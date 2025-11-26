La Llorona – Le lacrime del male: la spiegazione del finale del film

La Llorona – Le lacrime del male (qui la recensione) è il sesto capitolo dell’universo cinematografico di Conjuring prodotto da James Wan. Il film horror paranormale, diretto dal regista esordiente Michael Chaves, è uno spin-off della storia principale e propone una vicenda davvero spaventosa: nel mondo reale, la storia di La Llorona è stata raccontata a innumerevoli bambini per spaventarli e dissuaderli dal comportarsi male. Per chi cerca di capire il folklore secolare e il posto del film nell’universo di Conjuring, analizziamo l’atto conclusivo del film in questa spiegazione del finale di La Llorona – Le lacrime del male.

La maledizione si scatena

Anna Garcia (Linda Cardellini), madre vedova di due figli, è un’assistente sociale che fatica a conciliare la sua vita personale e quella professionale. Le cose diventano più difficili per Anna dopo che viene coinvolta in uno strano caso che riguarda due bambini e una madre apparentemente instabile. Trova i bambini in un armadio, malconci, spaventati e confusi, e dopo che la madre aggredisce Anna, vengono allontanati dalla custodia della donna. Ma il caso non è così chiaro come sembra: poco dopo che i bambini sono stati collocati in un alloggio temporaneo, vengono annegati in un fiume vicino.

La madre in lutto incolpa Anna per la morte dei suoi figli, sostenendo che, intervenendo, Anna ha permesso allo spirito maligno La Llorona di rapirli e ucciderli. Sfortunatamente per Anna, lo spirito si attacca ora ai suoi due figli, provocando un’ossessione che lascia la famiglia in una situazione disperata. L’aiuto arriva sotto forma di Rafael Olvera (Raymond Cruz), un ex prete con le capacità necessarie per scacciare La Llorona. Dopo molti incontri ravvicinati con lo spirito, questo viene finalmente sconfitto quando Anna la pugnala al cuore con una croce appositamente realizzata. Rafael lascia la famiglia mentre questa torna a casa, finalmente libera dalla presenza dello spirito vendicativo.

Una madre in cerca di salvezza

Quando La Llorona inizia a prendere di mira e a perseguitare i figli di Anna, lei deve fare i conti con i pericoli che minacciano la sua famiglia. Cerca l’aiuto della chiesa, ma scopre che, affinché l’aiuto arrivi in tempo per salvare i suoi figli, potrebbe dover affidare la sicurezza della sua famiglia nelle mani di un guaritore spirituale. Anna accenna al fatto di non essere molto religiosa. In risposta, le viene detto che non è necessario essere religiosi per avere fede, che è ciò di cui avrà davvero bisogno per sconfiggere La Llorona.

Linda Cardellini ha commentato la crescita del personaggio di Anna, affermando che impara che la capacità di superare una situazione difficile non sempre deriva dalla ragione o dalla razionalità. Al contrario, può derivare da “generazioni di leggende e tradizioni tramandate, dall’affidarsi agli altri e da una sorta di destino. Deve cercare dentro di sé e avere una qualche forma di fede”. Sebbene il film cerchi di discutere la fede di Anna e la sua necessità di abbracciarla, Anna non subisce grandi cambiamenti dall’inizio alla fine. Il personaggio di Anna non usa mai la fede come strumento contro La Llorona, né discute effettivamente alcun cambiamento nelle credenze che potrebbero influenzare il suo carattere.

Lo sciamano che guarisce con la fede

Una volta che Anna è certa che lei e la sua famiglia sono in grave pericolo, il guaritore e sciamano Rafael diventa una figura chiave nella lotta contro La Llorona. Dopo aver lasciato il sacerdozio, Rafael si è dedicato a metodi alternativi e più naturali per guarire e aiutare le persone. I suoi strumenti non sono ostie e vino, ma tinture e barattoli contenenti sostanze misteriose. Nonostante sia passato a metodi più mistici per affrontare gli spiriti oscuri, Rafael non ha mai perso la fede, in linea con l’ideologia del film che invita ad abbracciare la fede per sconfiggere il male.

