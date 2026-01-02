Harry Potter e il Calice di Fuoco: la spiegazione del finale del film

Il finale di Harry Potter e il Calice di Fuoco segna una svolta nella saga di Harry Potter, lasciando spazio a temi molto più cupi man mano che i personaggi amati diventano adulti e affrontano nemici e creature ancora più letali. A differenza dei film precedenti, il quarto capitolo si conclude con una nota triste e segna il ritorno di Lord Voldemort, qualcosa che sia i fan che Harry Potter sapevano potesse accadere in qualsiasi momento, ma che ha comunque sorpreso tutti per le circostanze strazianti in cui è avvenuto. Il ritorno di Voldemort ridefinisce completamente la saga e crea un legame inquietante tra Harry e lui, che si rivelerà tanto utile quanto letale.

Harry e i suoi amici si trovano infatti in una situazione completamente diversa in Harry Potter e il Calice di Fuoco, compiono 14 anni e iniziano ad innamorarsi, a litigare e a maturare come maghi. Di fronte all’emozionante Torneo dei Maghi ospitato da Hogwarts, una nuova minaccia sembra incombere sul terreno della scuola quando Harry viene travolto dalla competizione, suggerendo giustamente che Voldemort e i suoi Mangiamorte stanno tramando qualcosa di malvagio. Il finale è dunque il momento cruciale in cui i fan iniziano a vedere chiaramente quali sono i personaggi secondari, introducendo nuovi alleati e presentando gli antagonisti più pericolosi.

Il finale di Harry Potter e il Calice di Fuoco: cosa succede e perché

Il finale di Harry Potter e il Calice di Fuoco impiega quasi un’ora per arrivare alla conclusione. I guai iniziano con la terza e ultima prova mortale del Torneo Tremaghi, in cui Harry, Cedric, Krum e Fleur vengono spinti in un labirinto agghiacciante pieno di enigmi e creature pericolose, che nasconde un segreto molto più spaventoso al suo interno. Quando Harry e Cedric raggiungono contemporaneamente la Coppa Tremaghi, rimangono sconcertati nel rendersi conto che la Coppa è in realtà un Passaporta che li trasporta al cimitero di Little Hangleton, dove Peter Minus attende con impazienza che Harry porti a termine la fase finale del ritorno di Voldemort, uccidendo immediatamente Cedric per ordine di Voldemort.

Harry sfugge per un soffio alla maledizione mortale dopo aver visto Voldemort riacquistare le sue forze e convocare i suoi Mangiamorte, e raggiunge la Coppa Tremaghi, che lo trasporta di nuovo a Hogwarts con il cadavere di Cedric, sconvolgendo il pubblico che aspettava con entusiasmo il loro ritorno. Le cospirazioni iniziano a svelarsi quando Harry viene portato nell’ufficio di Moody, dove scopre che egli è in realtà Barty Crouch Jr. e che ha manipolato il Torneo Tremaghi in modo che Harry potesse raggiungere la Coppa. Crouch Jr. viene intercettato da Silente, Piton e Minerva prima che riesca a uccidere Harry, salvando il vero Moody e smascherando l’impostore, concedendogli il bacio del Dissennatore.

La spiegazione del ritorno di Voldemort

Il ritorno di Voldemort è orchestrato dallo stesso Signore Oscuro e da alleati fondamentali come Barty Crouch Jr., Nagini e Peter Minus. Mentre Crouch Jr. muove le pedine per garantire il successo di Harry nel Torneo Tremaghi, Minus prepara con cura gli ingredienti della Pozione di Resurrezione, raccogliendo antica magia oscura. La pozione richiede elementi malvagi come “l’osso del padre dato inconsapevolmente”, che Minus prende dalla tomba di Tom Riddle, nome di Voldemort, “la carne del servitore, data volontariamente”, offerta dallo stesso Minus dopo essersi tagliato la mano, e, cosa più importante, “il sangue del nemico, preso con la forza”, che Minus estrae da un profondo taglio sul braccio di Harry.

Come Harry sopravvive alla maledizione mortale di Voldemort

Dopo aver riacquistato le forze in un nuovo corpo potente, Voldemort è ansioso di vendicarsi finalmente e uccidere Harry Potter, organizzando un duello in cui Harry, in teoria, non ha alcuna possibilità. Voldemort lancia la maledizione mortale sul giovane mago quando Harry si rifiuta di usare Avada Kedavra, contrattaccando con Expelliarmus, che fa cadere dalle mani di chi lo riceve qualsiasi cosa stia tenendo. I fan hanno modo di vedere per la prima volta il fenomeno Priori Incantatem, che si verifica quando due bacchette con nucleo dello stesso animale vengono puntate simultaneamente l’una contro l’altra. Il primo scontro tra Harry e Voldemort prefigura anche momenti importanti di Harry Potter e i Doni della Morte.

