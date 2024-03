Zack Snyder ha rivelato che la sua nuova “major” partner, Netflix, ha rifiutato la sua prima idea e proposta per una serie televisiva perché lo streamer credeva che fosse troppo controversa.

Zack Snyder ha fatto la rivelazione nel podcast The Joe Rogan Experience, dove ha discusso, tra le altre cose, del suo desiderio di portare il romanzo del 1943 The Fountainhead sul piccolo schermo.

“Ho proposto a [Netflix] 1943 The Fountainhead. Nessuno vuole farcela “, ha detto. Il libro dell’autrice russo-americana Ayn Rand parla di un architetto che rifiuta gli standard e le pressioni convenzionali. Snyder ha rivelato perché Netflix ha rifiutato la sua proposta, affermando: “Sì, sì, ne abbiamo parlato molto. Voglio dire, nessuno vuole Fountainhead , ma è quello che volevo fare. Ho proposto loro Fountainhead perché ho scritto questo super adattamento di quel libro. Penso che sarebbe fantastico, ma nessuno vuole realizzarlo perché pensano che sia un tabù. Ayn Rand è un tabù.”

Il regista di Rebel Moon che ha svelato proprio ieri il trailer della seconda partedella sua saga Netflix Rebel Moon – Parte 2: La sfregiatrice, ha spiegato perché Ayn Rand e il suo libro erano così controversi, svelando perché amava Fountainhead e cosa pensava rappresentasse.

“È un tabù tra l’intelligencia perché pensano che sia fascista e pensano che il libro sia un pezzo di propaganda fascista“, ha detto il regista. “Non è per questo che mi piace il libro. Si dà il caso che mi piaccia perché, per me, è un commento diretto alla realizzazione di un film, giusto? Un film su un architetto che non vuole realizzare gli edifici che tutti vogliono che facciano e sulla lotta fa di tutto per far sì che gli edifici siano realizzati nel modo in cui vuole realizzarli. Naturalmente, questo mi piace. Sono sicuro che a molti registi non piace Fountainhead , ma penso semplicemente che la dice lunga.”

Rebel Moon – Parte 2: La sfregiatrice di Netflix sarà presentato in anteprima il 19 aprile 2024.

La trama di Rebel Moon – Parte 2: La sfregiatrice

Kora e i suoi alleati si preparano a sacrificare tutto al fianco del coraggioso popolo di Veldt, per difendere il villaggio dove una volta regnava la pace e diventato nel tempo patria per coloro che hanno perso la propria lotta contro il Mondo Madre. Alla vigilia della battaglia, i guerrieri devono affrontare le realtà dei loro passati, rivelando il vero motivo per cui sono pronti a tutto per di sconfiggere le forze del male. Quando poi il Regno si abbatterà con tutta la sua forza sulla nascente ribellione, si stringeranno legami indissolubili, emergeranno eroi e nasceranno leggende.