Il miracolo di Sharon: le differenze tra la storia vera e il film

Il miracolo di Sharon (titolo originale, Ordinary Angels) descrive da vicino le reali sfide affrontate dalla famiglia Schmitt e il modo in cui Sharon Stevens li ha aiutati, ma si prende alcune libertà creative per aumentare l’impatto emotivo della sua narrazione. Interpretato da Hilary Swank e Alan Ritchson (star di Reacher), il film – tratto dall’omonimo romanzo della Stevens – segue infatti la storia di una parrucchiera che aiuta un padre vedovo a salvare la vita di sua figlia dopo che una tempesta di neve gli impedisce di sottoporre la bambina a un trapianto di fegato. Sebbene la narrazione sia piuttosto lineare, Il miracolo di Sharon non lascia mai un momento di tregua grazie al suo ritratto edificante dello spirito umano e dell’importanza della comunità.

Sia Hilary Swank che Alan Ritchson offrono interpretazioni convincenti, che elevano ulteriormente l’impatto del suo struggente dramma. Tuttavia, ciò che rende la sua trama efficacemente coinvolgente e con cui è facile immedesimarsi è proprio la sua connotazione di storia vera. Grazie al modo in cui il film entra in contatto con gli spettatori attraverso la rappresentazione dei trionfi e delle lotte di persone reali, è difficile non chiedersi quanto di tutto ciò sia accaduto e quanto sia stato inventato. In questo approfondimento, esploriamo dunque la storia vera dietro il film e in che cosa differiscono.

La storia vera dietro Il miracolo di Sharon

Gli eventi reali che hanno ispirato il film si sono svolti all’inizio degli anni ’90 a Louisville, nel Kentucky, e hanno coinvolto Ed Schmitt, un vedovo che cresceva due bambine, Michelle e Ashley. Entrambe erano affette da una malattia epatica congenita e avevano bisogno di un trapianto di fegato per sopravvivere. Ashley ricevette il trapianto nel 1991. Tuttavia, tre anni dopo, Michelle, che all’epoca aveva 3 anni, era ancora in attesa di un fegato disponibile (nel film, invece, viene detto che ha 5 anni). Nel frattempo, la famiglia stava affogando nei debiti sanitari.

Per quanto riguarda la madre delle bambine e moglie di Ed, Theresa Schmitt (in Il miracolo di Sharon interpretata da Amy Acker), la donna era morta un anno e mezzo prima, nell’agosto del 1992. Come indicato nel film, morì a causa delle complicazioni di una rara patologia chiamata malattia di Wegener, oggi nota come granulomatosi. Il film afferma però erroneamente che aveva 35 anni al momento della morte. In realtà ne aveva 29 quando è morta.

Quando Sharon Stevens Evans, una parrucchiera locale, lesse sul giornale della situazione degli Schmitt, lanciò una raccolta di fondi per aiutare la famiglia. Secondo il Courier Journal, raccolse persino i fondi per far volare Michelle in aereo privato da Louisville a un ospedale pediatrico di Omaha, in Nebraska, dove avrebbe ricevuto il suo nuovo fegato non appena fosse stato disponibile un organo donato. Riguardo al suo lavoro di parrucchiera, il film aggiunge il personaggio di Rose.

In Il miracolo di Sharon, Rose tiene d’occhio Sharon e le impedisce di ricadere nella sua dipendenza dall’alcol (dipendenza che la vera Sharon non ha). Tuttavia, anche se è tra i protagonisti secondari del film, non è basata su una persona reale e ha fatto parte del film solo per migliorare lo sviluppo della storia e le dinamiche dei personaggi. Per quanto riguarda il modo in cui Sharon chiede aiuto per gli Schmitt, nel film la si vede chiamare una stazione televisiva per informare la comunità di ciò che la famiglia sta passando. Nella vita reale, invece, la Stevens aveva contattato una stazione radio, Newsradio 840 WHAS, dove aveva spiegato le condizioni della famiglia e il bisogno di aiuto della comunità.

