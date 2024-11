Il Re Scorpione: la storia vera dietro al film con Dwayne Johnson

Anche se il film di Dwayne Johnson Il Re Scorpione è un’opera di finzione, una figura della storia egizia nota come Re Scorpione è realmente esistita. Prima di scoprire la vera vicenda dietro il film diretto da Chuck Russell facciamo però un po’ di chiarezza: questo film uscito nel 2002, un anno dopo il debutto di Johnson ne La mummia – Il ritorno, è uno spin-off dedicato a questo personaggio, ma quello qui interpretato da Johnson non è lo stesso comparso nel film poc’anzi citato.

La linea temporale può essere confusa, ma la versione di Mathayus – questo il nome del protagonista – che Johnson interpreta ne Il Re Scorpione è in realtà il nonno del suo personaggio ne La mummia – Il ritorno, ed è ambientata migliaia di anni prima. Facciamo dunque qui la conoscenza di un Re Scorpione eroe, ben diverso dall’orribile e malvagia creatura vista nel finale del film con Brendan Fraser. Il film Il Re Scorpione ha poi guadagnato 180 milioni di dollari al botteghino con un budget di 60 milioni di dollari e ha consacrato Johnson come protagonista di Hollywood.

Pertanto, il pubblico era chiaramente incuriosito da questo personaggio, sebbene Johnson non sia tornato per nessuno dei quattro sequel realizzati: Il Re Scorpione 2 – Il destino di un guerriero, Il Re Scorpione 3 – La battaglia finale, Il Re Scorpione 4 – La conquista del potere e Il Re Scorpione 5 – Il libro delle anime. Concentrandoci qui sul primo film della serie, ci si è dunque chiesti a lungo se Il Re Scorpione sia basato su una storia vera e se il personaggio di Johnson sia realmente esistito. Scopriamolo qui di seguito con questo approfondimento.

La trama e il cast di Il Re Scorpione

Nel 3000 a.C. a Gomorra un malvagio tiranno, Memnone (Steven Brand), è deciso a prendere il controllo totale della regione sterminando le tribù nomadi insediate nel deserto. Le tribù, da anni in lotta fra loro, decidono loro malgrado di allearsi contro il nemico comune, che ritengono aiutato dai poteri di una malvagia strega, Cassandra (Kelly Hu). Per eliminarlo vengono assoldati i membri della temuta e crudele tribù degli Accadiani fra i quali primeggia Mathayus (Dwayne Johnson).

La storia vera dietro il film

Il film è stato ispirato dal Re Scorpione dell’Antico Egitto

Il personaggio di Johnson ne Il Re Scorpione è ispirato all’omonimo re dell’Antico Egitto, noto anche come Re Narmer, una figura che regnava sull’Egitto prima dell’epoca dei faraoni. Tuttavia, molti degli attributi del personaggio di Johnson ne Il Re Scorpione non sono gli stessi della figura reale. Per esempio, Methayus è un assassino accadico, ingaggiato per uccidere la maga di Memnone, che ha conquistato la maggior parte delle tribù locali in Egitto. Anche se non si sa molto del vero Re Scorpione, è altamente improbabile che sia nato fuori dall’Egitto.

Inoltre, l’unico motivo per cui Methayus ha un legame con gli scorpioni nel film del 2002 è perché è stato trafitto da una freccia che era stata inzuppata di veleno di scorpione. Ne Il Re Scorpione, Cassandra, la maga di cui sopra, affermava che il sangue dello scorpione sarebbe sempre sceso in lui se fosse sopravvissuto. Non si sa se il vero Re Scorpione sia mai stato avvelenato dal veleno di scorpione, ma è probabile che questo sia un punto della trama inventato dagli sceneggiatori del film. In realtà, Re Narmer era conosciuto come Re Scorpione perché aveva sempre degli scorpioni disegnati sugli scudi e sui carri.

In che epoca il Re Scorpione ha regnato sull’Egitto?

