Il mondo perduto – Jurassic Park: le principali differenze tra il libro e il film

Ci sono molte differenze tra Il mondo perduto – Jurassic Park e il libro da cui è tratto. Scritto dall’autore del primo Jurassic Park, Michael Crichton, Il mondo perduto è stato pubblicato nel 1995 come sequel diretto del romanzo del 1990. Dopo il successo di critica e commerciale dell’adattamento cinematografico del primo romanzo di Crichton da parte di Steven Spielberg, il team di Spielberg chiese infatti allo scrittore di concepire un seguito, che potesse poi a sua volta essere adattato per il grande schermo. Crichton ha così concepito, partendo da alcune idee di Spielberg, il secondo romanzo, divenuto poi film. Ancora oggi, Il mondo perduto – Jurassic Park è considerato uno dei migliori film della serie.

La serie (oggi giunta al settimo film con Jurassic World – La rinascita) è una delle saghe cinematografiche di maggior successo al mondo, a dimostrazione dell’importanza e dell’impatto dei libri di Crichton. Sebbene Jurassic Park fosse un adattamento più fedele rispetto a Il mondo perduto – Jurassic Park, il secondo film della serie ha preso molto dal romanzo di riferimento, anche se Crichton non lo aveva ancora finito quando Spielberg ha iniziato a pianificare il film. Le innumerevoli differenze tra il libro e il film evidenziano quindi la maestria del regista nell’adattare una storia per il grande schermo, lasciando spazio a un adattamento più fedele del libro.

Differenze nei personaggi

Il celebre John Hammond appare in Il mondo perduto – Jurassic Park, ma in realtà il personaggio muore nel primo film. Spielberg decide però di modificare questo aspetto, volendo rendere Hammond meno “antagonista” e quindi meno meritevole di una brutta fine. Un altro personaggio presente nel film ma assente nel romanzo è Peter Ludlow, il principale antagonista umano del sequel. Tuttavia, anche questo personaggio è completamente assente dal libro, dove il ruolo di villain spetta invece a Lewis Dodgson, che era anche il cattivo del primo romanzo.

Naturalmente, se il film presenta Ludlow come antagonista, il personaggio di Dodgson è stato completamente lasciato fuori dalla pellicola. Il personaggio è apparso solo più tardi nella saga, ovvero in Jurassic World – Il Dominio, uscito nel 2022. Altro personaggio che dal libro non è riuscito ad arrivare nel film è Arby Benton, il quale si imbarca clandestinamente per Isla Sorna insieme all’amico Kelly Curtis. Spielberg ha però ritenuto Benton superfluo, eliminandolo così dal racconto. Tuttavia, Curtis ha acquisito alcuni aspetti di Benton, risultando così una fusione di entrambi i personaggi. Ad esempio, è divenuta una ragazza di colore, caratteristica propria di Benton.

Nel film era in programma una nuova attrazione

Il mondo perduto – Jurassic Park ha ripreso l’idea di base del primo film della serie, nel senso di affrontare i pericoli di un’attrazione dedicata ai dinosauri. Questo elemento era invece stato rimosso dal secondo romanzo di Crichton, Il mondo perduto. La decisione di Spielberg di continuare a seguire il principio centrale del primo film ha finito per avere senso per l’intera serie, poiché questa idea di spettacolo turistico è stata ripetuta con successo in altri quattro film di Jurassic Park.

In Il mondo perduto, non è stata la gestione dell’enorme impresa commerciale di un’attrazione turistica dedicata ai dinosauri a portare il protagonista Ian Malcolm a Isla Sorna. Nel romanzo, Malcolm è invece stato avvicinato da Richard Levine per degli strani corpi di animali apparsi sulle rive e, dopo la scomparsa di Levine, è stato convinto a visitare Isla Sorna. Il sito B era operativo nel romanzo, così come nel film, ma l’obiettivo di Malcolm era trovare Levine e tornare a casa, invece di impedire l’apertura dell’attrazione.

Kelly Malcolm è la figlia di Ian nel film

L’iconico Ian Malcolm interpretato da Jeff Goldblum aveva una figlia di nome Kelly in Il mondo perduto – Jurassic Park, ma non nel romanzo. Nel libro Il mondo perduto di Crichton, infatti, Malcolm finisce per essere raggiunto a Isla Sorna dai due bambini poc’anzi menzionati, che si erano imbarcati clandestinamente sulla barca: Kelly Curtis e R. B. “Arby” Benton. Questi bambini lavoravano come assistenti di ricerca di Levine nel libro.

