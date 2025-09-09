Absolution – Storia criminale: la spiegazione del finale del film con Liam Neeson

Absolution – Storia criminale con Liam Neeson è la solita vecchia storia di un gangster che cerca di redimersi dai propri errori passati. Detto questo, sapete già come finisce il film. Il nostro gangster ormai anziano, di nome Thug, era un tempo un pugile famoso. Dopo la fine della sua carriera professionale, Thug si è dato al mondo del crimine e ha abbandonato la sua famiglia. Per 30 lunghi anni ha lavorato per un mafioso, Charlie Conner, e ha anche trascorso un periodo in prigione. La vita di Thug procedeva bene, finché un giorno gli è stata diagnosticata la CTE (encefalopatia traumatica cronica).

Questo disturbo colpisce solitamente gli atleti che hanno subito troppi colpi alla testa. Durante il suo incontro con la dottoressa, Thug le racconta di aver ricevuto il suo primo colpo alla testa quando aveva sei o sette anni. Beh, non era una sorpresa che Thug fosse cresciuto con un padre severo e tossico, che non riusciva a controllare la sua rabbia la maggior parte delle volte.

Ovviamente Thug era destinato a finire come il suo vecchio. Forse era questo il motivo per cui Thug aveva lasciato la sua famiglia, perché non voleva che i suoi figli vedessero il mostro che era in lui. Ma ora, quando i suoi giorni sono contati, Thug vuole ricongiungersi con l’unica figlia che gli è rimasta. La domanda è: Daisy perdonerà mai suo padre per quello che ha fatto?

Perché Thug ha ucciso Charlie Conner in Absolution – Storia criminale?

Charlie aveva chiesto a Thug di fare da babysitter a suo figlio Kyle, un ragazzo spericolato e impulsivo che voleva diventare un duro per poter prendere il posto di suo padre nell’impero criminale. Ma già al primo lavoro, Thug capì che Kyle non era tagliato per questo tipo di attività. Disse a Charlie senza mezzi termini che suo figlio aveva molto da imparare. Ora, non so se Charlie abbia rimproverato Kyle o qualcosa del genere, ma lui si è davvero offeso per come Thug lo aveva trattato. Voleva essere trattato come il “figlio del capo”, ma Thug non era il tipo di persona che avrebbe massaggiato l’ego di qualcuno solo perché era insicuro nella vita. Thug stesso aveva i suoi problemi di salute, quindi non aveva tempo di preoccuparsi di ciò che il figlio del suo capo pensava di lui.

Per farla breve, Kyle immaginò che Thug lo avesse denunciato e, quindi, assunse tre uomini con l’aiuto della sua nuova guardia del corpo per sbarazzarsi di Thug sul lavoro. Thug riuscì a sopravvivere all’attacco. Quando interrogò uno degli aggressori su chi li avesse mandati, questi gli disse solo che li aveva assunti un tizio con un grande tatuaggio di uno scorpione sul collo. Più tardi, Thug vide lo stesso tizio nello studio di Charlie e fu certo che fosse stato Kyle a cercare di farlo uccidere. In quel momento, Thug era andato da Charlie per chiedergli dei soldi per aiutare Daisy a comprare una casa, ma prima che Thug potesse fare la sua richiesta, Charlie lo licenziò. Aveva scoperto della malattia di Thug e di come continuasse a dimenticare nomi e cose. Era diventato un peso per l’azienda e quindi Charlie aveva deciso di licenziarlo. Per Thug, quello era l’uomo a cui era stato fedele per 30 anni e dal quale non aveva mai rubato un solo centesimo. Avrebbe potuto prendere i 20.000 dollari che aveva raccolto per Charlie durante la sparatoria per strada. Ma non lo aveva fatto, ed era così che Charlie avrebbe ripagato la sua lealtà?

Thug non ci pensò due volte e sparò a Kyle alla gamba, ordinando a Charlie di svuotare la cassaforte e consegnargli tutti i soldi. Charlie sapeva che la sua fine era vicina, perché se Thug lo avesse lasciato in vita, ovviamente avrebbe cercato di vendicarsi di lui o di Daisy. Thug non voleva correre rischi, sapeva che i suoi giorni erano contati e, nelle sue condizioni, non sarebbe stato in grado di proteggere Daisy dall’esercito di scagnozzi di Charlie.

