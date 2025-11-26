Last Straw: la spiegazione del finale del film

Il film Last Straw è diretto da Alan Scott Neal ed è un thriller di atmosfera claustrofobica ambientato quasi interamente in un piccolo diner di campagna. Il genere si inserisce nel filone del “siege thriller” moderno (di cui fanno parte anche The Strangers – Capitolo 1 e La notte del giudizio): una situazione ordinaria — una giovane cameriera che copre un turno di notte — si trasforma in un incubo quando un gruppo di assassini mascherati scende sul locale e dà il via a una notte di terrore. La protagonista, Nancy, deve così affrontare la paura, la solitudine e l’istinto di sopravvivenza, mettendo in gioco tutto per difendersi.

Tra i temi trattati dal film emergono la vulnerabilità individuale, la violenza improvvisa e la lotta per la sopravvivenza in condizioni estreme, nonché la solitudine psicologica e il caos che si scatena quando il senso di sicurezza viene infranto. Anche se si tratta di un prodotto indipendente e a basso budget, Last Straw ha ricevuto attenzione critica per l’abilità di creare tensione e atmosfere tese, sfruttando location ristrette e un cast ridotto. Nel resto dell’articolo si proporrà una spiegazione del finale, analizzando come si chiude il racconto e cosa il film intende comunicare realmente attraverso la sua conclusione.

Cosa succede nel film?

Last Straw inizia in una tavola calda chiamata Fat Bottom Bistro e, dall’aspetto, ci si rende conto che qui sono successe molte cose. C’è sangue ovunque e si intravedono anche diversi cadaveri. Si sente la voce di un ragazzo di nome Jake Collins che chiama il 911 e chiede aiuto, mentre la sua amica Nancy giace sul pavimento coperta di sangue. La narrazione torna poi indietro di ventiquattro ore. La giornata di Nancy inizia con il suo risveglio in mezzo al nulla e poi con un test di gravidanza che risulta positivo. Da una conversazione con la sua amica Tabitha, ci rendiamo conto che non ne è particolarmente entusiasta e che non sa chi sia il padre.

Poco dopo, mentre sta andando al lavoro (alla tavola calda), la sua auto si guasta, quindi inizia ad andare a piedi. Per fortuna, dopo un po’ arriva il suo collega Bobby e Nancy ottiene un passaggio sulla sua moto. Bobby sembra essere innamorato di Nancy, ma lei chiaramente non ricambia i suoi sentimenti. La tavola calda è di proprietà del padre di Nancy, Edward, che è entusiasta di un importante appuntamento che ha in programma per la sera. Quindi Nancy deve occuparsi della tavola calda durante la notte, cosa che non vuole assolutamente fare, dato che ha anche dei programmi con Tabitha.

Ma non può sottrarsi alle sue responsabilità, dato che ora è la manager, un fatto su cui Edward insiste un po’ troppo. Le cose peggiorano ulteriormente per Nancy quando Edward le fa sapere che Jake, un ragazzo che lavora alla tavola calda, sarà con lei durante il turno di notte. Nancy, infatti, trova Jake inquietante, ma Edward non se ne preoccupa affatto. Jake è praticamente il suo braccio destro, di cui si fida ciecamente, chiaramente più che di sua figlia. A questo punto è abbastanza chiaro che gli uomini in questo film sono o idioti, o inquietanti, o dei veri e propri cretini. Anche Bobby, che si definisce “il bravo ragazzo”, alla fine non risulta poi così bravo.

Cosa succede dopo durante la notte?

Sappiamo già dalla scena iniziale che al Fat Bottom Bistro si scatenerà l’inferno, quindi l’intero secondo atto di Last Straw consiste fondamentalmente nell’attesa che ciò accada. Tutto inizia con un gruppo di adolescenti odiosi che molestano Nancy indossando maschere da clown spaventose e portando carcasse di animali all’interno della tavola calda. Nancy gestisce la situazione, ma è anche arrabbiata con il suo staff per non averla aiutata affatto. Diventa evidente che lo staff, guidato da Jake, mina la sua autorità, principalmente perché lei è più giovane di loro, è una donna ed è diventata la loro manager solo perché suo padre è il proprietario del locale.

