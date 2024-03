Con il film Fatale – Doppio inganno, il regista Deon Taylor (noto per il suo lavoro su film thriller come L’intruso, Supremacy e La legge dei più forti) ha esplorato gli aspetti più orrorifici dell’amore e di ciò che in suo nome si è capaci di compiere, specialmente quando per determinati individui si manifesta l’impossibilità di avere per sé la persona amata. Nel caso di questo film, l’amore in questione è quello tra una madre e una figlia, il cui racconto si mescola con una vicenda di tradimento, portando il tutto a conseguenze estreme. Un tema, quello della follia che corrompe l’amore, che si snoda dunque all’interno del film attraverso più sfumature.

Realizzato nel 2018 ma pronto per la distribuzione solo nel 2020, Fatale – Doppio inganno è naturalmente andato incontro alla pandemia di Covid-19, subendo ritardi e venendo rilasciato in Italia direttamente su piattaforma. Cosa che ne ha ovviamente diminuito l’impatto e la popolarità. Il suo arrivo ora nel catalogo di Netflix gli sta dando però l’occasione di riscattarsi, incontrando un pubblico amante di questa tipologia di thriller. Da qualche giorno, il film è infatti presente nella Top 10 dei film più visti in Italia sulla piattaforma, merito della sua trama che evoca emozioni forti e di un cast capitanato dalla premio Oscar Hilary Swank.

Fatale – Doppio inganno è dunque un titolo da non lasciarsi sfuggire, che tra colpi di scena, inganni, trappole e follie varie, offre un valido intrattenimento per chi è in cerca di una visione spensierata ma non banale. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a . Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla spiegazione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Fatale – Doppio inganno

Protagonista del film è Derrick Tyler, il quale gestisce un’agenzia sportiva con il suo amico Rafe ed è sposato con Tracie. L’uomo, però, ha dei suoi sospetti sulla fedeltà di sua moglie e, pur senza prove, viene incoraggiato da Rafe a vendicarsi trascorrendo la notte con un’altra notte. Così Derrick finisce per conoscere Valerie, scoprendo solo in seguito che si tratta di una detective. Quando poi Rafe e Tracie vengono ritovati morti, sarà proprio Val ad occuparsi del caso, coinvolgendo Derrick in un’indagine che avrà sempre più l’aspetto di una trappola, dalla quale Derrick dovrà riuscire a liberarsi.

Ad interpretare Valerie vi è la due volte premio Oscar Hilary Swank, celebre per i film Boys Don’t Cry e, in particolare, Million Dollar Baby. Accanto a lei, nel ruolo di Derrick Tyler vi è invce l’attore Michael Ealy, visto nei film 2 Fast 2 Furious e L’intruso, ma anche nelle serie Sleeper Cell e The Following. L’attrice Damaris Lewis è invece la moglie di Derrick, Tracie, mentre l’attore Mike Colter è l’amico Rafe Grimes. Anche lui ha recitato in Million Dollar Baby, dove ha interpretato il pugile Big Willie Little. Completano poi il cast Danny Pino nel ruolo di Carter Haywood e Tyrin Turner in quelli di Tyrin Abenathy, il cugino di Derrick.

La spiegazione del finale del film

Nel corso del film scopriamo che Valerie è solita pedinare l’ex marito, il politico locale Carter Heywood, che ha presentato un’ordinanza restrittiva contro di lei dopo che ha lasciato la sua arma di ordinanza incustodita mentre era ubriaca e la loro figlia, Haley, si è accidentalmente sparata, rimanendo paralizzata su una sedia a rotelle. Valerie è stata anche privata dei diritti di custodia e cerca disperatamente di riavere sua figlia, sperando che uno scandalo di corruzione in cui Carter è coinvolto possa giocare a favore. Tuttavia, Carter fa ben presto capire a Valerie che può manipolare i tribunali a suo favore e che lei non rivedrà dunque mai più Haley.

Portata alla follia da questa possibilità, Valerie decide di uccidere Tracie e Rafe, ma anche Tyrin, cugino di Derrick, con l’obiettivo di poter ricattare quest’ultimo. Arrestato con l’accusa di aver ucciso la moglie e il suo amico, Derrick potrebbe evitare la prigione facendo cadere le accuse su Tyrin. In cambio, dovrebbe ricambiare il “favore” uccidendo Carter. Disperato, Derrick accetta il ricatto e avvicina Carter mentre questi fa jogging. Inizialmente egli tenta semplicemente di avvertirlo, ma ben presto nasce una lotta tra i due e Carter viene accidentalmente colpito a morte. A quel punto, è tempo di un nuovo confronto per Derrick e Valerie.

Quest’ultima ammette finalmente di aver commesso gli omicidi e di essere pronta ad uccidere chiunque le impedisca di stare con Haley. Tra i due nasce dunque uno scontro, da cui escono entrambi feriti. Valerie riesce a pugnalare gravemente Derrick, ma lui le spara. Mentre lei muore, Derrick le rivela di aver registrato la sua confessione e che la farà ascoltare alla polizia in arrivo. Si conclude dunque così un film che ragiona sulla follia scaturita dall’amore – in questo caso materno -, che non porta però nessun lieto fine ma solo dolore e morte. Ad uscirne vittime sono in particolare Derrick, che ha perso tutto, e Haley, ora orfana, il cui destino rimane incerto.

Il trailer di Fatale – Doppio inganno e dove vedere il film in streaming

È possibile fruire di Fatale – Doppio inganno grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Apple TV, Prime Video e Netflix. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video.