Come già detto, Il Re Scorpione è ambientato migliaia di anni prima de La mummia – Il ritorno, che vedeva Dwayne Johnson contrapposto a Brendan Fraser. Allo stesso modo, il Re Scorpione regnava sull’Egitto migliaia di anni fa, quindi è difficile scoprire esattamente come fosse il suo regno. Narmer divenne re dell’Egitto durante il Periodo Predinastico (6000-3150 a.C.) – è stato citato come l’ultimo re di questo periodo – e continuò a governare durante il Primo Periodo Dinastico (3150-2613 a.C.).

Durante il Periodo Predinastico, molto prima dei faraoni, l’Egitto era in realtà diviso in due parti, l’Alto e il Basso Egitto. Tuttavia, poiché il Primo Periodo Dinastico dell’Egitto iniziò quando il Paese fu finalmente unito, è chiaro che il Re Scorpione fu determinante nel riunire l’Alto e il Basso Egitto. Pertanto, quando Re Scorpione iniziò il suo regno, l’Egitto era un luogo drasticamente diverso e questo si riflette ne Il Re Scorpione. Nel film, Memnone è in grado di acquisire tanto potere perché le tribù dell’Egitto sono separate. Tuttavia, è Methayus a riunire le tribù.

L’impatto del Re Scorpione sulla civiltà egizia

La fine de Il Re Scorpione suggerisce che Methayas ha inaugurato una nuova era per l’Egitto e che il Paese diventerà più forte che mai. Questo era vero durante il regno del vero Re Scorpione. Nel corso della storia, si credeva che fosse stato il re Menes a unificare l’Alto e il Basso Egitto. Tuttavia, i ritrovamenti archeologici del 1898 hanno rivelato la Paletta di Narmer, che ha cambiato per sempre la comprensione dell’Antico Egitto da parte degli storici.

Poiché il re Scorpione regnava sull’Egitto molto tempo fa, prima che la scrittura fosse una pratica comune, la maggior parte dei dettagli sul suo regno non sono documentati. Tuttavia, la Paletta di Narmer raffigura il re Narmer che indossa sia la corona bianca dell’Alto Egitto sia quella rossa del Basso Egitto, confermando apparentemente che fu lui a unificare effettivamente l’Egitto. Alcuni storici ritengono che Narmer e Menes fossero la stessa persona, ma questo non è stato confermato. Comunque sia, è chiaro che il re Narmer fu una delle figure più importanti della storia egizia e trasformò il Paese nel primo impero del mondo.

Quanto del film Il Re Scorpione è romanzato

Alla luce di ciò, si può sostenere che la maggior parte del film è stata romanzata, essendo il film basato solo in minima parte sul vero re. Tuttavia, sulla base di ciò che si sa di lui, è chiaro che gli sceneggiatori del film hanno dato al Methayus di Johnson molte delle stesse qualità. Sebbene re Narmer non fosse probabilmente accadico, era probabilmente un guerriero coraggioso e un leader saggio, soprattutto se fu lui a unire l’Egitto. Pertanto, l’idea che Methayus guarisca un Egitto distrutto alla fine del film è probabilmente ispirata alla storia del vero Re Scorpione.

Oltre al Methayus di Johnson, tuttavia, nessuno degli altri personaggi presenti ne Il Re Scorpione è mai esistito nella vita reale. Oltre a Methayus, i personaggi più significativi del film sono Cassandra, la maga, e l’imperatore Memnone, l’antagonista del film. Il film esagera poi i poteri di Cassandra per aggiungere un elemento fantastico alla storia. Mentre i governanti dell’Antico Egitto chiedevano il consiglio di coloro che sostenevano di avere visioni del futuro, Cassandra è però un personaggio fittizio creato appositamente per il film.

Allo stesso modo, Memnone non è mai stato un vero sovrano in Egitto. Mentre il vero Methayus dovette combattere contro i nemici nelle battaglie per prendere il controllo dell’Egitto, nessuno di nome Memnone è mai stato documentato come uno degli avversari di Narmer. Pertanto, la maggior parte dei punti della trama e dei personaggi de Il Re Scorpione sono stati completamente inventati per la storia del film, che dunque è da prendere come una rielaborazione hollywoodiana di alcune dinamiche o di alcuni contesti realmente esistiti ma su cui si ha scarsa documentazione.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Il Re Scorpione grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di martedì 26 novembre alle ore 21:00 sul canale 20 Mediaset.