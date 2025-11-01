Supergirl: Milly Alcock rivela che il film DCU affronterà il controverso retcon di Superman

Il film Supergirl sarà il prossimo film dell’DC Universe di James Gunn, dopo il debutto di Milly Alcock nell’episodio del 2025 di David Corenswet. Il Capitolo 1 della DCU: “Gods and Monsters” non sta perdendo tempo nel mettere in scena le sue icone kryptoniane, poiché Kara Zor-El sarà sotto i riflettori il prossimo anno.

In un’intervista con @Nerdtropolis, David Krumholtz, che interpreta il padre di Kara, Zor-El, in Supergirl, ha spiegato come il film del 2026 renderà omaggio al libro Woman of Tomorrow su cui è basato. Ha esordito affermando: “È molto fedele al romanzo grafico su cui è basato, Woman of Tomorrow, molto fedele, il che è fantastico. Inoltre, Lobo, che, come tutti sanno, sarà interpretato da Jason Momoa. Quindi si tratta di quel fumetto più Lobo”.

Pur non potendo dire molto, Krumholtz ha aggiunto: “Dirò solo che sono entusiasta di essere il prossimo tassello nel raccontare la storia di Krypton e chiarire ulteriormente cosa sia la Casa di El”. Un’altra kryptoniana che apparirà nel film è Emily Beecham, che è stata scelta per interpretare la madre di Kara, Alura In-Ze.

Nel film Superman, è stato rivelato attraverso un grande colpo di scena con Jor-El e Lara che avevano mandato Kal-El sulla Terra per governare e rendere il pianeta il prossimo Krypton, dopo che Lex Luthor aveva rivelato il loro messaggio al mondo. Dato che Zor-El è il fratello di Jor-El, Supergirl potrebbe usare lui, Alura e Kara per consolidare ulteriormente la storia della Casa di El della DCU.

Craig Gillespie ha diretto il film sui supereroi basato su una sceneggiatura di Ana Nogueira, che ha adattato Supergirl: Woman of Tomorrow di Tom King e Bilquis Evely, diventata una delle miniserie più apprezzate della DC Comics. Questo sarà il primo film da solista dell’eroina dal 1984, quando Helen Slater la portò sul grande schermo.

Il cast del film Supergirl includerà anche personaggi chiave del fumetto originale, con Matthias Schoenaerts nel ruolo di Krem delle Colline Gialle ed Eve Ridley in quello di Ruthye Marye Knoll. Il film di Alcock non sarà l’unica uscita della DC Studios nel 2026, poiché Clayface uscirà l’11 settembre. Supergirl arriverà nelle sale il 26 giugno 2026.

Foto di copertina: L’attrice australiana Milly Alcock arriva alla 26ª edizione degli Annual Newport Beach Film Festival Honors. Foto di Image Press Agency via DepositPhotos.com