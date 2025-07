Marvel sostituirà tutti gli X-Men e anche Tony Stark, dopo Avengers: Secret Wars (che sarà un reset)

I nuovissimi X-Men stanno arrivando nel Marvel Cinematic Universe e (prima o poi) si unirà a loro un nuovissimo Tony Stark. In un’ampia conversazione con la stampa, il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha confermato che, dopo gli eventi di Avengers: Secret Wars del 2027, la società riassegnerà i ruoli dei mutanti dotati di super poteri a nuovi attori per il suo prossimo film sugli X-Men diretto da Jake Schreier (Thunderbolts*).

Molti degli attori che hanno recitato nei film degli “X-Men” degli anni 2000 e 2010 riprenderanno quei ruoli in Avengers: Doomsday del 2026, tra cui Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden e Kelsey Grammer. Stewart ha anche interpretato Charles Xavier in Doctor Strange nel Multiverso della Follia del 2022, e Grammer è apparso nei panni di Hank McCoy in una scena post-credits in The Marvels del 2023.

Nei film futuri, tuttavia, i personaggi degli X-Men apparsi nei film precedenti saranno interpretati da nuovi attori, insieme ai mutanti che faranno il loro debutto sul grande schermo. La decisione riecheggia i cambiamenti nella composizione dei fumetti Marvel dopo la trama di “Secret Wars” del 2015, che ha visto diverse linee temporali collassare e riconvergere, mescolando i personaggi della linea temporale principale Marvel nel processo.

“Stiamo utilizzando quella [storia] non solo per completare le storie che abbiamo raccontato dopo ‘Endgame’, ma, cosa altrettanto importante – e potete guardare i fumetti di ‘Secret Wars’ per capire dove questo ci porterà – ci prepara davvero per il futuro”, ha detto Feige. “‘Endgame’, letteralmente, parlava di finali. ‘Secret Wars’ parla di inizi.”

Ma Feige è stato anche attento a non definire i cambiamenti come un “reboot”; il dirigente ha invece affermato che ‘Secret Wars’ servirà come un “reset” per l’MCU.

“Reboot è una parola spaventosa”, ha detto. “Reboot può significare molte cose per molte persone. Reset, linea temporale singolare – stiamo pensando in questa direzione.” Più tardi, ha aggiunto, “‘X-Men’ è dove questo accadrà in seguito.”

Feige ha osservato che i fumetti degli X-Men, con la loro attenzione alla Scuola per Giovani Dotati di Xavier, si concentravano naturalmente su storie di personaggi adolescenti. “Sono stati un luogo in cui raccontare storie di giovani che si sentono diversi, che si sentono Diversi e che sentono di non appartenere a un gruppo”, ha affermato. “Questa è la storia universale dei mutanti, ed è lì che stiamo andando”.

Ancora più intrigante, Feige ha anche indicato che altri personaggi Marvel saranno eventualmente riassegnati, compresi i ruoli più iconici, come Tony Stark e Steve Rogers. Ha indicato molti altri importanti franchise cinematografici che hanno fatto la stessa cosa, più volte. “Amy Pascal e David Heyman stanno ora cercando un nuovo James Bond”, ha detto Feige, riferendosi ai produttori del prossimo film di Bond di Amazon MGM. “David [Corenswet], il nuovo Superman, è stato fantastico. Sarà sempre così”.

Feige ha riconosciuto che star che hanno abbandonato i loro ruoli originali nell’MCU, come Robert Downey Jr. e Chris Evans, hanno reso difficile immaginare qualcun altro nei panni dei loro personaggi. Ma non è un’impresa impossibile. “Penso che sia difficile per chiunque farlo quando un attore ha interpretato un ruolo così grandioso”, ha detto. “Come faranno mai a sostituire Sean Connery [nei panni di James Bond], giusto?”