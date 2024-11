Joy, la spiegazione del finale: chi era il primo bambino della FIV e cosa è successo ai ricercatori nella vita reale

Joy di Netflix ha avuto un finale soddisfacente perché ha rivelato come è nato il primo bambino da fecondazione assistita, ma anche per i temi che erano parte integrante del dramma biografico e che sono stati celebrati dal finale. Basata sulla storia vera di come tre scienziati britannici hanno reso la fecondazione assistita una realtà, Joy si concentra tanto sulla ricerca e sugli ostacoli scientifici quanto sul costo umano subito da Jean e Bob, soprattutto sotto forma di relazioni rovinate, minacce di morte e attacchi alla loro privacy e a quella dei loro pazienti.

In effetti, Jean ha dovuto lottare contro sua madre e la sua comunità sulla bontà delle loro intenzioni per tutto il film, mentre Bob ha cercato in tutti i modi di far sì che il pubblico si immedesimasse in coloro che lottano per concepire, per poi essere demonizzato nei talk show e dalla stampa. Considerando che quanto più il cast di personaggi di Joy si avvicinava a una gravidanza riuscita tramite la fecondazione in vitro, tanto maggiori erano i tentativi di interferire con la loro ricerca, il successo finale di Jean, Bob e Patrick si è rivelato ancora più significativo, un’impresa di resilienza oltre al bene che hanno portato al mondo rendendo l’infertilità parzialmente curabile.

Perché Joy è stato scelto come secondo nome del primo bambino nato da fecondazione assistita, Louise Brown

Il significato del nome è un testamento del viaggio che ha portato alla bambina

Dopo il successo del parto cesareo del bambino dei Brown, durante la celebrazione intima e informale tra le persone coinvolte nella ricerca al Cottage Hospital di Kershaw, Bob ha rivelato che i Brown gli avevano chiesto se volevano dare un secondo nome al loro bambino, e lui aveva proposto Joy. Il dramma biografico intitolato Joy rivela quindi inevitabilmente il primo bambino nato da fecondazione assistita come il centro della storia, ma il motivo per cui Bob ha scelto Joy – e i suoi collaboratori sono stati d’accordo nel considerarlo una buona scelta – ha a che fare con l’intero percorso che ha reso possibile la nascita di Louise Joy Brown.

Jean, Bob e Patrick considerano la loro ricerca come potenzialmente in grado di curare la mancanza di figli, di rendere il mondo migliore per coloro che sono sterili e desiderano profondamente un figlio.

Nel corso del film, Jean, Bob e Patrick vedono nella loro ricerca il potenziale per curare l’infantilismo, per rendere il mondo migliore a chi è sterile e desidera profondamente un figlio. I passaggi che il trio deve affrontare per rendere possibile tutto ciò comprendono quasi dieci anni di fallimenti prima del successo della gravidanza di Lesley Brown, che rende la nascita di Louise Brown qualcosa di simile alla pura gioia, soprattutto se si considera che la sua nascita significa anche che altri potrebbero avere la stessa fortuna attraverso la fecondazione in vitro, persone che altrimenti non avrebbero avuto alcuna possibilità.

Come Jean, Bob e Patrick riuscirono finalmente a ottenere una gravidanza valida attraverso la fecondazione in vitro

Il trio aveva di fatto abbandonato la ricerca

La storia vera di Joy non fa cenno all’abbandono della ricerca da parte del trio, ma descrive i tentativi di Jean, Bob e Patrick semplicemente come fallimenti dopo il 1971 e prima del 1975. Tuttavia, in modo molto più spettacolare, Jean abbandonò la ricerca come prima in Joy dopo aver appreso della tossicità della paraffina liquida, preferendo la madre morente al tentativo di risolvere un enigma impossibile. La soluzione al loro problema di ricerca è arrivata solo dopo un periodo di stasi, che ha dato a tutti loro, e soprattutto a Jean, un momento per guardare alla visione d’insieme invece di pensare a problemi specifici.

In Joy, come nella storia reale, il prelievo degli ovociti era sempre preceduto dagli ormoni, perché dava a Jean e Bob più possibilità di avere più ovociti. L’idea di Jean di utilizzare il ciclo mestruale delle pazienti, senza interferire con esso, per decidere quando prelevare gli ovuli ha eliminato l’unica variabile che non faceva accettare gli ovuli fecondati, risolvendo di fatto l’unico problema che affliggeva Jean, Bob e Patrick da quando avevano trovato il modo di estrarre gli ovuli umani in laparoscopia senza danneggiarli.

Le vere ragioni dell’interesse di Jean per la FIV spiegate

La storia personale di Jean ha influenzato il motivo per cui voleva che la ricerca avesse successo

Non si conoscono le motivazioni che hanno spinto la vera Jean Purdy a studiare la riproduzione, ma il finale di Joyha rivelato finalmente perché Jean si sentiva parte del club Ovum tanto quanto i suoi pazienti. La decisione di Jean di farsi visitare da Patrick, per poi scoprire che la sua endometriosi era così grave che non sarebbe stata in grado di beneficiare della fecondazione in vitro anche se avesse funzionato per altri, ha distrutto tutte le sue speranze, ma ha anche fatto finalmente luce sulle ragioni personali che hanno motivato la sua ricerca.

