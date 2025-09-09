Ice Road – La vendetta, la spiegazione del finale

Ice Road – La vendetta è un thriller d’azione del 2025 che funge da sequel al film Netflix del 2021, Ice Road, dove abbiamo conosciuto per la prima volta il personaggio di Mike McCann. Liam Neeson torna nei panni del protagonista, Mike, che ora intraprende un viaggio molto personale in Nepal, con l’imponente Everest come destinazione finale.

Purtroppo, non c’è davvero nulla che valga la pena guardare in questo sequel indesiderato, poiché la trama inconsistente e la sceneggiatura terribile deludono in ogni momento del film. Il fatto che il leggendario Neeson appaia molto più vecchio e fragile di quanto non sia in realtà non aiuta la causa: Ice Road – La vendetta sembra davvero un film d’azione di serie B che è meglio evitare.

Di cosa parla il film Ice Road – La vendetta?

Ice Road – La vendetta inizia con Mike McCann che scala un versante pericolosamente ripido del Needles, quando la caduta di massi dall’alto lo fa precipitare, salvato solo dall’imbracatura che ha intorno alla vita. Nonostante abbia ormai superato il suo apice, Mike non si spaventa per questa battuta d’arresto, ma è piuttosto irritato dal fatto di essere ora molto più lontano dalla vetta rispetto a prima. Decide quindi di percorrere il resto della distanza senza imbracatura, il che può essere terribilmente pericoloso, poiché un solo errore lo farebbe precipitare verso la morte. Ciononostante, il protagonista riesce a superare il pericolo e a salire su un crinale, dimostrando che le sue abilità di scalatore sono più che straordinarie, e festeggia il successo con un forte ruggito.

Tuttavia, quando la scena si sposta all’interno di una clinica, lo psichiatra di Mike non è molto contento di sentire delle sue avventure spericolate. Lo psichiatra è convinto che Mike soffra del senso di colpa del sopravvissuto, poiché non riesce a superare la recente morte di suo fratello Gurty. Nel profondo, Mike desidera che fosse stato lui a morire al posto di suo fratello, e questo è il motivo del suo comportamento e della sua mentalità innaturali. Anche se lei vorrebbe prescrivergli dei farmaci, a causa della sua età, Mike è assolutamente contrario all’assunzione di farmaci, in qualsiasi forma, e quindi rifiuta gentilmente il trattamento. Invece, decide di svuotare la vecchia casa di Gurty, ed è qui che trova una busta con il suo nome sopra.

Essendo un soldato in servizio attivo nell’esercito statunitense, Gurty aveva già preparato il suo testamento, in cui aveva espresso il suo ultimo desiderio di essere cremato in modo che le sue ceneri potessero essere sparse sul Monte Everest. Entrambi i fratelli McCann erano stati avidi avventurieri con un amore speciale per l’alpinismo, e poiché Gurty non era ancora riuscito a scalare la montagna più alta del mondo durante la sua vita, voleva raggiungere spiritualmente la vetta dell’imponente Everest dopo la morte. Nonostante la sua età e le sue condizioni mentali, Mike decide immediatamente di volare a Kathmandu e raggiungere il Monte Everest con le ceneri di suo fratello, e si imbarca in un’avventura molto personale. Tuttavia, altri tipi di pericoli lo attendono, e Mike viene rapidamente coinvolto in una missione per aiutare altre persone nella nazione montuosa del Nepal.

Cosa vuole Rudra Yash dalla famiglia Rai?

Quando Mike arriva a Kathmandu e incontra la guida escursionistica che aveva ingaggiato online, Dhani, Ice Road – La vendetta ci presenta un altro gruppo di personaggi fondamentali per la trama. Essendo un paese in via di sviluppo con infrastrutture in crescita e, quindi, molte opportunità lucrative per i capitalisti orientati al profitto, secondo il film le zone remote del Nepal sono prese di mira da tali uomini d’affari. Una trama di questo tipo si sviluppa nel piccolo villaggio di Kodari, situato vicino al confine tra Tibet e Nepal. Il villaggio è attraversato da un fiume potente e, naturalmente, il corso d’acqua è estremamente importante nella vita quotidiana degli abitanti. Essi dipendono da questo fiume per soddisfare tutte le loro esigenze idriche, dalla gestione della casa all’irrigazione dei campi. Si suggerisce che gli abitanti del villaggio venerino il fiume, che è anche una figura centrale nella loro cultura, come spesso accade in luoghi così direttamente dipendenti dalla natura.

Tuttavia, negli ultimi tempi, un uomo d’affari di nome Rudra Yash ha messo gli occhi su Kodari, e in particolare sul fiume, perché vuole costruirvi un’enorme diga moderna che genererebbe 4000 megawatt di energia idroelettrica. Nei suoi ripetuti discorsi davanti agli abitanti del villaggio, Rudra continua a ricordare loro che questa elettricità sarà utilizzata per scopi industriali, il che significa che insieme alla diga sarà costruita anche una centrale elettrica. Secondo lui, questo tipo di industria non solo porterà migliori servizi al piccolo villaggio, ma creerà anche molti posti di lavoro per gli abitanti e li aiuterà a guadagnarsi da vivere. C’è ovviamente un motivo per cui parla così spesso dei vantaggi della costruzione della sua diga, poiché il progetto potrà essere realizzato solo se gli abitanti del villaggio cederanno volontariamente i loro terreni alla sua azienda, per cui sarà necessario convincerli.

