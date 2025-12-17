Man of Tomorrow: James Gunn sembra confermare Brainiac come villain

Lex Luthor e Superman formeranno una squadra quando torneranno nell’universo DC in Man of Tomorrow. Con l’emergere di nuove indiscrezioni sul film, uno dei più grandi misteri sul sequel sembra finalmente aver trovato una risposta. Dopo le voci sul casting di Brainiac smentite da James Gunn, un utente su Threads ha chiesto: “QQ, perché affronti queste voci in modo così diretto? Non è meglio per il marketing lasciare che la gente speculi e spettegoli?”.

Il regista di Man of Tomorrow ha quindi dichiarato: “Ci sono numerose ragioni. Ho spiegato perché ho affrontato questo argomento nel post. Dave è un amico. Non ho bisogno che circolino un sacco di storie sul perché non ha ottenuto il ruolo o altro quando eventualmente verrà scelto qualcun altro“. Tuttavia, quando un altro utente ha chiesto: “James, hai appena confermato Brainiac?”, Gunn ha risposto: “Eventualmente”.

Con il processo di casting per Brainiac sostanzialmente in corso, resta da vedere se la DC Studios concluderà l’accordo con un attore prima della fine dell’anno o se ci sarà un annuncio all’inizio del 2026. Chiunque otterrà il ruolo sarà la prima star a interpretare il famoso nemico di Superman sul grande schermo. Gunn non lo ha confermato in modo inequivocabile, ma sembra ormai certo che sarà proprio Brainiac il villain del film.

LEGGI ANCHE: James Gunn rompe il silenzio riguardo Brainiac in Man of Tomorrow

Tutto quello che sappiamo su Man of Tomorrow

Le riprese principali di Man of Tomorrow dovrebbero iniziare nella primavera del 2026, con una data di uscita fissata per il 9 luglio 2027. David Corenswet riprenderà il ruolo nel sequel al fianco di Lex Luthor, interpretato da Nicholas Hoult, poiché i due si alleeranno contro questo nuovo nemico, come ha dichiarato il regista.

James Gunn ha infatti affermato: “È una storia in cui Lex Luthor e Superman devono collaborare in una certa misura contro una minaccia molto, molto più grande. È più complicato di così, ma questa è una parte importante. È tanto un film su Lex quanto un film su Superman. Mi è piaciuto molto lavorare con Nicholas Hoult. Purtroppo mi identifico con il personaggio di Lex. Volevo davvero creare qualcosa di straordinario con loro due. Adoro la sceneggiatura”.

Gunn annunciato Man of Tomorrow sui social media il 3 settembre. Nel suo annuncio, lo sceneggiatore e regista ha incluso un’immagine tratta dal fumetto in cui Superman è in piedi accanto a Lex Luthor nella sua Warsuit. Nei fumetti DC, Lex crea la tuta per eguagliare la forza e le abilità di Superman. Mentre l’immagine teaser suggeriva che Lex e Superman sarebbero stati di nuovo in contrasto, ora sembra che Lex userà la sua Warsuit per poter essere allo stesso livello di Superman per qualsiasi grande minaccia si presenti loro.

Al momento, è confermata la presenza della Lois Lane di Rachel Brosnahan. Il co-CEO della DC Studios ha risposto a un fan su Threads all’inizio di settembre 2025 che Lois avrà un “ruolo importante”. Il villain del film sarà Brainiac, secondo quando sostenuto da più fonti.

Il film è stato in precedenza descritto come un secondo capitolo della “Saga di Superman”. Ad oggi, Gunn ha affermato unicamente che “Superman conduce direttamente a Peacemaker; va notato che questo è per adulti, non per bambini, ma Superman conduce a questo show e poi abbiamo l’ambientazione di tutto il resto della DCU nella seconda stagione di Peacemaker, è incredibilmente importante”.