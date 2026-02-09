HomeCinemaApprofondimenti

Lavoreremo da grandi: il film di Antonio Albanese è basato su una storia vera?

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Lavoreremo da grandi Recensione 2026
Cortesia di IMDb

Con Lavoreremo da grandi, Antonio Albanese torna al cinema con un progetto che unisce regia e interpretazione, affiancato da Giuseppe Battiston. In linea con una filmografia che da anni riflette sul lavoro, sulla dignità individuale e sulle contraddizioni del presente, il film si inserisce nel solco del cinema italiano contemporaneo più attento al sociale, ponendo una domanda centrale: è una storia vera?

La risposta breve è no, Lavoreremo da grandi (la nostra recensione) non è l’adattamento diretto di una singola storia reale. Ma fermarsi qui sarebbe riduttivo. Il film nasce infatti da un’osservazione profonda della realtà italiana, trasformata in racconto cinematografico attraverso una scrittura che attinge a esperienze diffuse, riconoscibili e, per molti versi, collettive.

Non una storia vera, ma una verità sociale

Lavoreremo da grandi non racconta un fatto di cronaca specifico né la biografia di persone realmente esistite. Tuttavia, è fortemente ispirato a dinamiche reali, in particolare a quelle legate al mondo del lavoro contemporaneo, alla precarietà, al bisogno di riconoscimento e alla difficoltà di “diventare grandi” in un sistema che spesso non offre appigli solidi.

Il titolo stesso gioca su un’ambiguità semantica potente: “lavoreremo” come promessa futura, “da grandi” come traguardo che sembra sempre rimandato. Un’idea che rispecchia una condizione molto diffusa, soprattutto in Italia, dove il lavoro non è solo mezzo di sostentamento, ma identità, status e misura del valore personale.

Il cinema di Albanese tra finzione e realtà

Lavoreremo da grandi film

Il film si inserisce perfettamente nella poetica di Antonio Albanese, da sempre interessato a personaggi che vivono ai margini del sistema, spesso schiacciati da meccanismi più grandi di loro. Come già accaduto in altre sue opere, la dimensione narrativa nasce dalla somma di storie vere, ascoltate, osservate, interiorizzate e poi rielaborate in chiave cinematografica.

In questo senso, Lavoreremo da grandi può essere definito un film verosimile, più che “vero”: ogni situazione, ogni conflitto, ogni dialogo sembra plausibile perché affonda le radici in esperienze che lo spettatore riconosce come autentiche, anche se mai accadute esattamente in quella forma.

Il ruolo di Giuseppe Battiston

La presenza di Giuseppe Battiston rafforza ulteriormente questa dimensione realistica. Attore capace di incarnare con naturalezza fragilità, ironia e umanità, Battiston contribuisce a costruire un racconto che evita la caricatura e punta invece a una rappresentazione empatica e credibile dei personaggi. Il rapporto tra i protagonisti diventa così il cuore emotivo del film, più importante del singolo evento narrativo.

Una storia “vera” perché condivisa

Alla domanda “Lavoreremo da grandi è basato su una storia vera?”, la risposta più onesta è quindi questa: non racconta una storia vera, ma racconta una verità vera. È un film che parla di lavoro, aspettative, fallimenti e speranze attraverso una finzione che funziona proprio perché è costruita su fondamenta reali.

Ed è probabilmente questa la sua forza: non chiedere allo spettatore di credere a un fatto realmente accaduto, ma di riconoscersi in una condizione che, in forme diverse, riguarda molti. Un cinema che non documenta, ma interpreta. E che, proprio per questo, riesce a colpire nel segno.

Articolo precedente
Supergirl, il nuovo spot dal… Puppy Bowl!
Articolo successivo
Dafne Keen risponde alla richiesta dei fan di sostituire Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine nell’MCU
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved