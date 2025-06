Hurry Up Tomorrow, la spiegazione del finale

Hurry Up Tomorrow, il film introspettivo che accompagna l’ultimo album di Abel Tesfaye, alias The Weeknd, fonde sogno e realtà in un thriller semi-autobiografico con Jenna Ortega, Barry Keoghan e Tesfaye nel ruolo di se stesso. Il film, attualmente nelle sale, segue Tesfaye durante un tour, incapace di dormire e sull’orlo di un esaurimento nervoso dopo che la sua ragazza lo ha lasciato, anche se la rottura è stata colpa sua. Il peso dell’ansia e dello stress gli ha fatto perdere la capacità di cantare (una condizione reale di cui soffriva The Weeknd e che ha ispirato il film).

Nel bel mezzo del suo crollo sul palco, incrocia lo sguardo di una misteriosa giovane donna, Anima, che lo cerca nel backstage. Fuggono insieme dall’arena e trascorrono una notte insieme godendosi il lungomare di Santa Monica, prima di passare una notte appassionata in un hotel. Rinvigorito dall’esperienza con Anima, Abel si prepara a tornare in tour senza di lei, ma Anima, sconvolta, sentendosi usata e sopraffatta dalla solitudine, lo mette KO e lo lega al letto dell’hotel. Abel vaga in un sogno terrificante prima di svegliarsi e ritrovarsi alla mercé di Anima.

Lei gli dice che vuole che lui sia onesto con lei e con se stesso e gli fa ascoltare alcune delle sue vecchie canzoni nel tentativo di individuare il dolore che causa le sue tendenze autodistruttive e i suoi rapporti fallimentari con le donne. Lee arriva per salvare Abel e irrompe nella stanza d’albergo, ma Anima lo uccide dopo una breve lotta. Anima, devastata, ricopre Abel e il letto dell’hotel di benzina, pronta a dare fuoco a tutto, ma Abel inizia a cantare “Hurry Up Tomorrow”, dimostrando finalmente il suo rimorso e la sua accettazione, e Anima lo libera.

Anima era reale?

Il personaggio di Jenna Ortega è magnetico e terrificante allo stesso tempo

Hurry Up Tomorrow (sia il film che l’album che lo accompagna) sono pensati per essere un’autoanalisi di Abel Tesfaye, e il film dimostra visivamente questa autoanalisi nella sua interezza. Di conseguenza, nulla di ciò che accade (o molto poco) dovrebbe essere considerato reale. L’intera odissea che Abel intraprende con Anima non è un viaggio letterale nel mondo, ma piuttosto una metafora del suo viaggio attraverso la sua psiche. Di conseguenza, Anima non dovrebbe essere vista come una persona reale, ma piuttosto come una rappresentazione di una parte della psiche di Abel.

Il suo nome, Anima, deriva dalle teorie dello psicologo svizzero Carl Jung, che credeva che esistessero diversi archetipi universali che compongono la personalità di una persona. L’anima, secondo Jung, è il lato femminile inconscio della mente di un uomo (l’animus sarebbe il lato maschile della mente di una donna). Per abbracciare questa parte della sua coscienza, un uomo deve riconoscere e accettare il desiderio di connessione. Quindi il personaggio di Jenna Ortega, Anima, è una metafora viscerale dell’incapacità di Abel di connettersi veramente con le donne e rappresenta le sue relazioni tossiche del passato, la fonte primaria della sua angoscia.

Cosa rappresentano i personaggi di Hurry Up Tomorrow

Mentre Anima simboleggiava la parte della psiche di Abel che poteva essere considerata più vicina all’anima, Lee rappresenta qualcosa di completamente diverso. La versione iniziale di Abel, tossicodipendente, rappresenta la teoria junghiana della Persona, il volto che mostriamo al mondo, mentre Lee rappresenta l’Io teorico di Jung. Tuttavia, il rischio è che possiamo diventare solo quella persona archetipica, lasciandoci vuoti sotto altri aspetti. Lee ripeteva costantemente ad Abel, nel pieno della sua crisi, che era un superuomo, davvero speciale, migliore degli altri; questa era la verità che Abel voleva credere.

La psicoanalisi junghiana indica quattro fasi di trasformazione: confessione, chiarimento, educazione, trasformazione. Hurry Up Tomorrow vede il personaggio di Tesfaye attraversare queste fasi con l’obiettivo finale della trasformazione.

Abel come personaggio rappresenta il Sé, la totalità della nostra personalità, che comprende tutte le diverse parti della nostra psiche. All’inizio di Hurry Up Tomorrow, la mente di Abel è completamente frammentata, ed è per questo che si manifestano i personaggi di Lee e Anima. L’Id, o Ego (Lee), il lato edonistico e playboy di Abel, è ciò che lo ha portato alla sua relazione tossica con le donne in generale, e lo scontro finale tra Lee e Anima (l’accettazione sana della connessione) è una metafora della riconciliazione di Abel con se stesso, motivo per cui vediamo Abel da solo nella scena finale, tornato nell’arena dove tutto è iniziato.

