Julianne Moore: 10 cose che forse non sai sull’attrice

Julianne Moore è una delle attrici più apprezzate del cinema internazionale a noi contemporaneo. Versatile, capace e combattiva, è riuscita a conquistare il pubblico in più di 25 anni di onorata carriera. Nonostante il suo lavoro di attrice, lei non si è mai considerata una diva e ha sempre fatto sentire la sua voce per le campagne sociali da lei sostenute. Un’attrice che ha fatto davvero tanta gavetta e si è inventata il lavoro, conscia delle proprie capacità ed abilità.

Ecco dieci cose che, forse, non sapevate di Julianne Moore.

I film di Julianne Moore

I film da giovane di Julianne Moore

1. Ha recitato in celebri film. Inizia la gavetta alle sogli degli anni ’90 con film come Body of Evidence – Il corpo del reato (1993), Il fuggitivo (1993), America oggi (1993), e nel 1995 inizia la sua lunga collaborazione Todd Haynes, che inizia con il film Safe. In seguito recita in Nine Months – Imprevisti d’amore (1995), Il mondo perduto – Jurassic Park (1997), Boogie Nights – L’altra Hollywood (1997), Il grande Lebowski (1998) e Fine di una storia (1998). Recita anche in Psycho (1998), Magnolia (1999), Lontano dal paradiso (2002), The Hours (2002), I figli degli uomini (2006), Savage Grace (2007), A Single Man (2009), I ragazzi stanno bene (2010), Crazy, Stupid, Love (2011), Lo sguardo di Satana – Carrie (2013), Don Jon (2013), Still Alice (2014), Maps to the Stars (2014), Hunger Games: il canto della rivolta Parte 1 e Parte 2 (2014 e 2015), Kingsman – Il cerchio d’oro (2017). Recita poi in Suburbicon (2017) al fianco di Matt Damon, e Gloria Bell (2018).

I film di oggi di Julianne Moore

Dal 2020 ad oggi l’attrice ha recitato nei film La donna alla finestra (2021), Caro Evan Hansen (2021), Quando avrai finito di salvare il mondo, regia di Jesse Eisenberg (2022), Sharper (2023) e May December (2023), dove recita accanto a Natalie Portman. Nel 2024 è invece protagonista insieme a Tilda Swinton di La stanza accanto.

I film su Netflix di Julianne Moore

Nel catalogo di Netflix sono presenti alcuni film con Julianne Moore nel cast, come ad esempio Il fuggitivo, Il colore del crimine, Crazy, Stupid, Love, Lo sguardo di Satana – Carrie, Kingsman – Il cerchio d’oro, Caro Evan Hansen e La donna alla finestra.

2. Ha recentemente recitato in una nota serie. Nel corso della sua carriera l’attrice non ha poi mancato di recitare anche in alcune produzioni televisive, come le serie Così gira il mondo (1985) e 30 Rock (2009-2013). Ha poi preso parte anche a film TV quali Un difficile addio (1991), Omicidi e incantesimi (1991) e Game Change (2012). Nel 2021, invece, è protagonista delle miniserie La storia di Lisey, diretta dal regista cileno Pablo Larraìn e basata sull’omonimo romanzo di Stephen King. Nel 2024 prende invece parte alla miniserie Mary & George.

La stanza accanto, l’ultimo film di Julianne Moore

3. È stata la prima scelta di Pedro Almodovar e Tilda Swinton. Quando Pedro Almodóvar ha inviato la sceneggiatura di La stanza accanto a Tilda Swinton, le ha chiesto chi avrebbe dovuto interpretare Ingrid all’interno del film. L’attrice suggerì allora la collega Julianne Moore, scoprendo poi in seguito anche Almodovar aveva pensato alla Moore. Le due attrici hanno così avuto modo di recitare insieme nel film che ha poi vinto il Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia.

Julianne Moore in Il mondo perduto – Jurassic Park

4. Ha accettato di partecipare al film per due motivi. Julianne Moore ha ammesso di aver accettato di partecipare a Il mondo perduto – Jurassic Park per due motivi: il primo, per pagare l’esorbitante assegno di divorzio che era stato assegnato al suo ex marito; mentre il secondo motivo era quello di poter lavorare con Steven Spielberg. In seguito, ha ammesso di essersi “divertita moltissimo”.

5. Non era la prima scelta per il ruolo. Steven Spielberg aveva inizialmente contattato Juliette Binoche per il ruolo di Sarah Harding. A quanto pare, lei avrebbe però risposto che sarebbe apparsa nel film solo se avesse potuto “interpretare il dinosauro”. A quel punto Spielberg cercò un’altra attrice e rimase molto colpito dal piccolo ruolo avuto dalla Moore in Il fuggitivo. Fu così che la incontrò per parlarle della parte e decise infine di affidarle il ruolo di Sarah Harding.

Julianne Moore in Hunger Games

6. Ha recitato nel film su insistenza dei figli. Negli ultimi due film della saga di Hunger Games l’attrice ha interpretato il ruolo della presidentessa Alma Coin. Julianne Moore ha dichiarato che i suoi due figli, entrambi fan dei romanzi, l’hanno convinta a firmare per il ruolo di Alma Coin. Per il ruolo, oltre a una parrucca grigia, Julianne Moore ha indossato anche lenti a contatto scure, caratterizzando ulteriormente il personaggio.

Julianne Moore in Still Alice, il film sull’Alzheimer

7. Ha ricevuto il plauso mondiale per Still Alice. Nel 2014 prende parte alle riprese del film, nel ruolo della protagonista. Il film, che è un adattamento del romanzo Perdersi di Lisa Genova e che racconta la storia di Alice Howland, affermata linguistica che si trova a combattere contro l’Alzheimer presenile, è stato girato da Richard Glatzer. Il regista era affetto da sclerosi laterale amiotrofica e, putroppo, è mancato qualche mese dopo aver terminato le riprese. Per la sua interpretazione l’attrice si è preparata a lungo studiando la malattia che era chiamata a rappresentare.

Julianne Moore ha vinto un Oscar

8. È stata candidata per 5 volte. La prima nomination per la Miglior attrice non protagonista è arrivata nel 1998 per la sua interpretazione nel film Boogie Night – L’altra Hollywood di Paul Thomas Anderson e due anni dopo è arrivata quella per la miglior attrice grazie al film Fine di una storia di Neil Jordan. Nel 2003 ottiene ben due candidature: una alla miglior attrice per Lontano dal paradiso di Todd Haynes e la seconda come miglior attrice non protagonista per The Hours di Stephen Daldry. La quinta ed ultima nomination arriva nel 2015 proprio per Still Alice, che le permette di vincere il premio.

Julianne Moore, il marito e i figli

9. È sposata con un regista. Dopo un primo matrimonio avuto con l’attore e regista John Could Rubin, durato dal 1986 al 1995, l’attrice sposa nel 2003 il suo attuale marito, ovvero il regista e produttore Bart Freundlich. I due si sono conosciuti nel 1996 lavorando insieme per il film I segreti del cuore, intraprendendo da quel momento una relazione. In seguito hanno avuto due figli, Caleb e Liv, nati rispettivamente nel 1997 e nel 2002.

L’età e l’altezza di Julianne Moore

10. Julianne Moore è nata il 3 dicembre 1960 (età 64 anni) a Fort Liberty. L’attrice è alta complessivamente 1,60 metri.

