Halloween Ends: la spiegazione del finale del film

Il finale catartico di Halloween Ends (qui la recensione) conclude la trilogia reboot della saga, riservando a Michael Myers un destino inquietante mentre Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) finalmente lascia morire il proprio male interiore. Il film è ambientato quattro anni dopo la fine di Halloween Kills, con Laurie e Allyson che vivono insieme mentre cercano di superare il dolore e il trauma causati dall’ultima furia omicida di Michael. Nel frattempo, Allyson intraprende una relazione con Corey Cunningham, il nuovo emarginato della città di Haddonfield, accusato di aver ucciso il ragazzo a cui faceva da babysitter tre anni prima.

Mentre altre tragedie colpiscono in assenza di Michael, Halloween Ends posiziona Corey come il nuovo Boogeyman e pone una domanda significativa sul franchise: il male è innato o viene creato? Michael Myers è rimasto nascosto negli ultimi quattro anni, ma il Boogeyman originale finalmente ritorna in Halloween Ends quando Corey viene gettato da un ponte da un gruppo di bulli. Michael trascina Corey nella sua tana nelle ombre delle fogne, con l’intenzione di ucciderlo, ma poi guarda Corey negli occhi e vede il suo crimine passato.

Il nuovo personaggio di Halloween Ends, Corey, si trasforma quindi in una persona completamente nuova prima di intraprendere una serie di omicidi, che crea un’altra frattura tra Laurie e Allyson. Tuttavia, Laurie e Allyson si riuniscono per porre finalmente fine al male a Haddonfield, collaborando per uccidere Michael Myers e mettere fine al loro dolore e al loro trauma. Mentre il finale del film chiarisce l’immortalità del male nella serie, sembra che il Boogeyman di Laurie Strode sia effettivamente scomparso.

Cosa succede alla fine di Halloween Ends

L’atto finale di Halloween Ends si svolge nella notte di Halloween, quando Corey indossa la maschera di Michael Myers e procede all’omicidio dei residenti di Haddonfield che in precedenza lo avevano terrorizzato. Nel frattempo, Laurie Strode denuncia il proprio suicidio alla polizia per attirare Corey a casa sua, dove il personaggio di Jamie Lee Curtis in Halloween spara al nuovo Boogeyman facendolo cadere dalle scale. Ovviamente Corey non muore, ma si pugnala alla gola per incastrare Laurie per il suo omicidio, ragionando che se lui non può avere Allyson, nessuno potrà averla.

Allyson arriva e continua a incolpare Laurie per le azioni di Michael Myers, ripetendo che Laurie potrebbe essere il male che attira l’assassino. In un’altra finta morte, Corey sopravvive alla ferita da taglio autoinflitta prima di essere ucciso da Michael, che arriva per recuperare la sua maschera. Laurie lotta quindi con Michael prima di riuscire a immobilizzarlo, bloccandogli le mani con dei coltelli sul bancone della cucina e poi gettandogli il frigorifero sulle gambe. Lentamente, Allyson aiuta Laurie a uccidere il mortale Michael Myers, con Laurie che gli taglia la gola e i polsi in modo che sanguini fino alla morte.

Dopo l’arrivo di Frank e della polizia, la città di Haddonfield si riunisce ritualmente alla discarica mentre Laurie getta il corpo di Michael in un trituratore industriale, assicurandosi che il suo terrore sia finalmente giunto al termine. Halloween Ends si conclude poi con Allyson che lascia Haddonfield e Laurie che finisce il suo libro di memorie, spiegando che “il male non muore, cambia forma” – un cenno al fatto che Michael Myers era originariamente chiamato “La forma”.

Perché Corey si è trasformato in Michael Myers

In linea con la valutazione di Laurie secondo cui il male cambia semplicemente forma, Corey che indossa la maschera di Michael Myers, l’abito da meccanico e la personalità minacciosa aveva lo scopo di esprimere che “Michael Myers” è davvero la personificazione del male. Non importa se “la forma” si chiama Michael Myers o Corey Cunningham, è la forma assunta da una figura completamente consumata dal male. Michael di Halloween Ends, in quanto essenza del male, ha visto del potenziale in Corey quando lo ha guardato negli occhi.

Michael era più vecchio e più debole quando Laurie ha iniziato a lasciarsi alle spalle il passato e a superare il dolore e il trauma, il che significava che aveva bisogno di una nuova forma, più giovane, per nutrirsi di qualcun altro. Corey ha avuto l’opportunità di condurre una vita relativamente normale con Allyson, ma è stato consumato dal male che era in lui e dall’isteria esterna della città che lo ha etichettato come un mostro. Alla fine questa rabbia ha avuto la meglio, trasformandolo in un nuovo adepto del male.

Perché Laurie è finalmente riuscita a uccidere Michael in Halloween Ends

Laurie Strode ha cercato di uccidere Michael Myers in innumerevoli occasioni dal film originale Halloween del 1978, e finalmente ci riesce in Halloween Ends. Michael era la personificazione della sua paura, del suo dolore e del suo trauma che la consumavano, quindi finché non fosse riuscita a liberarsi di questo male, Michael non sarebbe mai morto. Laurie aveva anche trascorso gli ultimi anni subendo le accuse per le violenze di Michael, poiché gli abitanti di Haddonfield sostenevano che fosse lei a invitare Michael a tornare solo per uccidere e distruggere chi le stava intorno.