Thug sparò a Charlie e lo uccise sul colpo, ma esaudì l’ultimo desiderio di un padre e lasciò Kyle in vita. Kyle, essendo un imbecille, non rappresentava una grande minaccia e, dopo ciò a cui aveva assistito, non avrebbe osato dare la caccia alla famiglia di Thug dopo la sua morte. Inoltre, nessuno sapeva che Thug avesse una famiglia. Era sempre sembrato un tipo “solitario”. E sì, se vi state chiedendo se quello fosse il piano di Thug fin dall’inizio, cioè rubare a Charlie, la risposta è no. Ha improvvisato quando ha scoperto che il suo capo e suo figlio lo avevano pugnalato alle spalle e avevano cercato di ucciderlo.

Come ha fatto Thug a salvare la donna?

Il personaggio di Yolonda Ross, accreditato come “Woman” nel film, funge da specchio nella vita di Thug. Con lei, lui può condividere le cose che avrebbe voluto dire a sua figlia ma che non è riuscito a confessarle a causa della sua educazione. Vedete, Thug era un uomo completamente diverso prima di incontrare Woman. E quando lei gli ha raccontato dei suoi ex fidanzati violenti, Thug ha ricordato il proprio passato. Immagino che fosse il padre di Thug a picchiare sua madre, e lui temeva che un giorno sarebbe diventato come lui, il che potrebbe essere uno dei motivi per cui è scappato di casa. È possibile che Thug temesse di avere una relazione con qualcuno perché non voleva che il mostro dentro di lui venisse fuori. È successo una volta quando Thug si è arrabbiato con Woman per aver detto a sua figlia della sua condizione. In preda alla rabbia, Thug alzò le mani contro di lei, ma si rese subito conto del suo errore quando vide suo nipote, Dre, in piedi vicino alla porta. In passato, Thug aveva visto sua madre picchiata da suo padre e ricordava quanto questo lo avesse segnato, motivo per cui dopo l’incidente andò da Dre e cercò di scusarsi con lui per ciò che aveva dovuto vedere. Thug non voleva che Dre diventasse come lui o come suo padre.

Nel finale di Absolution – Storia criminale, Thug scoprì che Woman stessa soffriva di depressione e bassa autostima. Aveva detto a Thug che le piaceva il rumore intorno a lei perché, ovviamente, il silenzio la faceva sentire sola. Immagino che anche lei fosse suicida e che frequentare un maschio alfa tossico fosse diventato il suo modo per sfuggire alla solitudine. Quando Thug entrò nella sua vita, le cose migliorarono, ma la tragedia era che Thug stesso non aveva molto tempo da vivere. Voleva aiutare, ma non poteva. Alla fine, Thug scoprì che lei si bruciava con le sigarette perché, con il tempo, si era abituata a quel dolore e a quegli abusi. Thug era un tipo diverso, e quando cercò di alzare le mani su di lei, Woman perse di nuovo ogni speranza. Lei disse a Thug che lui la aiutava semplicemente stando lì, ma lui non poteva restare a lungo. Aveva sparato a un mafioso e il giorno dopo tutti lo avrebbero cercato. Thug dovette andarsene, ma immagino che, prima di uscire dalla vita di Woman, le lasciò dei soldi affinché potesse sottoporsi alle cure di cui aveva bisogno.

Come è morto Thug?

Thug disse a Dre che era stato mandato in prigione una volta per non essersi “allontanato”. Immagino che Thug abbia finito per uccidere un uomo a un certo punto e abbia scontato una pena in prigione per questo. Da quel momento in poi, aveva fatto della sua missione di vita quella di fare il suo lavoro e distogliere lo sguardo. Se ne andava sempre prima di cedere alla rabbia, che molto probabilmente aveva ereditato dal padre. Ma questa volta le cose erano diverse. Thug non voleva ignorare il fatto di aver consegnato un camion pieno di ragazze innocenti a un uomo di nome Gamberro. Quest’ultimo gestiva un giro di traffico sessuale e aveva rinchiuso le ragazze contro la loro volontà. Thug voleva aiutare, ma non aveva i soldi per farlo.