Cosa è successo nel tunnel in fondo all’ascensore

Dopo che Anima lo mette KO con una bottiglia di liquore, Abel si ritrova solo nel suo hotel ed esplora la zona circostante, trovandola anch’essa vuota. Tenta di tornare al piano superiore nella sua stanza, ma scopre che l’ascensore porta nel seminterrato dell’hotel. Si apre su un tunnel buio pesto, in cui Abel trova una terrificante creatura femminile che lo insegue fino alla fine del tunnel, dove trova un fuoco nella neve e un bambino.

L’intero episodio è il viaggio di Abel nella sua coscienza repressa, un archetipo chiamato L’Ombra. Rappresenta i ricordi che scegliamo di reprimere, in genere perché sono spiacevoli o perché non sarebbe appropriato mostrarli al mondo. Abel ha un momento nella vasca da bagno in cui viene letteralmente avvicinato da una figura oscura, che è una tipica manifestazione della paralisi del sonno, ma anche rappresentativa dell’archetipo dell’Ombra.

Cosa ha detto The Weeknd sul finale di Hurry Up Tomorrow

In un’intervista con The Fader, Tesfaye ha parlato della qualità onirica delle immagini del film e dei momenti ripetuti in cui Abel si sente, o è letteralmente, intrappolato. Lo ha ricondotto alla paralisi del sonno, una condizione di cui soffre nella vita reale; i sintomi che Abel mostra in Hurry Up Tomorrow, come l’insonnia e la perdita della voce autoindotta e causata dall’ansia, sono stati l’ispirazione per il film. Come ha detto a The Fader:

Uno dei concetti principali di questo film è la paralisi del sonno. È qualcosa con cui ho avuto davvero a che fare, e che ho ancora oggi, anche se non tanto quanto prima, ma sono incubi molto vividi in cui sei a letto e sei mezzo addormentato, mezzo sveglio. Sei consapevole di ciò che ti circonda, ma non riesci a muoverti. Sei paralizzato per quasi un minuto. A volte vedi una figura oscura in un angolo e senti delle voci, parole dolci. Non dicono nulla, ma sono voci.

Sapendo che era questa la sua intenzione, lo stile visivo intenso e le immagini a volte inquietanti di Hurry Up Tomorrow hanno molto più senso. Tesfaye e il regista Trey Edward Shults sembrano essere riusciti a catturare alcuni degli aspetti peggiori della paralisi del sonno per chi non l’ha mai provata.

Cosa ha detto il regista sul finale di Hurry Up Tomorrow

L’influenza junghiana su Hurry Up Tomorrow è abbastanza evidente se sai cosa cercare. C’è persino un’immagine del manoscritto di Carl Jung Il libro rosso mostrato mentre brucia nella stanza d’albergo verso la fine del film, e il nome di Anima è letteralmente tratto dagli archetipi junghiani. Detto questo, il regista Trey Edward Shults non è stato categorico nella sua interpretazione del finale del film, né dell’intero film stesso. Egli nota i collegamenti junghiani, ma spera certamente che il pubblico possa trarne qualcosa di più. Come ha detto a Discussing Film:

Se volete reinterpretare [Hurry Up Tomorrow] come un’analisi junghiana dei sogni, allora forse nulla di tutto ciò è realmente accaduto. Forse è tutto una sorta di sogno… Non voglio dare una risposta definitiva al pubblico. Voglio che ognuno tragga le proprie conclusioni. Si potrebbe dire che Abel rappresenta il sé, The Weeknd la persona, il suo manager Lee (Barry Keoghan) l’id e l’ego, e Jenna Ortega l’anima e il confronto che Abel deve affrontare con se stesso.

Il vero significato di Hurry Up Tomorrow

Hurry Up Tomorrow è intrigante nella sua analisi della personalità e del sé attraverso la lente di un personaggio reale come Abel Tesfaye, altrimenti noto come The Weeknd. The Weeknd sta attualmente lavorando a un nuovo nome d’arte, quindi, in questo senso, Hurry Up Tomorrow rappresenta quasi la morte di The Weeknd come personaggio. Il guscio vuoto di The Weeknd, l’ego autoindulgente e arrogante di Lee e l’amore profondo di Anima si fondono alla fine di Hurry Up Tomorrow, dando vita a un individuo completo e connesso in Abel.

Gli archetipi di Jung, per loro natura, possono essere applicati universalmente, quindi la lezione finale di accettare se stessi nella propria totalità per andare avanti è applicabile a chiunque guardi il film. Siamo la somma delle nostre esperienze e dei nostri ricordi; rimanere fedeli alla persona che vorremmo che il mondo vedesse può avere conseguenze disastrose e impedirci di andare veramente avanti. Vedere la trasformazione psicologica di Abel Tesfaye rappresentata in modo cinematografico in Hurry Up Tomorrow è sicuramente un modo divertente per assimilare teorie psicologiche più complesse.