Quando Rafael decide di aiutare Anna a sconfiggere La Llorona, inizialmente dice ai suoi figli che non prova alcuna paura di affrontare lo spirito maligno. Tuttavia, dopo che La Llorona è stata finalmente sconfitta, è in grado di ammettere di aver avuto paura durante la prova. Anche se alla fine Rafael mostra un po’ di vulnerabilità, l’impatto di questo cambiamento è estremamente minore e di breve durata. Dopo aver ammesso di aver provato paura, la minimizza dicendo: “Non proprio”.

La sua risposta rende discutibile se il suo personaggio abbia subito una reale crescita: Rafael rimane relativamente lo stesso per tutto il film e gli eventi che si verificano non sembrano averlo cambiato in modo significativo. Sebbene Rafael offra una certa prospettiva su La Llorona e contribuisca a sconfiggerla, il suo potenziale come personaggio unico e potenzialmente interessante rimane in gran parte inesplorato a causa del suo arrivo tardivo, della sua rapida partenza e della sua mancanza di accessibilità emotiva.

La leggenda di La Llorona

La storia di La Llorona, conosciuta anche come “La donna che piange”, affonda le sue radici nel folklore messicano. Sebbene l’origine della storia non sia del tutto certa ed esistano diverse versioni, l’idea generale è la stessa in tutte. In un’intervista con AMC, Michael Chaves ha osservato: “La Llorona era un tempo un essere umano e la sua è una storia molto tragica. O è stata vittima di un torto, o suo marito è scappato con una donna più giovane, o ci sono altre varianti della storia. Ma si tratta di un momento di rabbia o follia che potrebbe perseguitarti per il resto della tua vita“.

La versione utilizzata nel film è incentrata su una bella donna di nome Maria, che sposa un uomo ricco che si innamora di lei nonostante il suo status sociale inferiore. Questo amore però non dura e il marito di Maria alla fine annuncia la sua intenzione di lasciarla per una donna più giovane. Per vendicarsi, Maria annega i suoi figli per vendicarsi del marito. Dopo aver commesso l’omicidio, Maria torna in sé e si rende conto dell’orribile crimine che ha commesso. Nel suo dolore, annega anche se stessa. La leggenda narra che a Maria fu negato l’ingresso in paradiso a causa delle sue azioni, lasciando il suo spirito bloccato in uno stato di limbo. Da allora Maria rapisce e uccide bambini vivi che scambia per i propri.

Come La Llorona si inserisce nell’universo di Conjuring

La Llorona – Le lacrime del male, come si diceva, è uno spin-off di The Conjuring ma non è direttamente collegato alle narrazioni degli altri film di questo universo narrativo. Tuttavia, presenta alcuni volti familiari. Dopo che Anna e la sua famiglia iniziano a soffrire per mano di La Llorona, lei si rivolge alla guida di padre Perez (Tony Amendola). Perez è lo stesso prete che i fan hanno visto nella serie Annabelle, e fa anche un riferimento indiretto alla bambola demoniaca, dicendo che la sua fede nel soprannaturale si è rafforzata dopo aver incontrato una “bambola malvagia”.

Questo conferma il legame di La Llorona – Le lacrime del male con la più ampia serie Conjuring. A parte Perez e la breve apparizione con alcune clip della bambola Annabelle, il film è però un’esperienza a sé stante, leggermente collegato alla narrazione generale ma separato dagli altri capitoli dell’universo di Conjuring, comprese le serie Annabelle e The Nun. Ad oggi si tratta di un unicum nella saga e tale è rimasto per diversi anni. Ora è però in sviluppo un sequel, The Revenge of La Llorona, che vedrà il ritorno Raymond Cruz. Al momento non è però nota la data di uscita in sala.