Sebbene molti abitanti del villaggio abbiano già accettato di cedere i loro terreni, ci sono molti che riconoscono le intenzioni avide di Rudra Yash ed è chiaro per loro che nessuno dei benefici promessi li riguarderà effettivamente. Si crede che una volta che gli abitanti del villaggio avranno lasciato le loro terre, saranno trasferiti in baraccopoli e ghetti dove saranno costretti a lavorare per le industrie americane ed europee, mentre le loro vite tranquille saranno distrutte e le loro terre saranno utilizzate per arricchire i ricchi. Invece di lasciarsi convincere dalle parole subdole di Rudra, continuano a riporre la loro fiducia nei leader originari del villaggio, la famiglia Rai, che ha finanziato la maggior parte degli sviluppi, come le strade e altre infrastrutture, a Kodari.

Sebbene la famiglia Rai sia attualmente guidata da Ganesh Rai, egli considera ancora suo padre, Raj, come il vero decisore. Tuttavia, Rudra ha già messo in atto un piano brutale contro la famiglia, poiché i Rai non solo si rifiutano di vendergli la loro terra (possiedono la maggior parte dei terreni tra gli abitanti del villaggio), ma incoraggiano anche gli abitanti a rifiutare il progetto della diga. All’inizio di Ice Road – La vendetta, Rudra fa uccidere Raj facendo precipitare il suo autobus da una strada in alto su una scogliera, in modo che sembri uno sfortunato incidente. Successivamente, decide di uccidere Ganesh e suo figlio Vijay, in modo da spazzare via la famiglia Rai e poter prendere il controllo dell’intero villaggio. Ma Ganesh capisce cosa sta succedendo non appena viene a sapere della presunta morte accidentale di suo padre e si nasconde insieme a Vijay, frustrando ancora di più Rudra.

Perché Mike McCann decide di aiutare Vijay?

Durante il viaggio verso il campo base dell’Everest, Mike e Dhani salgono su un autobus guidato da un australiano sfacciato di nome Spike, che si è trasferito in Nepal e attualmente si diverte a portare gli stranieri in gita sull’Everest. Ma è qui che il loro piano va in fumo, perché un altro giovane, Vijay Rai, sale sull’autobus nel tentativo di sfuggire ai suoi inseguitori, Jeet e il suo scagnozzo. Jeet era stata assunta da Rudra Yash per trovare Vijay e rapirlo, quindi la donna segue Vijay sull’autobus e cerca di catturarlo con l’aiuto del suo scagnozzo. Mike interviene per aiutare Vijay, solo perché i teppisti tengono in ostaggio anche tutti gli altri passeggeri dell’autobus e costringono Spike a guidare verso Kodari invece che verso il campo base dell’Everest. Pertanto, Mike, con l’aiuto di Dhani, crea un diversivo e attacca i due scagnozzi, riuscendo persino a catturare Jeet e a consegnarla alla polizia nepalese.

Ma, come spesso accade, anche il capo della polizia, il capitano Shankar, è in combutta con Rudra e prende il controllo della situazione fingendo di arrestare Jeet e di tenere Vijay al sicuro. In realtà, però, consegna Vijay a Rudra, mentre Jeet è libera di eseguire gli ordini del suo capo. Fino a questo punto, Mike non è a conoscenza della situazione, ma alla fine viene a saperlo dal professor Myers, un altro passeggero dell’autobus. Myers è un rappresentante del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti che lavora a stretto contatto con alcune organizzazioni di difesa dei diritti umani ed è ben informato sugli sviluppi a Kodari. Quando chiede di parlare con Vijay, però, la polizia non lascia avvicinare Myers, il che suscita i suoi sospetti, e così chiede aiuto al protagonista.

Così, Mike decide di aiutare Rudra e la sua famiglia, senza avere tecnicamente alcun motivo per farlo. Non è che il suo piano di andare sull’Everest sia ora interrotto, dato che gli agenti di polizia avevano organizzato un altro mezzo di trasporto per riportare i turisti al loro programma di viaggio originale. Tuttavia, Mike, Dhani, Spike, Myers e la figlia del professore, Starr, decidono di rimanere e salvare Vijay dalle grinfie del cattivo, dopodiché partono per ricongiungerlo con suo padre, Ganesh, che si nasconde da qualche parte in alto sulle montagne. Il desiderio di Mike di aiutare i membri della famiglia Rai è puramente guidato dal complesso di Dio che la maggior parte degli occidentali come lui ha in film come Ice Road – La vendetta.

Cosa succede a Rudra e Ganesh?

