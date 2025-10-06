Hocus Pocus: cosa ricordare della trama del film del 1993

Film culto che ha generato un sequel (con un terzo capitolo in arrivo), Hocus Pocus del 1993 è un vero e proprio caso Disney, che, arrivato da noi direttamente in Home Video, ha generato una pletora di fan che ancora oggi adorano le Sorelle Sanderson. Ma quali sono gli snodi più importanti della storia? Eccoli di seguito!

Nel 1693, a Salem, Thackery Binx scopre che la sorellina Emily è stata attirata nel bosco da Sarah Sanderson, una delle tre streghe Sanderson — insieme a Winifred, la leader, e Mary. Nella loro capanna, le tre preparano una pozione magica composta da ingredienti raccapriccianti per succhiare la linfa vitale della bambina e ringiovanire. Thackery tenta di fermarle, ma arriva troppo tardi: Emily muore, e le sorelle recuperano la giovinezza. Come punizione, Winifred trasforma Thackery in un gatto nero immortale, condannandolo a vivere per sempre con il senso di colpa.

Gli abitanti di Salem catturano le streghe e le impiccano, ma prima di morire Winifred lancia una maledizione: se in futuro un vergine accenderà la Candela dalla Fiamma Nera durante la notte di Halloween, loro torneranno in vita.

300 anni dopo

Nel 1993, Salem celebra di nuovo Halloween. Max Dennison, adolescente trasferitosi dalla California, non crede alle leggende locali. Durante una lezione, discute con la compagna Allison, appassionata di storia, che gli spiega il vero significato di Halloween. Più tardi, costretto ad accompagnare la sorellina Dani a fare “dolcetto o scherzetto”, Max incontra di nuovo Allison e, per impressionarla, accetta di visitare con lei la vecchia casa delle sorelle Sanderson, ora chiusa al pubblico dopo strani eventi.

All’interno, Allison mostra loro il libro di incantesimi di Winifred e la Candela dalla Fiamma Nera, realizzata, secondo la leggenda, con la pelle di un impiccato. Nonostante l’avvertimento, Max — scettico — accende la candela, riportando accidentalmente in vita le tre streghe proprio come predetto.

Il ritorno delle Sanderson

Appena tornate, Winifred, Mary e Sarah riscoprono il loro libro e percepiscono la presenza di bambini nelle vicinanze. Tentano subito di catturare Dani per succhiarle la linfa vitale, ma Max interviene. Con l’aiuto di Allison e di un gatto parlante — che si rivela essere Thackery Binx, il fratello di Emily — i tre riescono a fuggire portando via il libro magico. Binx li conduce in un cimitero, terreno sacro dove le streghe non possono entrare, e racconta la sua storia.

Tuttavia, Winifred evoca il suo ex amante Billy Butcherson, resuscitandolo come zombie per recuperare il libro. Il gruppo riesce a scappare attraverso le fogne, mentre le streghe, confuse dalla modernità, vagano per Salem convinte che i bambini mascherati siano veri mostri.

La notte di Halloween

Le sorelle, spaesate dal mondo moderno, credono che un uomo travestito da diavolo sia il loro “Padrone” e lo seguono fino a casa, solo per essere cacciate via dalla moglie infuriata. Intanto Max, Dani, Allison e Binx cercano di avvisare i genitori durante una festa di Halloween al municipio, ma nessuno li prende sul serio.

Winifred, Mary e Sarah si uniscono allo spettacolo e incantano la folla con la canzone I Put a Spell on You, costringendo tutti a ballare senza sosta. I ragazzi riescono a fuggire e attirano le streghe nella scuola locale, dove le chiudono in un forno e le bruciano. Convinti di averle eliminate, tornano a casa.

Il libro degli incantesimi e la trappola finale

Mentre Max e Allison si rilassano, decidono di consultare il libro magico per liberare Thackery dalla maledizione. Appena lo aprono, un fascio di luce s’innalza nel cielo, rivelando alle streghe — ancora vive — la loro posizione. Winifred, Mary e Sarah si lanciano all’inseguimento, rapiscono Dani e Binx e recuperano il libro. Sarah, con la sua voce incantatrice, ipnotizza tutti i bambini di Salem, attirandoli verso la casa delle Sanderson per completare il rituale.

Allison e Max escogitano un piano: usando la luce artificiale dei fari dell’auto, fingono che sia già sorto il sole e spaventano le streghe, liberando Dani e Binx. Ma Winifred, furiosa, prepara un’ultima dose della pozione e decide che sarà proprio Dani la vittima finale.

Lo scontro nel cimitero

Il gruppo fugge di nuovo al cimitero, dove Billy — stanco di servire Winifred — si schiera dalla loro parte. Mentre i bambini si rifugiano dietro un cerchio di sale protettivo, le streghe li inseguono a bordo delle loro scope (o, nel caso di Mary, un aspirapolvere). Durante la battaglia finale, Winifred cattura Max e cerca di succhiargli la linfa vitale dopo che lui, per salvare la sorella, ha bevuto la pozione al suo posto.

Ma Winifred finisce accidentalmente su terra consacrata: il contatto la pietrifica, e il primo raggio del sole la trasforma in polvere insieme alle sorelle Mary e Sarah. La maledizione si spezza: Billy torna nella sua tomba, e Thackery, finalmente libero, muore ma riappare in forma umana per salutare i ragazzi prima di raggiungere la sorellina Emily nell’Aldilà.

Il finale di Hocus Pocus

Con la scomparsa delle Sanderson, Salem torna alla normalità. I genitori dei bambini, liberati dall’incantesimo, lasciano il ballo ignari di quanto accaduto. Max, Dani e Allison osservano l’alba, sollevati per aver sconfitto il male. Tuttavia, nel silenzio della casa delle streghe, il libro di Winifred si riapre lentamente, mostrando un occhio che si muove: un segno inquietante che le sorelle Sanderson potrebbero, un giorno, tornare ancora.