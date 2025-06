Mahershala Ali vuole ancora realizzare Blade: “Chiamate la Marvel, fategli sapere che sono pronto”

Sono passati quasi sei anni da quando Mahershala Ali è salito sul palco durante la presentazione della Marvel Studios nella Hall H al San Diego Comic-Con, dove il produttore Kevin Feige ha annunciato che l’attore due volte vincitore dell’Oscar avrebbe interpretato il cacciatore di vampiri Blade, rilanciando il personaggio originariamente interpretato sullo schermo da Wesley Snipes e aggiungendolo al Marvel Cinematic Universe. Da allora, però, il progetto ha visto l’abbandono di numerosi registi, la perdita di membri del cast e diversi ritardi. Ma nonostante tutti questi sviluppi turbolenti, Ali ha dichiarato a Variety di essere ansioso di iniziare le riprese di Blade.

“Chiamate la Marvel”, ha detto Ali alla premiere newyorkese del suo nuovo film Jurassic World – La rinascita. L’attore ha quindi dato una risposta breve ma inequivocabile quando gli è stato chiesto quando potesse iniziare la produzione di Blade. “Sono pronto. Fategli sapere che sono pronto”. Le dichiarazioni di Ali arrivano dopo che lo sceneggiatore della trilogia originale, David S. Goyer, ha affermato che la Marvel avrebbe capito come risolvere i problemi sul film. Sembra dunque che le cose stiano finalmente andando nella direzione giusta.

Cosa è successo al film Blade con Mahershala Ali?

La Marvel Studios ha annunciato Blade per la prima volta nel 2019, insieme ad altri progetti come le serie Disney Plus “WandaVision”, “Loki” e “The Falcon and the Winter Soldier”, nonché film come “Eternals”, “Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli” e “Doctor Strange nel Multiverso della Follia”. Ma mentre tutti questi progetti sono già stati prodotti e distribuiti da tempo, la Marvel Studios sta ancora cercando di andare avanti con il film sul celebre vampiro.

Lo scorso ottobre, la Disney ha rimosso il filmdal suo calendario delle uscite, cancellando la data di uscita prevista per il 7 novembre 2025. Ciò è avvenuto dopo numerosi ritardi precedenti; la prima data di uscita ufficiale del film era addirittura il 3 novembre 2023. Il progetto ha visto inizialmente il regista Bassam Tariq firmare per dirigere il film, prima di abbandonarlo nel settembre 2022, circa due mesi prima dell’inizio della produzione previsto. Da allora, anche il regista Yann Demanger ha aderito al progetto e poi lo ha abbandonato.

Secondo quanto riferito, gli attori Aaron Pierre e Delroy Lindo avrebbero dovuto recitare al fianco di Ali, ma entrambi hanno poi rivelato di aver lasciato il progetto. “Era un’idea davvero entusiasmante dal punto di vista concettuale, ma anche per il personaggio che avrebbe preso forma. Poi, per qualche motivo, il progetto è deragliato”, ha dichiarato Lindo a Entertainment Weekly in aprile.

A novembre, Feige ha dichiarato che la Marvel Studios era “ancora impegnata” in Blade, parlando all’evento D23 Brazil della Disney: “Adoriamo il personaggio. Adoriamo l’interpretazione che ne dà Mahershala. E state tranquilli: ogni volta che cambiamo direzione con un progetto, o stiamo ancora cercando di capire come inserirlo nel nostro programma, lo comunichiamo al pubblico. Siete tutti aggiornati su ciò che sta succedendo”.

L’ultimo aggiornamento di Mahershala Ali sul progetto risale a dicembre 2023, quando ha dichiarato: “Sono davvero incoraggiato dalla direzione che sta prendendo il progetto. Torneremo al lavoro relativamente presto”. Con la recente affermazione di Ali sulla sua disponibilità a recitare nel progetto, si attendono ora nuovi aggiornamenti ufficiali sul film.