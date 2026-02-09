Supergirl, il nuovo spot dal… Puppy Bowl!

Il nuovo filmato offre un altro sguardo alla distruzione di Krypton, ma anche ai primi giorni di Krypto da cucciolo.
Non è la prima volta che i DC Studios utilizzano un film DCU al Puppy Bowl, dato che il film di Superman è stato messo in risalto all’evento l’anno scorso con Gunn e il suo cane, Ozu. Non è ancora stato rivelato quando uscirà il prossimo trailer completo del film.
Il film di Supergirl è stato diretto da Craig Gillespie, mentre Ana Nogueira ha scritto la sceneggiatura, basata sul fumetto Supergirl: Woman of Tomorrow di Tom King e Bilquis Evely. Il film vede anche la partecipazione di Eve Ridley nei panni di Ruthye Marye Knoll e Matthias Schoenaerts in quelli di Krem of the Yellow.
Il capitolo DCU vedrà anche il ritorno di Jason Momoa nel mondo DC, ma questa volta nei panni di Lobo, dopo aver interpretato Aquaman nella timeline cinematografica del DCEU. Anche David Corenswet riprenderà il ruolo di Superman nel film.