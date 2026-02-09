HomeCinema News2026

Supergirl, il nuovo spot dal… Puppy Bowl!

Di Chiara Guida

I DC Studios hanno svelato un nuovo look di Supergirl. Dopo il suo debutto al pubblico dell’Universo DC in Superman del 2025, Kara Zor-El sarà la prossima kryptoniana ad avere un film tutto suo, insieme al prossimo progetto solista di Milly Alcock, in arrivo quest’estate. All’evento Puppy Bowl di quest’anno, i DC Studios hanno presentato un nuovo look di Supergirl, in vista dell’uscita del film nelle sale cinematografiche tra pochi mesi.

Il nuovo filmato offre un altro sguardo alla distruzione di Krypton, ma anche ai primi giorni di Krypto da cucciolo.

Non è la prima volta che i DC Studios utilizzano un film DCU al Puppy Bowl, dato che il film di Superman è stato messo in risalto all’evento l’anno scorso con Gunn e il suo cane, Ozu. Non è ancora stato rivelato quando uscirà il prossimo trailer completo del film.

Il film di Supergirl è stato diretto da Craig Gillespie, mentre Ana Nogueira ha scritto la sceneggiatura, basata sul fumetto Supergirl: Woman of Tomorrow di Tom King e Bilquis Evely. Il film vede anche la partecipazione di Eve Ridley nei panni di Ruthye Marye Knoll e Matthias Schoenaerts in quelli di Krem of the Yellow.

Il capitolo DCU vedrà anche il ritorno di Jason Momoa nel mondo DC, ma questa volta nei panni di Lobo, dopo aver interpretato Aquaman nella timeline cinematografica del DCEU. Anche David Corenswet riprenderà il ruolo di Superman nel film.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
