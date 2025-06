Hurry Up Tomorrow: guida alla colonna sonora: tutte le canzoni e quando vengono riprodotte

Il thriller psicologico di Trey Edward Shults, Hurry Up Tomorrow, è ora nelle sale e funge da complemento all’ultimo album di Abel “The Weeknd” Tesfaye. L’album e il film sono stati prodotti contemporaneamente e, dopo aver apprezzato la musica dal gennaio 2025, i fan hanno ora l’opportunità di vedere la visione introspettiva di The Weeknd che lo accompagna. Il film vede protagonista una versione romanzata di Tesfaye che intraprende un viaggio nella sua mente esausta e frammentata, assistito da Lee, il suo amico e hypeman interpretato da Barry Keoghan, e Anima, una fan ossessiva che entra in contatto con Tesfaye, interpretata da Barry Keoghan.

Alla fine di Hurry Up Tomorrow, il pubblico ha accompagnato Tesfaye in un’odissea costellata di immagini inquietanti. Durante tutto il percorso, le sue esperienze (e quelle di Anima) sono accompagnate dai brani appropriati dell’album Hurry Up Tomorrow. Alcuni appaiono più volte nel film, in particolare il brano che dà il titolo all’album, che funge da importante espediente narrativo nella trama contorta di Shults.

Canzone Artista Album “Hurry Up Tomorrow” The Weeknd Hurry Up Tomorrow “Negative Six” Threestripes I’m Threestripes “Wake Me Up” The Weeknd & Justice Hurry Up Tomorrow “Cry For Me” The Weeknd Hurry Up Tomorrow “Timeless” The Weeknd & Playboi Carti Hurry Up Tomorrow “Open Hearts” The Weeknd Hurry Up Tomorrow “Drive” The Weeknd Hurry Up Tomorrow “Blinding Lights” The Weeknd After Hours “Gasoline” The Weeknd Dawn FM “Without a Warning” The Weeknd Hurry Up Tomorrow

Quando tutte le canzoni della colonna sonora di Hurry Up Tomorrow vengono riprodotte nel film

La maggior parte delle canzoni provengono dall’album omonimo

“Hurry Up Tomorrow” di The Weeknd: La traccia che dà il titolo all’album Hurry Up Tomorrow è essenzialmente un’accettazione e una scusa piena di sentimento da parte di Abel Tesfaye, e viene riprodotta più volte. Viene riprodotta poco prima dell’inizio del film in stile video musicale come promozione diretta del nuovo album. Riappare come brano in lavorazione che Abel fa ascoltare ad Anima quando tornano in hotel dopo la loro notte insieme sul lungomare, commuovendola fino alle lacrime. È anche la canzone che canta a cappella quando è legato al letto, impedendo ad Anima di dare fuoco a entrambi.

“Negative Six” dei Threestripes: il brano progressive house fa da sottofondo quando il pubblico vede per la prima volta il personaggio di Jenna Ortega, l’appassionata e squilibrata Anima.

“Wake Me Up” di The Weeknd & Justice: un altro brano dell’album Hurry Up Tomorrow, “Wake Me Up” è la prima canzone che The Weeknd suona nei due diversi concerti che tiene nel film. La prima volta va tutto liscio, ma è proprio mentre la sta cantando che la sua voce si spezza e più avanti nel film incrocia per la prima volta lo sguardo di Anima. Il brano è chiaramente influenzato dagli anni ’80 e campiona quasi direttamente “Thriller” di Michael Jackson.

“Cry For Me” di The Weeknd: “Cry For Me” si sente alla radio mentre Anima si allontana in auto dalla casa che ha incendiato, mentre si ferma alla stazione di servizio dove intende rubare benzina per raggiungere il concerto di The Weeknd.

“Timeless” di The Weeknd & Playboi Carti: Questo brano hip-hop un po’ più cupo viene riprodotto dopo il primo concerto in arena di The Weeknd nel film, mentre lui e Lee festeggiano il successo dello spettacolo a un after-party con droga e alcol. È un momento importante che mostra quanto la mente di Abel sia già distaccata e distrutta e perché si immerga nei vizi.

“Open Hearts” di The Weeknd: “Open Hearts” accompagna Jenna Ortega nei panni di Anima mentre continua il suo lungo viaggio in auto dalla sua casa in fiamme alla West Coast per il concerto di The Weeknd, attraversando le montagne.

“Drive” di The Weeknd: Pur essendo ancora soul, “Drive” ha una connotazione molto più positiva rispetto ad alcune delle altre canzoni di Hurry Up Tomorrow. Appropriatamente, viene riprodotta nel film mentre Abel e Anima si godono la reciproca compagnia sul lungomare dopo essere fuggiti dallo spettacolo che lui ha interrotto. Entrambi i personaggi si sentono ringiovaniti dalla presenza dell’altro, e il testo e l’atmosfera della canzone rispecchiano la loro nascente connessione.

“Blinding Lights” di The Weeknd: questa è la prima delle canzoni passate di The Weeknd (cioè non presenti nell’album Hurry Up Tomorrow) che Anima ascolta e balla mentre Abel, terrorizzato, è legato al letto dell’hotel. Lei esamina la sua discografia insieme a lui, sperando di scoprire “la verità” sul perché abbia tendenze così autodistruttive, che lo portano ad avere relazioni tossiche con le donne e un completo crollo mentale.

“Gasoline” di The Weeknd: La seconda canzone del passato di The Weeknd che Anima riproduce, deridendola per il suo insuccesso, continua la sua ricerca della verità che Abel non vuole ammettere.

“Without a Warning” di The Weeknd: L’ultima traccia dell’album Hurry Up Tomorrow che si sente nel film è “Without a Warning”, che accompagna l’inizio dei titoli di coda. La versione completa registrata in studio di “Hurry Up Tomorrow” viene riprodotta un’ultima volta mentre i titoli di coda continuano.

Dove ascoltare la colonna sonora di Hurry Up Tomorrow

È disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming

Il film diretto da Trey Edward Shults è il complemento diretto dell’ultimo album di Abel Tesfaye, noto come The Weeknd. Sembra che sarà l’ultimo album in studio pubblicato da Tesfaye con il nome d’arte The Weeknd, dato che nel film ha effettivamente ucciso quel personaggio. L’album è disponibile in streaming su tutte le principali piattaforme ed è stato pubblicato con largo anticipo rispetto al film, nel gennaio 2025, dalla XO e dalla Republic Records. I link per lo streaming sono disponibili qui sotto.