Il Malcolm di Goldblum ha dato un tono eccellente ai film di Jurassic Park, con il suo personaggio coscienzioso che ha suscitato il pathos del pubblico. Spielberg ha quindi sfruttato il successo di Goldblum in Il mondo perduto – Jurassic Park rendendo Kelly, il personaggio del romanzo, sua figlia. La figlia di Malcolm ha quindi aggiunto un ulteriore impatto emotivo e ha mantenuto il pubblico interessato all’eroe della serie.

Sarah è la fidanzata di Ian nel film

Sulla stessa linea della scelta di dare a Ian Malcolm una figlia, Spielberg ha deciso di dare a Malcolm anche una fidanzata in Il mondo perduto – Jurassic Park. Anche Sarah Harding era un personaggio del romanzo di Crichton, ma nelle pagine del libro è solo un’amica, anche se molto cara. Spielberg stava però costruendo Malcolm come un protagonista amabile e con molto da parte, decidendo dunque di aumentare la posta in gioco del pericolo su Isla Sorna.

Sarah Harding, interpretata da Julianne Moore, è stata un personaggio memorabile in Il mondo perduto – Jurassic Park, fornendo un contrappunto premuroso all’avidità di Ludlow e del suo team. La storia d’amore introdotta dalla Moore ha reso il film più commerciale rispetto al romanzo, e anche le sue gesta eroiche sono state un momento saliente del film, quando ha sedato il T-Rex a San Diego. Harding non lo ha fatto nel romanzo, poiché non è mai andata a San Diego.

Eddie ha salvato il cucciolo di T-Rex nel libro

Una parte centrale della trama sia de Il mondo perduto di Crichton che de Il mondo perduto – Jurassic Park di Spielberg era l’errore fatale di salvare un cucciolo di T-Rex che si era ferito a una zampa, ma il film e il libro differiscono nella loro rappresentazione di questo evento. Nel libro, Malcolm trova un cucciolo di T-Rex ferito nel suo nido e chiede a Eddie Carr di ucciderlo, ma lui disobbedisce e lo porta nella roulotte. Quando lo scoprono, Malcolm e Harding mettono a malincuore un gesso alla zampa del dinosauro.

Nel film, è stato Nick a salvare un cucciolo di T-Rex, che era stato usato come esca dal team di Ludlow per attirare i suoi genitori e catturarli. Sia nel film che nel libro, ovviamente, i genitori del T-Rex hanno seguito il loro cucciolo rapito e hanno attaccato i protagonisti. Sfortunatamente per Eddie, nel film ha pagato il prezzo della follia di Nick, mentre Nick è sopravvissuto all’attacco del T-Rex.

I velociraptor uccidono Eddie nel romanzo di Crichton

Rimanendo su Eddie, questi è un personaggio specializzato nel campo dell’ingegneria sia nel romanzo di Crichton che nel film di Spielberg, ma la sua morte nel film differisce da quella nel libro. Eddie era l’assistente di un ingegnere di nome Jack “Doc” Thorne nel romanzo e ha incontrato la sua fine per mano dei velociraptor. I dinosauri lo hanno attaccato in un nascondiglio sopraelevato e lo hanno ucciso, anche se Malcolm e la sua famiglia sono sopravvissuti alla notte.

Nel film, egli è un ingegnere a tutti gli effetti e muore tra le fauci del T-Rex, invece che tra quelle del velociraptor come descritto nel libro. In Il mondo perduto – Jurassic Park, Eddie stava cercando di salvare Ian, Sarah e Nick, la cui roulotte era stata spinta giù da una scogliera da un T-Rex. Dopo aver agganciato la roulotte al suo SUV e aver iniziato a guidare in direzione opposta, l’eroismo di Eddie viene interrotto da due T-Rex che lo tirarono fuori dal veicolo e lo squarciarono a metà.

Il T-Rex è libero a San Diego nel film

Il film si discosta dal materiale originale, forse in modo più significativo nel finale, in cui Spielberg ha dato un tocco tipicamente hollywoodiano alla storia di Crichton. Il T-Rex è stato fondamentale per il climax sia del libro che del film, confermando la sua posizione come uno dei dinosauri più importanti della serie Jurassic Park. Tuttavia, nel libro il T-Rex è rimasto sull’Isla Sorna, mentre nel film viene trasportato a San Diego.

Nel film, Ludlow spedisce infatti il T-Rex da Isla Sorna a San Diego nel tentativo di riportare in vita un’attrazione incompleta dell’anfiteatro di Jurassic Park su cui si stava lavorando. Com’era prevedibile, tutto va terribilmente storto, prendendo una piega particolarmente pericolosa. Il piano di Ludlow ha infatti portato a scene di terrore con il T-Rex che terrorizzava San Diego, rendendo Il mondo perduto – Jurassic Park simile ai film di Godzilla o King Kong e facendo sentire la minaccia dei dinosauri più vicina al pubblico.