvel e DC, invece, il sistema multiverso è numerato e non viene fornita alcuna motivazione sul perché gli universi principali, come Earth-Prime della DC, siano quelli primari. In effetti, i Daniels hanno realizzato un film che permette al pubblico di comprendere il processo mentale alla base dell’Alpha-Verse e perché è considerato l’universo primario. Questo è uno dei motivi per cui Everything Everywhere All At Once è considerato uno dei migliori film di fantascienza del 2022.

Come funziona il multiverso di Everything Everywhere All At Once

Il multiverso di Everything Everywhere All At Once, come in ogni buona avventura fantascientifica, è governato da regole particolari. Everything Everywhere All at Once può avere un multiverso esteso, ma i personaggi non possono fare tutto ciò che vogliono a loro piacimento. Con l’uso della tecnologia Alpha-Verse, le persone sono in grado di saltare da un universo all’altro, ma non è esattamente come sembra. Waymond di Alpha-Verse, ad esempio, non può semplicemente saltare da un universo all’altro tramite teletrasporto, né può fisicamente passare da un multiverso all’altro a suo piacimento. Piuttosto, il salto tra i versi è la capacità di attingere alla coscienza di un doppelgänger proveniente da un altro universo parallelo e di assumerne il controllo per un breve periodo di tempo. Questo avviene senza che l’altra persona se ne renda conto, motivo per cui Waymond non ricorda nulla dopo che la sua controparte Alpha-Verse ha abbandonato la sua coscienza ed è tornata nella propria.

Questo è simile al dreamwalking di Scarlet Witch e Doctor Strange in varianti di altri universi e, proprio come il dreamwalking, il salto tra i versi nel multiverso di Everything Everywhere All At Once richiede un certo sforzo. I saltatori di versi devono trovare un modo per lanciare la loro mente attraverso il multiverso e nella coscienza di cui hanno bisogno in quel momento. La tecnologia dell’Alpha-Verse calcola con precisione ciò che è necessario; di solito, il saltatore di versi deve fare qualcosa di abbastanza strano e ridicolo per riuscirci. Dichiarare il proprio amore al nemico o infilarsi un oggetto appuntito nel sedere sono solo alcune delle strane situazioni in cui si trovano i personaggi. Inoltre, Evelyn, Alpha-Verse Waymond, Everything Everywhere All At Once il cattivo Jobu Tupaki, così come altri personaggi, devono aspettare che i loro dispositivi per il salto tra i versi, simili a cuffie, diventino verdi prima di poter saltare, per garantire un ingresso completo e sicuro nella coscienza del doppelgänger. Altrimenti, come Evelyn ha capito rapidamente, il salto tra i versi sconvolgerà la sua mente e confonderà i confini tra ogni salto.

Perché Joy ed Evelyn sono state in grado di accedere a così tanti universi

Alpha-Verse Joy è la prima a poter accedere al multiverso a piacimento perché Alpha-Verse Evelyn ha spinto sua figlia a sperimentare il salto tra i versi. Quando la situazione è diventata insostenibile, la mente di Alpha-Verse Joy (o Jobu Tapaki) non è riuscita a guarire tra un salto e l’altro e ha diviso la sua coscienza nel multiverso, permettendole di saltare tra i versi a piacimento e di attingere contemporaneamente alle menti dei suoi doppelgänger. La mente di Evelyn è tornata alla normalità alla fine di Everything Everywhere All At Once. Dopo aver saltato così spesso da un universo all’altro, senza essere completamente pronta e senza permettere alla sua mente di riprendersi dai salti precedenti, anche la coscienza di Evelyn si è divisa mentre attingeva a tutte le versioni di se stessa nel multiverso.

Come il multiverso di Everything Everywhere All At Once si confronta con quello di Marvel e DC

Il multiverso è un concetto che è stato esplorato in diversi media, tra cui fumetti, programmi televisivi e altri film. La serie animata Rick and Morty ha affrontato il tema del multiverso, mostrando i suoi personaggi principali interagire con diverse versioni di se stessi. Anche Spider-Man: Into the Spider-Verse ha esplorato con successo un piano multiversale che ha visto il suo protagonista, Miles Morales, interagire con varie iterazioni del suo alter ego supereroistico. Più recentemente, Spider-Man: No Way Home ha aperto le porte al multiverso dopo che l’incantesimo di Doctor Strange è andato storto, portando diversi cattivi che conoscevano l’identità di Spider-Man. Nel mondo dei fumetti, come tipicamente accade anche nelle loro controparti live-action, non tutti gli universi hanno una serie di doppelgänger. Un’altra terra potrebbe essere proprio questo, un’altra terra, con persone diverse e un’estetica diversa, ma tutte esistenti all’interno della stessa bolla.

Ciò che distingue il multiverso di Everything Everywhere All at Once dai tipici film di supereroi/fantascienza è la spiegazione alla base della sua esistenza. Il mondo nel film è principalmente causa ed effetto. Ogni mondo parallelo è uguale sotto molti aspetti, ma ogni volta che qualcuno fa una scelta che devia da una certa traiettoria si forma un nuovo universo. Kung Fu Evelyn è diventata un’attrice perché ha scelto di non lasciare i suoi genitori per sposare Waymond; l’universo degli hot dog esiste a causa di un cambiamento evolutivo nel passato dell’umanità. Questo è uno dei motivi principali per cui il multiverso di Everything Everywhere All At Once è senza dubbio migliore sia dell’MCU che del DCEU. Non è che i vari mondi del multiverso esistano separatamente o siano specchi esatti, ma sono tutti nati in connessione con un mondo precedente. Inoltre continua a crescere, come un albero e i suoi rami, collegati tra loro dalle radici. Questo conferisce a Everything Everywhere All at Once una visione unica, poiché guarda al multiverso e alle sue molteplici sfaccettature con occhi nuovi.

Everything Everywhere All At Once era solo una parodia della fantascienza popolare?

Anche se a prima vista potrebbe sembrare che il multiverso di Everything Everywhere All at Once sia una satira dell’ossessione della fantascienza e del fantasy popolari per l’idea dei multiversi, in realtà non è inteso come una parodia. Insieme a Rick and Morty, The Witcher, e ai film Marvel e DC, Everything Everywhere All At Once fa parte di un’ondata di media contemporanei che utilizzano il concetto di multiverso come espediente narrativo. Tuttavia, rispetto a tutti questi altri film e serie TV, Everything Everywhere All At Once ha un significato più profondo perché è un film girato in un’unica ripresa e a basso budget che riesce in qualche modo a realizzare l’esplorazione più avvincente del multiverso nella storia recente.

Sebbene l’umorismo alla base del film lo faccia sembrare una parodia, Everything Everywhere All At Once è un film serio sulla ricerca di un significato nella vasta insignificanza delle infinite possibilità del multiverso. In definitiva, il film si distingue nella fantascienza/fantasy contemporanea perché utilizza abilmente l’idea dei multiversi per creare una storia divertente ma sincera che arriva al cuore del motivo per cui scienziati e filosofi hanno concepito l’idea del multiverso in primo luogo: la ricerca infinita dell’umanità del significato della vita. In effetti, Everything Everywhere All At Once non è una parodia del multiverso/linee temporali alternative dell’MCU o di qualsiasi altra popolare storia multiversale mainstream, ma i generi supereroistico e fantascientifico possono sicuramente imparare qualcosa dal modo in cui i Daniels hanno utilizzato il multiverso per raccontare una storia in cui ogni famiglia può identificarsi.