Tuttavia, dopo aver rubato a Charlie, Thug decise di comprare la libertà di Araceli, in modo che almeno una ragazza potesse essere liberata dalla prigione di Gamberro. Ma si scoprì che Thug era arrivato troppo tardi. Uno dei clienti aveva strangolato Araceli nella sua follia. Ancora una volta, Thug non riuscì a controllare la sua rabbia e voleva sparare a Gamberro sul posto, ma rifiutò di cedere agli istinti che aveva ereditato da suo padre. Invece, Thug decise di fare ciò che era meglio per queste ragazze e ordinò a Gamberro, puntandogli contro la pistola, di lasciarle andare tutte. Chiese persino a Gamberro di consegnare loro una mazzetta di banconote che aveva portato con sé, insieme al denaro che si trovava all’interno della casa. Ma Gamberro non era dell’umore giusto per vedere il suo impero crollare davanti ai suoi occhi e, quindi, decise di reagire per salvare ciò che poteva.

Durante il finale di Absolution – Storia criminale, Gamberro pugnalò Thug più volte con un coltello da cucina e stava per tagliargli la gola quando una delle ragazze prese la pistola di Thug e sparò a Gamberro alla testa, ponendo così fine alla sua malvagità. Ma anche se Thug aveva salvato le ragazze, era evidente che avrebbe ceduto alle ferite, ma prima di allora aveva ancora un piccolo compito da svolgere. Cercando di fermare l’emorragia, Thug arrivò rapidamente a casa di Daisy e chiamò Dre fuori. Voleva avere un’ultima conversazione con lui.

Vedete, durante tutto il film, Thug aveva cercato di fare solo una cosa: proteggere Dre dal diventare una persona come suo padre, o suo nonno, o l’“uomo” prima di lui. Thug voleva che Dre diventasse un uomo migliore, non un maschio alfa violento che trattava gli altri come se non contassero nulla. Non voleva che Dre finisse in prigione per aver ceduto alla sua rabbia. Thug voleva che Dre avesse una vita migliore, ed era l’unica ragione per cui Thug aveva cercato di cambiare se stesso, in modo da poter lasciare un esempio migliore a Dre. Non sappiamo se Thug sia riuscito nel suo intento, ma voleva solo che Dre sapesse che “ci aveva provato”.

Nel finale di Absolution – Storia criminale, Thug guidò fino alla casa che guardava spesso dalla sua finestra. Ogni mattina sentiva qualcuno suonare la chitarra in quella casa, ma quando finalmente vi entrò, con sua grande sorpresa, era vuota. Nessuno ci viveva da molto tempo. Beh, forse avrete notato dei campanelli eolici blu fuori dalla casa, ma immagino che nemmeno quelli fossero reali. Forse era un ricordo dell’infanzia di Thug che il suo cervello voleva fargli vedere e la musica che voleva fargli sentire. Forse ha qualcosa a che fare con suo padre. Anche nei suoi sogni, Thug vedeva suo padre alla guida del motoscafo perché suo padre non lo aveva più portato a pescare dopo che lui aveva preso la barca da solo mentre suo padre era rinchiuso in una cella per un fine settimana.

Il rapporto di Thug con suo padre dopo che aveva “rubato” la barca una domenica non era più stato lo stesso. Thug si sentiva in colpa per quello che aveva fatto e per tutta la vita si era incolpato per un errore stupido, ma suo padre (molto probabilmente) non lo aveva perdonato. Nel sogno di Thug, suo padre alla fine diventava Caronte, il traghettatore, che portava la sua anima negli inferi.

Quindi, Thug è morto? Beh, morirà. Ma ha ottenuto l’assoluzione? Beh, questo dipende dalle due donne della sua vita, se lo perdoneranno o meno. Prima di morire, Thug ha lasciato un assegno circolare di 70.000 dollari a Daisy, affinché potesse pagare l’acconto per la casa. E penso che dopo aver saputo della morte di suo padre e di ciò che lui aveva fatto per lei, Daisy non solo lo perdonerà per le sue azioni passate, ma prenderà anche i soldi per poter vivere il resto della sua vita in agiatezza, proprio come voleva Thug.

LEGGI ANCHE: Ice Road – La vendetta, la spiegazione del finale