Come mostrato nel film, la storia vera conferma che l’intervento di trapianto di fegato di Michelle Schmitt era previsto a Omaha, in Nebraska. È inoltre vero che la famiglia aveva solo una manciata di ore per portare Michelle in ospedale affinché l’organo fosse ancora utilizzabile. Quando la nonna di Michelle, Barbara Schmitt, ha risposto alla chiamata per il trapianto alle 9 del mattino di un giorno di gennaio del 1994, le è stato detto che un fegato avrebbe atteso Michelle entro il tramonto. Per avere le migliori probabilità di successo, dovevano arrivare all’ospedale di Omaha entro le 18.00 e al massimo le 19.00.

La notizia è però arrivata nel momento più difficile che si potesse immaginare. Louisville era infatti appena stata colpita da una storica tempesta di neve, con strade chiuse e il percorso per l’aeroporto bloccato, il che rendeva apparentemente impossibile spostarsi. Nel film, a Ed Schmitt viene detto che “Michelle dovrà volare per 700 miglia fino all’ospedale pediatrico”. Per amore della precisione, un calcolo ha rivelato che la distanza in auto è di circa 693 miglia (10 ore e 40 minuti). Tuttavia, la distanza in aereo tra Louisville, Kentucky e Omaha, Nebraska, è di 582 miglia (1 ora e 40 minuti).

Per risolvere la situazione, i membri della comunità, sentito l’appello via radio di Sharon, si sono precipitati al parcheggio della chiesa pronti per spalare la neve. Si affrettarono a liberare uno spazio di atterraggio per l’elicottero, come si vede in una foto dell’articolo del Courier Journal del 1994 sulla storia degli Schmitt. Michelle fu poi trasportata con successo a Omaha e ricevette il trapianto. Questo commovente episodi di solidarietà e aiuto reciproco è realmente avvenuto, l’unica differenza è che nella realtà si è svolto di giorno e non di notte. Un cambiamento adoperato dagli autori del film per conferire ulteriore drammaticità al momento.

Per quanto riguarda il donatore, questo è Brian Friesen, un bambino di 7 anni deceduto per un aneurisma cerebrale un giorno prima che il padre di Michelle Schmitt ricevesse la telefonata sulla disponibilità di un trapianto di fegato. Friesen è così diventato il donatore della bambina, permettendole di avere una seconda possibilità di vivere la sua vita. Secondo quanto riportato, gli Schmitt hanno persino incontrato i genitori di Brian dopo l’intervento chirurgico di Michelle e hanno mantenuto un rapporto stretto con loro.

Dopo il trapianto di fegato, sia Michelle che sua sorella hanno dovuto sottoporsi a controlli regolari e assumere quotidianamente diversi farmaci. Questo ha finito per compromettere la salute dei loro reni, che sono stati trapiantati nel 2011. Questa volta la donatrice di Michelle è stata la sua migliore amica, Crystal. Negli anni successivi, Michelle si è sposata e ha iniziato a lavorare all’Università di Louisville con un impiego in campo medico, a contatto con i bambini.

Sfortunatamente, all’età di 31 anni, Michelle Schmitt è morta per un aneurisma allo stomaco. Poiché le riprese di Il miracolo di Sharon erano iniziate nel 2021, la Schmitt era a conoscenza del film e, come ha rivelato la sorella, le sarebbe piaciuto sapere che “avrebbe potuto aiutare a salvare la vita di qualcuno portando l’attenzione sulla missione della donazione di organi”. Spiegando come la sorella avrebbe apprezzato gli sforzi compiuti per portare la sua storia sul grande schermo, Ashley Schmitt ha anche aggiunto che “Michelle sarebbe stata onorata da questo film e dalla consapevolezza che la sua storia contribuirà a suscitare”.