Il fatto che Voldemort abbia usato il sangue di Harry è fondamentale per la sopravvivenza di Harry nel film finale, rimodellando la Protezione Sacrificale di Lily Potter quando ha usato il sangue di Harry per formare il suo nuovo corpo. Inoltre, Priori Incantatem permette alle recenti vittime di Voldemort di riapparire, poiché inverte gli incantesimi più recenti lanciati dalla bacchetta e aiutano Harry a fuggire. Prima che l’incantesimo del Signore Oscuro potesse raggiungere Harry, i fantasmi delle vittime passate di Voldemort, tra cui Cedric e i genitori di Harry, appaiono per aiutare Harry attraverso il loro amore eterno e la loro resistenza. Sapendo che Harry non è ancora abbastanza maturo per affrontare Voldemort, consigliano al mago di prendere la Coppa e fuggire mentre loro distraggono Voldemort nel cimitero.

Come Barty Crouch Jr. manipola il Torneo Tremaghi

Il primo passo per comprendere le azioni di Barty Crouch Jr. è riconoscere come sia riuscito a portare a termine il suo piano sotto la stretta supervisione di alcuni dei maghi più competenti al mondo, tra cui Silente e Piton. La fuga di Crouch Jr. da Azkaban è stata orchestrata da suo padre Bartemius Crouch Sr. per soddisfare la richiesta di sua moglie, che ha preso il posto del figlio ed è morta poco dopo ad Azkaban, facendo credere a tutti che il malvagio mago fosse morto. Voldemort, dopo aver appreso la verità, pensò che fosse perfetto per il lavoro, assegnandogli il compito di sconfiggere un Alastor Moody ormai anziano e ignaro e di impersonarlo con l’uso della Pozione Polisucco.

Il fatto che Crouch Jr. beva più volte la Pozione Polisucco dalla sua fiaschetta senza destare sospetti può essere spiegato dalla ben nota tendenza di Moody a bere solo dalla propria fiaschetta. Travestito da professor Moody, Crouch Jr. era un passo avanti rispetto a ogni evento che si svolgeva nel Torneo Tremaghi, compresa la selezione dei partecipanti al torneo. Seguendo gli ordini diretti di Voldemort, Barty Crouch Jr. si assicura che Harry raggiunga la Coppa che verrà utilizzata per riportare in vita l’Oscuro Signore. L’unica cosa che si discosta dal piano originale di Crouch Jr. è il fatto che Cedric raggiunga la Coppa insieme a Harry, anche se a Barty non importa nulla della morte del ragazzo.

Barty Crouch Jr. suggerisce a Hagrid di portare Harry nella foresta a vedere i draghi, spiega a Cedric come funzionava l’indizio della seconda prova, dà a Neville il libro che lo spinge a dare a Harry l’alga gillyweed e, infine, corrompe Krum con la maledizione Imperius per assicurarsi che Harry abbia successo nella prova finale del torneo, culminando in una serie di eventi che garantiscono la vittoria di Harry. Crouch Jr. inserisce anche il nome di Harry nel Calice di Fuoco usando il potente Incanto Confundus, ingannando il calice affinché accetti il nome di Harry come membro di un’altra scuola non specificata. Tuttavia, questo è ben lungi dall’essere il suo unico contributo al sistema del Torneo Tremaghi.

Come il finale di Harry Potter e il Calice di Fuoco prepara il futuro della saga

Harry Potter e il Calice di Fuoco segna l’inizio della fine della saga, offrendo un punto di svolta ai sequel che esploreranno un approccio molto più cupo. Innanzitutto, il finale introduce molti personaggi che avranno maggiore importanza in futuro, come il vero Alastor Moody, uno dei più grandi Auror del mondo, i Mangiamorte, fedeli adoratori di Voldemort, Nagini, che si rivela essere l’ultimo horcrux di Voldemort e, naturalmente, lo stesso Voldemort, il Signore Oscuro con la sua forza e il suo potere restaurati, ora pronto a dichiarare guerra a tutti i maghi benevoli e a cercare vendetta contro Harry Potter.

Il finale stabilisce anche il conflitto più grande di Harry Potter e l’Ordine della Fenice, ovvero la profezia di Harry Potter e lo scontro tra gli alleati di Harry e il governo mentre cercano di rivelare la verità sul ritorno di Voldemort. Temendo l’isteria generale, il Ministero della Magia si rifiuta di rivelare la verità sugli eventi del Torneo Tremaghi anche dopo la scioccante morte di Cedric e lo smascheramento della cospirazione di Barty Crouch Jr. Questo conflitto di interessi metterà in pericolo la vita di molti personaggi amati, come Arthur Weasley e Sirius Black, portando a una memorabile battaglia tra il bene e il male.

In contrasto con la decisione del Ministero della Magia, Silente tiene un discorso ispiratore alla fine di Harry Potter e il Calice di Fuoco. Scegliendo di rivelare a tutti gli studenti cosa è realmente accaduto la notte della prova finale del torneo, Silente si mette in pericolo e diventa il bersaglio di un tentativo di arresto nel film successivo. La morte di Cedric cambia drasticamente anche Harry, che si sente in colpa, e poiché ha assistito alla sua morte inizia a vedere i Thestral, le creature mistiche che consentono a Harry e ai suoi alleati di raggiungere il Ministero della Magia in tempo per tentare di salvare Sirius in Harry Potter e l’Ordine della Fenice.