Se Michael non fosse mai morto, Haddonfield avrebbe avuto bisogno di un altro capro espiatorio tangibile, e Laurie Strode, sopravvissuta, era la perfetta emarginata. Proprio come la rappresentazione di Haddonfield in Halloween Ends rivela che la città ha creato un nuovo Michael in Corey Cunningham, la gente stava facendo lo stesso con Laurie. Sebbene sia assurdo incolpare Laurie per i terribili omicidi di Michael, la sua presunta colpevolezza vuole rappresentare il fatto che Laurie, completamente consumata dalla paura e dal trauma, non sta danneggiando solo se stessa, ma anche tutti quelli che la circondano.

La paura di Laurie le è costata innumerevoli relazioni e opportunità nella vita, che alla fine hanno danneggiato sua figlia, suo genero, i suoi amici e i suoi vicini. Una volta che Laurie è stata in grado di affrontare i propri mali causati dalle azioni vili di Michael, il potere coinvolgente dell’influenza di Michael ha potuto essere spazzato via da Haddonfield. Laurie è ora in grado di vivere la propria vita senza i vincoli del male di Michael, con il finale di Halloween Ends che accenna persino alla sua romantica storia d’amore con Frank Hawkins.

Perché Laurie sopravvive al finale di Halloween Ends

Halloween ha posizionato Laurie e Michael come una diade in cui ciascuno influenza l’altro; Michael è sopravvissuto grazie alla paura di Laurie, quindi la chiamata “suicida” non era del tutto inaccurata. Il fatto che Laurie abbia tagliato i polsi di Michael è stato un modo per uccidere quella parte di sé completamente guidata e consumata dalla paura che lui le aveva causato, dando vita a una nuova Laurie nel finale di Halloween Ends.

Laurie non aveva bisogno di morire perché la saga di Halloween potesse concludersi, doveva semplicemente sconfiggere l’Uomo Nero. Se sia Michael che Laurie fossero morti alla fine di Halloween Ends, allora la natura consumante del male e della paura avrebbe comunque prevalso. Invece, il film lascia vivere Laurie, rendendo la sua storia una trionfante dimostrazione di vittoria sul dolore e sul trauma.

Michael Myers è davvero morto?

Le innumerevoli occasioni in cui Michael Myers è stato colpito da proiettili, pugnalato, gettato dalle finestre, dato alle fiamme, picchiato e investito nel corso della saga di Halloween hanno sollevato la questione della sua immortalità, e il finale di Halloween Ends risponde finalmente a questa domanda. Michael Myers, l’uomo di Haddonfield che ha ucciso sua sorella nella notte di Halloween del 1963, è morto; ma ciò che rappresenta non lo è, e probabilmente non lo sarà mai. Il male non muore veramente, cambia solo forma.

Ma questa è una storia su Michael Myers e Laurie Strode, il che significa che la morte di Michael è la fine del male personale di Laurie. Il suo dolore e il suo trauma negli ultimi 44 anni hanno creato un male dentro di lei che si è aggravato insieme all’immagine e al ricordo di Michael, con questo terrore che muore insieme al corpo di Michael nel trituratore. Il mortale Michael Myers che ha terrorizzato Laurie Strode e Haddonfield dal 1978 è morto, ma il più filosofico “Michael Myers” non è mai veramente morto.

Michael Myers è la personificazione del male che non ha volto e assume solo una forma riconoscibile. Non importa se il “male” si chiama veramente Michael Myers o Corey Cunningham, assume la stessa forma, alimenta la stessa paura e può consumare le sue vittime in modo irreparabile. Sì, Michael Myers è morto, ma il Boogeyman con la “B” maiuscola non lo è. La prossima volta che Haddonfield avrà bisogno di qualcosa da temere, qualcosa su cui proiettare le proprie paure e qualcosa contro cui unirsi, un altro Michael Myers sorgerà.

Cosa significa davvero il finale di Halloween Ends

Il finale di Halloween Ends è una purificazione catartica e collettiva del dolore e del trauma che hanno caratterizzato la città di Haddonfield, Illinois, per decenni. Il male che ha contagiato la popolazione di Haddonfield non è stato causato solo dal coltello di Michael, ma si è diffuso internamente alla comunità con il diffondersi dell’isteria. Con la morte di Michael Myers, Haddonfield va avanti e giura di non lasciare più che la paura del Boogeyman guidi le loro vite. Laurie scrive che “il male non muore, cambia forma” nel finale di Halloween Ends.

Ciò stabilisce che la città può andare avanti e guarire, ma c’è ancora la possibilità che il male si infiltri nuovamente a Haddonfield, solo che non sarà sotto le sembianze di Michael Myers. Pertanto, Haddonfield e Laurie dovranno lavorare per impedire che tali mali vengano interiorizzati e persistano di nuovo, causando molte più tragedie oltre alle violenze di Michael. Ciò significa che, in definitiva, Halloween Ends si conclude con una nota che ribadisce l’importanza sia di superare il trauma sia di comprendere che, spesso, una lotta lascia semplicemente il posto a un’altra.

È un messaggio agrodolce. Da un lato, Laurie ha superato il suo trauma distruggendo Michael sia metaforicamente che letteralmente. D’altra parte, momenti come quello in cui Corey diventa The Shape rafforzano l’idea che qualsiasi catarsi provata da Laurie non dovrebbe lasciare spazio all’autocompiacimento. Michael Myers sarà anche sparito, ma il vuoto che ha lasciato può essere e sarà riempito prima o poi. È un finale che è in parti uguali ottimista e intriso di nichilismo, un finale sorprendentemente complesso nei suoi temi, soprattutto perché sembrano contraddittori in superficie.

