Jack Reacher – Punto di non ritorno: la spiegazione del finale del film

Jack Reacher – Punto di non ritorno (qui la recensione) vede il personaggio interpretato da Tom Cruise stringere una nuova amicizia mentre continua a dispensare la sua personale giustizia. Nella seconda avventura live-action di Jack Reacher, il vendicatore errante cerca di riabilitare il nome del maggiore Turner (Cobie Smulders), suo sostituto al comando della 110ª Unità Investigativa Speciale. Turner è stata incastrata per la morte di due soldati e, mentre indaga sul suo caso, Reacher viene a sua volta incastrato per omicidio dal malvagio mercenario Il cacciatore (Patrick Heusinger).

Ad aggravare lo stress di Reacher c’è il fatto che una sua ex amante ha intentato una causa di paternità contro di lui, sostenendo che sua figlia Sam (Danika Yarosh) è sua figlia. Jack Reacher – Punto di non ritorno vede Reacher, Turner e Sam in fuga, mentre scoprono che dietro l’incastramento di Turner c’è il PMO Parasource. La situazione giunge al culmine a New Orleans, dove Reacher e Turner smascherano i crimini di Parasource, mentre Reacher salva Sam dal vendicativo Hunter. Nelle scene finali, Turner viene scagionata e torna al suo vecchio lavoro, mentre Reacher riprende la strada.

No, Sam non è la figlia di Reacher

Il grande gancio emotivo di Jack Reacher – Punto di non ritorno ruota attorno al rapporto tra l’eterno solitario Reacher e Sam. I due stringono un forte legame mentre schivano insieme i proiettili, ma il sequel diretto da Ed Zwick lascia fino alla fine il mistero se Sam sia o meno la figlia di Reacher. I due si ritrovano in una tavola calda a parlare della madre di Sam, e Reacher le dice che se avesse davvero conosciuto sua madre, la riconoscerebbe se la incontrasse di nuovo.

Sam rivela allora che la cameriera che li ha serviti era sua madre, il che significa che Reacher non è suo padre, dopotutto. Anche se questo probabilmente è un piccolo sollievo per Reacher, non può fare a meno di sembrare deluso dalla rivelazione. Il suo viaggio con Turner e Sam è il momento in cui si è sentito più in sintonia con le persone da tempo, e ha iniziato a riconoscere qualcosa di sé in Sam, compresa la sua intraprendenza.

Il significato dell’ultimo messaggio di Sam

Una delle cose utili dei libri di Jack Reacher di Lee Child è che possono essere letti praticamente in qualsiasi ordine. Un determinato romanzo può fare riferimento a eventi o personaggi di una storia precedente, ma sono in gran parte autonomi. I libri finiscono quasi sempre con Reacher che si rimette in viaggio, prendendo un autobus o facendo l’autostop verso la sua prossima destinazione sconosciuta e la sua prossima disavventura. Il finale di Jack Reacher – Punto di non ritorno segue questa formula, ma con una piccola modifica.

Dopo il loro incontro finale, Reacher si mette in viaggio, ma poi sente il telefono vibrare nella tasca. Questo perché Samantha gli ha infilato un cellulare nella giacca e gli ha mandato un messaggio: “Ti manco già???” Reacher sfoggia quindi il famoso sorriso di Tom Cruise, prima di alzare il pollice per chiedere un passaggio. Questo implica che Reacher manterrà effettivamente un legame con Sam. Considerando il suo stile di vita nomade e la sua riluttanza a formare legami emotivi, la sua risposta al messaggio di Sam è un piccolo segno di crescita.

Perché Turner è stato incastrato da Parasource

La seconda stagione di Reacher di Amazon ha adattato Bad Luck and Trouble, dove l’eroe di Alan Ritchson si riunisce con i sopravvissuti della sua ex 110ª Unità Investigativa Speciale. Il loro motto era “Non scherzare con gli investigatori speciali”, poiché la squadra di Reacher era un’unità d’élite. Turner ha preso il posto di Reacher quando lui ha lasciato l’esercito, e i due sono diventati amici di telefono, dato che lui la aiutava occasionalmente con i casi. Naturalmente, nel momento in cui Turner viene accusata di omicidio, lui non ci crede affatto.

Dopo che Reacher fa evadere Turner dalla custodia cautelare e i due fuggono, la scia di cadaveri li conduce alla Parasource, un’organizzazione militare privata. Questa è guidata dal generale Harkness (Robert Knepper) che, oltre ad aver incastrato Turner, ha venduto armi militari ai ribelli in Afghanistan e gestisce un traffico di droga. Ovviamente, il malvagio generale non ha tenuto conto dell’amicizia di Turner con Reacher prima di incastrarla, causando la sua rovina.

La spiegazione dell’operazione di traffico di droga della Parasource

Inutile dire che è stato Harkness a mandare Il cacciatore anche dietro a Reacher e Turner. Gran parte della seconda metà di Jack Reacher – Punto di non ritorno vede la coppia cercare di smascherare Parasource. La situazione raggiunge il culmine quando Turner affronta Harkness con l’aiuto di alcuni poliziotti militari in una base, sostenendo che una cassa di lanciarazzi collegata a Parasource sarà vuota. Lei crede che siano stati invece venduti agli insorti, ma con suo grande shock, tutte le casse sono effettivamente cariche di armi.

Reacher sa che non può essere così semplice, soprattutto perché Harkness è chiaramente colpevole. Approfondendo la questione, l’antieroe protagonista del film scopre che Parasource ha contrabbandato droga negli Stati Uniti nascondendola all’interno di queste casse di armi, e che gli omicidi sono stati un tentativo di Harkness di coprire le sue tracce. Questa è la fine del Generale e del suo PMO, anche se Il cacciatore è ancora a piede libero.

Il cacciatore è l’immagine speculare malvagia di Reacher

Proprio come A.M. in Bad Luck or Trouble, Il cacciatore potrebbe essere considerato una versione distorta dello stesso Reacher. Se quest’ultimo non avesse avuto morale né onore, avrebbe potuto trasformare le sue abilità e il suo talento per la violenza in un lavoro. Il Cacciatore di Jack Reacher – Punto di non ritorno si dimostra un killer esperto e pieno di risorse, ma mentre Reacher cerca di essere logico e impassibile, il suo nemico sembra amare il proprio lavoro.

Ama l’inseguimento e gode nell’uccidere, al punto da rapire Sam e attirare Reacher in un combattimento, nonostante il suo capo Harkness sia già stato arrestato. Potrebbe andarsene e scomparire, ma il suo odio per Reacher e il bisogno di dimostrare la propria superiorità non glielo permettono. Come il protagonista di Jack Reacher – Punto di non ritorno, Il cacciatore è una sorta di fantasma; il suo vero nome non viene mai rivelato, mentre il suo passato militare è abbozzato solo sommariamente.

Come Reacher uccide finalmente Il cacciatore

Prima della battaglia finale in Jack Reacher – Punto di non ritorno, l’eroe interpretato da Cruise fa una promessa a Il cacciatore. Dopo aver deciso di fare del male a Sam solo per punirlo, Reacher espone freddamente come morirà Il cacciatore. Alla fine arrivano alle mani sui tetti di New Orleans e, sebbene l’assassino opponga una forte resistenza, non è all’altezza di un Jack Reacher furioso. Reacher mantiene fede alle sue minacce, spezzando tutte le membra di Il cacciatore e lasciando il collo dell’assassino per ultimo, concedendogli un momento per rendersi conto della sua imminente fine. Con tutti gli assassini di Parasource sconfitti, Reacher, Turner e Sam sono ora al sicuro.