Sebbene Mike e i suoi amici salvino Vijay dal campo di Rudra e lo portino al rifugio di Ganesh sulle montagne, il telefono di Vijay rimane nelle mani del cattivo, che glielo aveva sottratto durante l’interrogatorio. Poiché Rudra vuole catturare Ganesh e ucciderlo, con le buone o con le cattive, usa il telefono di Vijay per mandargli un messaggio, fingendo di essere suo figlio. Con questo stratagemma, riesce a scoprire la posizione del rifugio di Ganesh, o almeno così crede, e manda un assassino a eliminarlo. Ma Ganesh, intelligente e prudente, si era già preparato all’eventualità che il suo legame con il figlio potesse essere usato contro di lui.

Aveva quindi ideato una sorta di codice da utilizzare nei messaggi di testo tra lui e Vijay, in cui il figlio avrebbe sempre inviato un’emoji in meno rispetto al padre quando rispondeva ai messaggi. Rudra, che non ha idea di questo codice, inserisce delle emoji nei messaggi di testo per farli sembrare scritti da Vijay, il che rende immediatamente sospettoso Ganesh. Pertanto, l’uomo fornisce una posizione errata nel messaggio di testo, conducendo l’assassino in una dependance che è stata minata per uccidere gli intrusi. In questo modo, Ganesh riesce a mettersi al sicuro da Rudra e dai suoi scagnozzi, ma alla fine decide di sacrificarsi verso la fine del film.

L’unico modo per Mike e Vijay di sfuggire a Rudra e ai suoi uomini sarebbe quello di attraversare il confine con il Tibet e chiedere aiuto al governo cinese; per farlo è necessario attraversare un fiume senza ponti. È necessario utilizzare una gru vecchio stile come traghetto tra le due sponde, e Ganesh decide di rimanere indietro e azionare la gru in modo che gli scagnozzi non possano raggiungere suo figlio e Mike. Nel farlo, Ganesh viene ucciso da Rudra, che continua a inseguire il protagonista e i suoi amici. In uno scontro finale, Mike sconfigge gli scagnozzi e decide di agire contro Rudra. Alla fine, l’auto di Rudra Yash viene spinta giù dalla scogliera dall’autobus di Mike ed esplode in aria, indicando che l’antagonista è morto.

Mike ha esaudito l’ultimo desiderio di suo fratello?

Una volta eliminato Rudra, la minaccia del progetto della diga viene finalmente affrontata e gli abitanti del villaggio di Kodari tirano un sospiro di sollievo. Accolgono Vijay, che ora è l’unico membro maschio rimasto della famiglia Rai, e lui assume la responsabilità di diventare il capo del villaggio. Sebbene all’inizio del film si fosse in qualche modo prospettata la possibilità di una relazione romantica con Starr, alla fine non si verifica alcun sviluppo in tal senso. Vijay e Starr rimangono buoni amici e quest’ultima torna a casa dal Nepal con sua madre.

Nel frattempo, Mike e Dhani intraprendono il loro viaggio verso il Monte Everest, poiché lui vuole finalmente esaudire l’ultimo desiderio di Gurty. Durante la lotta con i cattivi, Mike aveva accidentalmente usato l’urna contenente le ceneri di Gurty per sconfiggere un teppista, il che gli aveva dato molta gioia, poiché gli era sembrato che suo fratello lo stesse aiutando in una situazione difficile. Sia questa gioia che il fatto di poter spargere le ceneri di Gurty al campo base dell’Everest lo aiutano finalmente a superare la morte del fratello, e ora può tornare serenamente alla sua vita.

Mike rimane in Nepal?

Nel finale di Ice Road – La vendetta, Dhani accompagna Mike all’aeroporto di Kathmandu, da dove sta per tornare negli Stati Uniti. Tra i due personaggi si era già creato un certo legame, più di amicizia che di amore, ma Dhani era chiaramente attratta da Mike dal punto di vista sentimentale. Tuttavia, ogni volta che Dhani aveva cercato di esprimere il suo interesse, Mike aveva cambiato argomento o aveva gentilmente rifiutato le sue proposte. Le loro ultime parole all’interno dell’auto di Dhani rivelano che, sebbene entrambi avessero sviluppato un’attrazione reciproca, erano ancora un po’ confusi sul fatto di agire in base a questi sentimenti.

Mike entra in aeroporto dopo aver salutato Dhani, ma prima di registrarsi per il volo fa una breve sosta in un negozio. Qui, vede un rotolo di corda da arrampicata, che gli ricorda immediatamente le spedizioni alpinistiche che lui e Gurty intraprendevano. Gurty sottolineava sempre la necessità di godersi il presente e di cogliere con entrambe le mani tutte le opportunità di divertimento. Questi pensieri portano a un cambiamento nella mente di Mike, che decide di rimanere in Nepal e di intraprendere una relazione con Dhani. Dopotutto, Mike non ha familiari o affari che lo aspettano negli Stati Uniti, e il Nepal è un paese molto più adatto a un avventuriero come lui. Così, Mike McCann lascia l’aeroporto, chiama Dhani e si ricongiunge con lei, con grande gioia di quest’ultima, poiché ora stanno sicuramente per diventare amanti.