Molto di ciò che accade dopo avrebbe potuto essere evitato se Nancy non avesse licenziato Jake all’improvviso e avesse semplicemente lasciato passare la giornata, ma il ragazzo se lo meritava. Fin dal primo momento, Jake è stato intollerabile e la decisione di Nancy di licenziarlo è del tutto giustificabile. Tuttavia, Jake se la prende prima con gli odiosi adolescenti, che stavano pensando agli affari loro. Li incolpa per il suo licenziamento e finisce per ucciderne uno. Suo fratello Pete, un ragazzo mite che farebbe qualsiasi cosa Jake gli chieda senza discutere, impugna una pistola con le mani tremanti mentre Jake compie il misfatto.

Successivamente, Jake si avvicina a Bobby e Coop. Vuole andare alla tavola calda e spaventare Nancy. Coop non prova alcun affetto per Nancy, quindi si convince facilmente, e Bobby ne ha abbastanza di fare il bravo ragazzo: tanto con Nancy non otterrà nulla. Così la banda dei quattro va alla tavola calda per fare le tipiche cose terribili che fanno gli uomini e dare luogo ad una notte d’inferno. Pensando che sopraffare Nancy, tutta sola, sarà estremamente semplice. Ciò che non sanno, però, è che lei è pronta a rivelarsi una tipa molto più tosta del previsto.

Nancy, con la scoperta della gravidanza, il malessere inopportuno, gli adolescenti odiosi e le buffonate inquietanti di Jake, ha già avuto una giornata terribile. Ma quando Jake e compagni attaccano la tavola calda, indossando le spaventose maschere da clown che Jake ha preso agli adolescenti, Nancy fa la cosa più logica, ovvero chiamare la polizia. Anche il poliziotto, un uomo di mezza età dall’aria scontenta, non esita a controllarla in una situazione del genere. Tuttavia, vuole aiutare e, nel momento in cui Nancy gli dice che gli aggressori sono arrivati in motorino, si allarma.

Purtroppo, in film come questo, il poliziotto solitario muore nove volte su dieci, e la posta in gioco non può che aumentare se Nancy si trova da sola contro il mondo crudele. Bobby cambia però idea e passa definitivamente dalla parte di Nancy, ma questo gli costa la vita per mano di Jake. Il povero Pete viene invece pugnalato da Nancy; infatti, è in quel momento che lei finalmente capisce che sono i suoi ex colleghi di lavoro a volersi vendicare di lei e non il gruppo di adolescenti di prima. L’ambientazione del film in una tavola calda le offre l’opportunità di usare la friggitrice su Coop.

Alla fine, però, è una lotta tra Jake e Nancy in cui entrambi si pugnalano a vicenda, ma Jake sembra avere la meglio su Nancy. La telefonata che Jake ha fatto all’inizio del film è ovviamente un tentativo di crearsi un alibi e farla franca. E probabilmente ci sarebbe riuscito se fosse davvero riuscito a uccidere Nancy. Non sapeva però che la ragazza si era abilmente imbottita di bistecche, sia davanti che dietro. È così abbastanza intelligente da riuscire in questa impresa, che alla fine le permette di alzarsi, guidare l’auto della polizia fino alla residenza di Jake e occuparsi di lui.

Sulla strada del ritorno alla tavola calda, però, cade a terra, ma suo padre è finalmente arrivato. Si ha a questo punto un altro flashback del giorno prima, in cui Nancy rivela a Tabitha di sentirsi bloccata nella vita, di non poter vivere liberamente e di avere paura che suo padre scopra della sua gravidanza. Ma le ultime ventiquattro ore l’hanno sicuramente cambiata, e non esita a pronunciare la frase “il mio bambino” a Edward mentre lui la controlla. Nancy sopravviverà? Sembra proprio di sì. Ciò che conta è che Nancy abbia finalmente preso il controllo della propria vita e si assicuri che nessuno la calpesti mai più.

Cosa ci lascia il finale di Last Straw

Last Straw trasmette così un messaggio chiaro sulla resilienza e l’autodeterminazione: Nancy, affrontando violenza e pericoli in circostanze estreme, dimostra come sia possibile non solo sopravvivere, ma anche affermare la propria dignità e controllo. Il film mette in luce le dinamiche di potere e tradimento, mostrando che astuzia, ingegno e coraggio possono ribaltare situazioni apparentemente senza via d’uscita. La tensione e il conflitto servono a evidenziare la forza interiore necessaria per proteggere se stessi e gli altri. In ultima analisi, la storia celebra la capacità di reagire alle avversità senza rinunciare alla libertà e alla propria integrità.