Scoprire cosa spingeva veramente Jean fa sì che la storia abbia un senso alla luce del vetriolo che ha dovuto sopportare da parte di sua madre, della sua chiesa e della sua comunità. In effetti, Jean è stata ostracizzata quando si è saputo che lei e Bob stavano lavorando alla fecondazione in vitro, e sua madre si è rifiutata di accoglierla a casa se non avesse smesso di lavorare in quel laboratorio. Questo ha reso la motivazione di Jean molto triste, perché non solo ha perso tutto per portare avanti la ricerca, ma non avrebbe mai potuto trarne beneficio, dato che la sua condizione era troppo grave perché la fecondazione in vitro potesse funzionare e renderla incinta.

Perché Jean è tornata alla ricerca dopo la morte della madre

Gladys May si fermò prima di dare a Jean la sua benedizione per continuare prima di morire

Gladys May, che considerava sbagliato lo scopo della ricerca di Jean, causò molti conflitti tra lei e la figlia, ma questo raggiunse il punto di non ritorno quando la loro chiesa venne a conoscenza di ciò che Jean studiava. Gladys si ostina a tenere a bada Jean anche dopo che si è ammalata, riaccogliendola solo dopo aver appreso che Jean ha abbandonato il laboratorio di Oldham. Vedere Jean consultare i suoi vecchi quaderni la spinse persino a farle promettere di non tornare alla ricerca una volta morta, cosa che Jean non accettò mai.

I rimpianti popolavano la sua mente, ma Gladys non vedeva in ciò che Jean era diventata un rimpianto, un peccato o qualcosa da cambiare, ma dava segretamente a Jean il permesso di tornare alle sue ricerche dopo la sua morte.

Tuttavia, questo non fu il motivo principale per cui Jean tornò a Oldham dopo la morte della madre. Sebbene Gladys May si sia opposta alla ricerca di Jean fin da quando ne è stata coinvolta, la notte prima di morire ha anche confessato che l’unica cosa in cui non riusciva a vedere difetti, ora che stava morendo, era Jean. I rimpianti popolavano la sua mente, ma Gladys non vedeva nella persona che Jean era diventata un rimpianto, un peccato o qualcosa da cambiare, ma dava segretamente a Jean il permesso di tornare alla sua ricerca dopo la sua morte, cosa che alla fine fece.

Che cosa è successo a Jean, Bob e Patrick nella vita reale dopo Joy?

La nascita di Louise Joy Brown ha dato il via alla prima clinica di fecondazione assistita del mondo a Bourn Hall

Il film Joy di Netflix, basato su una storia vera, si è concluso dopo la nascita di Louise Joy Brown, utilizzando le immagini e i video reali della scoperta medica per aggiornare il pubblico sul motivo per cui un film del genere era necessario: celebrare il vero team che ha reso possibile la fecondazione in vitro, e in particolare Jean, che non è stata nemmeno menzionata sulla targa blu fuori dall’ospedale di Kershaw fino alla nuova targa inaugurata nel 2015. Il team ha comunque lavorato instancabilmente anche dopo la nascita di Louise Brown e Alastair MacDonald, rispettivamente nel 1978 e nel 1979.

La prospettiva e il finale diJoy hanno veramente messo in luce il contributo fondamentale della Purdy alla fecondazione assistita, facendo capire a Robert Edwards che ha passato anni a convincere il grande pubblico che la fecondazione assistita non sarebbe stata possibile senza Jean Purdy.

Se Edwards continuò a battersi affinché la Purdy ottenesse lo stesso merito suo e di Steptoe per lo sviluppo della FIV, il resto della vita di Jean Purdy fu dedicato a rendere la FIV più accessibile (tramite Bourn Hall). Poiché l’NHS si rifiutava di sostenere il servizio, il team continuò a cercare di finanziare una clinica privata dove poter continuare a lavorare insieme sulla FIV. Purdy trovò un edificio adatto vicino a Cambridge dove fondare la prima clinica di fecondazione assistita al mondo, la Bourn Hall, che iniziò a fornire servizi di fertilità sotto la direzione tecnica di Purdy nel 1980.

Il vero significato della fine di Joy

I temi della resilienza e della perseveranza sono il messaggio di Joy di Netflix

Joy ha messo in chiaro per tutto il film come le probabilità fossero evidentemente impilate contro Bob, Jean e Patrick. Jean ha perso la sua comunità perché si ostinava a voler aiutare le persone infertili a concepire, Bob ha affrontato una stampa sensazionalistica e un pubblico ostile quando ha cercato di sensibilizzarlo sulla situazione delle persone infertili che desiderano avere figli e tutti e tre hanno subito minacce di morte a causa del loro lavoro. Questo ha reso doppia la lotta di Bob, Jean e Patrick, che si battevano per lo sviluppo di un processo di cura dell’infertilità e contro chi era certo che ciò che facevano equivalesse a una manomissione della natura.

Il ritorno alla ricerca di Bob, Jean e Patrick li ha costretti ad affrontare ciò che li aveva fermati con lucidità e con la consapevolezza che il loro lavoro era troppo importante per essere fermato dai loro detrattori. Il fatto che la gravidanza di Lesley Brown e il parto di Louise Brown siano andati a buon fine ha agito essenzialmente da catalizzatore, perché ha finalmente e contemporaneamente ripagato i loro sforzi, ha reso la fecondazione in vitro replicabile e ha significato un destino più speranzoso per coloro che desiderano rimanere incinta, rendendo il finale di Joy un tributo alla loro resilienza e perseveranza dopo anni di fallimenti.